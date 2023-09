Actrice Millie Bobby Brown (Eleven uit Stranger Things) heeft een historische roman geschreven gebaseerd op het leven van haar oma, die tijdens de Tweede Wereldoorlog werd 'beroofd van haar tienerjaren waarin ze zorgeloos van het leven had moeten genieten'. Een verhaal waar mediapersoonlijkheid Brown zich mee kan identificeren.

Nog maar veertien jaar oud was de Britse actrice Millie Bobby Brown (19) toen Twitter volstroomde met de wildste verhalen over haar. 'Ik kwam Millie Bobby Brown tegen in LA', schreef twitteraar Laurie bijvoorbeeld, 'en vroeg of ik met haar op de foto mocht. Ze draaide zich om en zei dat het mocht - als ik tenminste eerst met een baksteen die rotkop van me zou fixen.' Nog zo'n heftige getuigenis: een vrouw had rustig pannekoeken staan bakken toen Millie Bobby Brown door het raam klauterde, alle pannekoeken opat, de bakster met de koekenpan op haar hoofd mepte en met schenkstroop 'flikker' op het leeggegeten bord schreef. De verhalen, allemaal terug te vinden onder de hashtag #TakeDownMillieBobbyBrown, gaan maar door: Millie Bobby Brown die in een roze Range Rover over een fan heen rijdt, regenboogvlaggen bewerkt met een kettingzaag, op de rode loper staat met een designerjurk aan en een NSDAP-armband om.

Natuurlijk heeft Brown al die dingen niet echt gezegd of gedaan - het idee. De grappenmakers vonden het gewoon lekker schuren, het contrast tussen hun grove verzinsels en het kinderlijk enthousiaste, bijna engelachtige imago van de beroemde tiener. Twee jaar eerder, in 2016, was Brown op twaalfjarige leeftijd doorgebroken met haar hoofdrol in de Netflix-hitserie Stranger Things. Ze speelt daarin het meisje Eleven, dat door sinistere overheidsexperimenten in het bezit is gekomen van psychokinetische superkrachten. Na haar ontsnapping uit het lab wordt Eleven opgenomen door een groepje jongens, en samen strijden ze begin jaren tachtig tegen het monster dat Hawkins in zijn greep houdt, een plattelandsdorpje in Indiana waar mensen op mysterieuze wijze verdwijnen.

Ook in haar eigen leven voert Brown een strijd. De demonen tot wie ze zich al op jonge leeftijd moest verhouden, bevinden zich op sociale media. Een jaar geleden stond ze met een groot interview in de Amerikaanse glossy Allure, waarin ze vertelt over het onlinevitriool en hoe ingewikkeld het is om op te groeien terwijl iedereen meekijkt: "Het is heel moeilijk om zo gehaat te worden terwijl je nog niet weet wie je bent", stelt de actrice, waarna ze haar gedachtenproces schetst. "Het gaat een beetje zo van: oké, vandaag ga ik proberen om dit te zijn. Maar dan zeggen de mensen: o nee, dat is verschrikkelijk. Nou ja, vergeet dit dan maar weer, morgen ga ik proberen om zó te zijn. O mijn God, zeggen de mensen dan, ik haat het als je dat doet. En dan ga je je afsluiten, omdat je denkt: wie hoor ik te zijn? Wie willen zij dat ik ben?" Maar hoe ouder Brown werd, vertelt ze ook, hoe beter ze leerde om zich van binnenuit te ontwikkelen, zonder zich te laten leiden door al die meningen.

Vier seizoenen Stranger Things later (het vijfde en laatste seizoen wordt vanwege de schrijversstaking pas in 2025 verwacht) is Brown negentien jaar oud en een ster van wereldformaat. Haar doorbraakrol leverde haar twee Emmy-nominaties op en ze heeft de filmprojecten voor het uitkiezen. In 2020 speelde ze Enola Holmes in de gelijknamige Netflixfilm over het zusje van Sherlock Holmes, die ze mede-produceerde, en in 2022 kwam Enola Holmes 2 uit. Tussendoor vertolkte ze het personage Madison Russell in Godzilla: King of the Monsters (2019) en Godzilla vs. Kong (2021). De komende tijd zal ze onder andere te zien zijn in de fantasyfilm Damsel en in de boekverfilming The Girl's I've Been.

En dan zijn er nog haar andere verdiensten. In 2018 werd Brown benoemd tot jongste UNICEF-ambassadeur ooit. Het Amerikaanse tijdschrift Time verkoos haar tot een van de honderd invloedrijkste mensen van dat jaar, ook nu weer als jongste ooit. In 2019 lanceerde Brown haar skincare- en make-uplijn Florence by Mills (in Nederland te koop bij Douglas) en onlangs werd daar het parfum Wildly Me aan toegevoegd. Vorig jaar werd Brown ambassadeur voor het Franse modehuis Louis Vuitton, net als actrices Cate Blanchett en Zendaya.

Brown werd geboren in Spanje, waar haar Britse ouders destijds woonden, en verhuisde op haar vierde naar de Engelse zuidkust. Toen ze 8 was, vertrok het gezin naar Amerika. Vader Robert Brown, die voorheen als makelaar had gewerkt, wilde in Orlando een tandenbleekbedrijf opzetten. Maar Browns acteerambities veranderden de plannen. Op de theaterschool, waar ze elke zaterdag naartoe ging, werd ze ontdekt door een agent die haar wilde vertegenwoordigen, maar dan moest het gezin wel naar Hollywood verhuizen. Vader Robert zou later vertellen dat zijn dochter eigenlijk al vanaf haar geboorte acteerde, dat ze liever naar oude musicals keek dan naar tekenfilms. Er was in elk geval genoeg vertrouwen om met het gezin, inclusief Browns oudere broer en jongere zusje (haar oudere zus was net het huis uit), westwaarts te trekken. Daar deed ze auditie voor reclames, speelde ze kleine rolletjes in series als NCIS en Grey's Anatomy en werd ze afgewezen voor de rol van Lyanna Mormont in Game of Thrones. Haar zelfgemaakte auditietape voor Montauk, de serie die later Stranger Things zou gaan heten, veranderde alles.

Negentien traptreden

En nu heeft Brown, die tegenwoordig afwisselend in Londen en Atlanta woont, een boek geschreven. Haar debuutroman Nineteen Steps, onder dezelfde titel in het Nederlands uitgebracht, is gebaseerd op het leven van haar oma Ruth, die tijdens de Tweede Wereldoorlog in de Londense wijk Bethnal Green woonde en haar kleindochter altijd veel over vroeger had verteld. Nineteen Steps draait om de liefde tussen de achttienjarige burgemeestersassistent Nellie Morris en een knappe Amerikaanse piloot. Het fictieve liefdesverhaal is vervlochten met een onderbelicht Engels oorlogsdrama dat Browns oma als klein meisje overleefde, en waarbij ze haar beste vriendin verloor.

Op 3 maart 1943 klonk in Oost-Londen het luchtalarm, waarna een grote groep mensen naar het nieuwe metrostation van Bethnal Green snelde. Slechts negentien traptreden moesten ze af om de schuilkelder te bereiken, maar er ontstond paniek door het geluid van een luchtafweerraket die vanuit een nabijgelegen park werd afgevuurd. De trap had nog geen leuningen, het was er donker en nat. Een vrouw met een baby in haar armen gleed uit en nam anderen mee in haar val, met als gevolg dat er driehonderd mensen over elkaar heen tuimelden. Er vielen 173 doden, onder wie 62 kinderen. Het werd de gebeurtenis met het grootste aantal burgerdoden in Engeland tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Drie jaar geleden overleed oma Ruth aan alzheimer, haar kleindochter liet haar naam op haar ribbenkast tatoeëren. In de podcast Women's Hour van de BBC vertelt Brown over de totstandkoming van haar roman, die ze schreef samen met Kathleen McGurl, een Britse auteur van historische romans. "Toen ze alzheimer kreeg, vergat ze wat ze de avond ervoor had gegeten, maar herinnerde ze zich nog wel wat ze op haar 5de verjaardag had gegeten." Om de verhalen waar ze haar hele jeugd ademloos naar had geluisterd niet verloren te laten gaan, besloot Brown ze vast te leggen met een audiorecorder, voor het te laat zou zijn.

Seksualisering

Als je Brown hoort praten in interviews, klinkt ze opvallend volwassen voor een negentienjarige. Ze ziet er ook opvallend volwassen uit. De korte haren zijn nu lang en golvend, het voorheen androgyne gezicht heeft volle gestifte lippen en kaarsrechte Hollywood-tanden. De poses die Brown op rode lopers aanneemt, zijn niet meer die van een springerig, onbeholpen kind, maar van een doorgewinterde actrice die zich bewust is van de waarde die er aan haar schoonheid wordt gehecht.

Nu zien beroemde negentienjarigen er doorgaans iets glamoureuzer uit dan hun leeftijdgenoten die gewoon in de schoolbanken zitten, maar Brown werd wel heel opzichtig om haar uiterlijk geroemd, eigenlijk al vanaf haar twaalfde. Op die leeftijd stond ze model voor een campagne van Calvin Klein, wederom een functie waarop de woorden 'jongste ooit' van toepassing waren. Datzelfde jaar publiceerde GQ een interview met haar waarin ze werd aangekondigd als een 'very adult 12-year old' en de interviewer uitweidde over haar 'very skinny leg'. In 2017 stond de inmiddels dertienjarige actrice op de cover van Vogue's mannenuitgave L'Uomo naast de kop 'The Gift of Youth'. W Magazine drukte de naam van de veertienjarige Brown af onder de stelling 'Why TV is Sexier Than Ever', pal onder die van Alexander Skarsgard, Nicole Kidman en James Franco. En dat allemaal vanwege die ene rol in Stranger Things.

Op haar 16de verjaardag deelde Brown op Instagram een compilatie van oude en nieuwe videofragmenten van zichzelf, gecombineerd met bemoeizuchtige uitspraken uit de media ('Millie Bobby Brown bekritiseerd vanwege volwassen stijl'). 'Toegegeven', stelde Brown in het bijschrift, 'de laatste jaren zijn niet makkelijk geweest. Er zijn momenten dat ik gefrustreerd raak van alle onjuistheden, ongepaste opmerkingen, seksualisering en onnodige beledigingen.'

Op fora werd ondertussen verlekkerd afgeteld tot ze meerderjarig zou zijn. Op de sociale nieuwssite Reddit bijvoorbeeld, waar kort voor Browns 18de verjaardag vast een subforum was geopend om op de grote dag "sexual pictures" te delen van "Millie, who is currently a minor", aldus de hijgerige beschrijving. Kort na die verjaardag, schoof Brown aan bij de podcast Guilty Feminist, waarin ze vertelde dat het seksualiseren sindsdien alleen maar erger was geworden. "Ik zie absoluut een verschil", stelde ze, "in hoe er op sociale media en in de pers wordt gereageerd nu ik meerderjarig ben. Het is smerig."

Kindster in het socialmediatijdperk

Brown heeft inmiddels geen sociale media meer op haar telefoon. Ze is zelfs in therapie geweest vanwege alle pesterijen en nare opmerkingen online. De wilde verhalen die onder de hashtag #MillieBobbyBrownMustGoDown de ronde deden, leidden ertoe dat ze Twitter voorgoed verliet. Haar TikTok-account verwijderde ze nadat een ouder ex-vriendje, de tiktokberoemdheid Hunter Ecimovic, in een livestream had opgeschept over hun seksleven en lachend had verklaard dat hij de vier jaar jongere actrice had gegroomd, een term die wordt gebruikt voor online kinderlokken. Browns accounts op Instagram en Facebook worden beheerd door haar familie en team, die er ook voor zorgen dat ze zo min mogelijk negativiteit te lezen krijgt. De communicatie richting haar fans gaat nu voornamelijk via blogposts op de site van haar beautylijn, waarop niemand kan reageren.

Op Instagram ontmoette Brown dan wel weer haar geliefde, de twee jaar oudere Jake Bongiovi (zoon van zanger Jon Bon Jovi), met wie ze zich dit voorjaar verloofde. Op Browns Instagram werd een foto geplaatst waarop ze trots haar ring toont. Het bijschrift: 'Ik heb nu drie zomers van je gehouden, honey, ik wil ze allemaal.'

Millie Bobby Brown en haar verloofde Jake Bongiovi, afgelopen april in Milaan. Foto: Getty Images

Er ontstond een uitgebreide discussie over de leeftijd waarop Brown zich had verloofd, zoals er over eigenlijk alles wat ze doet een discussie ontstaat. Ze zou zich te ouwelijk kleden, dan weer te sexy. Ze zou tijdens interviews te veel door haar collega's heen praten, te jong zijn voor een vriendschap met de zeventien jaar oudere zanger Drake. Voor Brown voelt het alsof ze 50 miljoen mensen zoals haar ouders heeft, zei ze daar eens over. En dan komen de bedreigingen, de onversneden hatelijkheden en de seksueel getinte opmerkingen er nog bovenop.

Wat begon als een grap - die schattige, onbedorven Millie Bobby Brown pesten door haar vreselijke zaken als homofobie en fascisme aan te wrijven - werd een bloedserieuze bezigheid. Het is al geen sinecure om je als vrouw over het internet te bewegen, en al helemaal niet als je in je kielzog allerlei verdachtmakingen meesleept. "Heeft Millie Bobby Brown echt iets homofoobs gezegd?", vraagt een redditgebruiker die wil weten of er misschien toch een kern van waarheid in de bizarre beschuldigingen zit - het zaadje is geplant - "of komt de meme uit het niets?"

Sterke vrouwen

Browns rollen hebben er in elk geval niet onder geleden. De personages in wier huid ze kruipt, zijn stuk voor stuk sterke vrouwen, daar kiest ze haar projecten bewust op uit. De psychokinetisch begaafde Eleven - in Stranger Things zie je haar uitgroeien van een schuchtere pre-tiener tot een achttienjarige met zwart omrande ogen - kan vanaf een afstandje mensen en zware voorwerpen door de lucht smijten. Enola Holmes slaat de ene na de andere uit de kluiten gewassen kerel tot moes. In Godzilla speelt Brown een dappere, academisch begaafde tiener en in The Girls I've Been is ze zwendelaar Nora O'Malley, die een groep gijzelaars van twee bankovervallers redt. In Damsel vertolkt ze weliswaar de rol van prinses, maar is ze allerminst een damsel in distress. Prinses Elodie trekt zélf met een zwaard tegen de draak ten strijde.

In het dankwoord van Nineteen Steps draagt Brown de roman op aan haar oma Ruth: "Dit is jouw verhaal, een verslag van hoe zwaar je het hebt gehad en hoeveel innerlijke kracht je gehad hebt, waarvan ik nog elke dag profijt heb." Brown heeft al aangegeven dat ze, mocht het boek verfilmd worden, zelf de rol van Nellie Morris wil spelen. De hoofdpersoon, zo vertelt het verhaal, is door de oorlog "beroofd van haar tienerjaren waarin ze zorgeloos van het leven zou moeten genieten." Vermoedelijk hoeft Brown dat gedeelte niet eens te acteren.