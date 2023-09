Als geboren Twentenaar groeide hij op met het idee van 'oale groond'. Maar Toon Koehorst, ontwerper en fotograaf, weet inmiddels beter. In zijn soms ontluisterende foto's van moderne boerenbedrijven toont hij een wereld die met het oude idee van de boer en zijn grond niets meer te maken heeft. 'We zijn de romantiek voorbij.'

Dit artikel is afkomstig uit Tubantia. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Het lijkt een beeld uit een verre toekomst: koeien in een kas op een bodem van zand en mest. Ogenschijnlijk vredig staan ze bij elkaar tussen grijze wanden van glas en metalen palen waaruit al het leven is verdwenen. "Mensen komen hier niet", aldus Toon Koehorst (42). Hij zegt het over de foto die hij onlangs maakte bij een boerenbedrijf in Moerdijk. "Ze zijn ook niet meer nodig. Alles in deze stallen is het werk van robots. De koeien lopen op een bodem met hun eigen mest die één keer per jaar wordt vernieuwd. Wie het ziet, die gelooft zijn ogen niet. En toch is het echt. De toekomst is niet langer ver weg, de toekomst is allang begonnen."

Landbouwrevolutie

De foto uit Moerdijk hangt de komende weken in het Rijksmuseum Twente. Het is een van de foto's waarmee de in Oldenzaal geboren ontwerper en fotograaf de technologische revolutie in beeld brengt die zich de afgelopen decennia in de Nederlandse landbouw heeft voltrokken.

"Bij veel mensen bestaat nog het romantische beeld van de boer verbonden met zijn grond. De boeren zelf houden dat beeld ook graag in stand. In Twente hebben we daar een prachtige uitdrukking voor: de 'oale groond'. Het bestaat misschien hier en daar nog, maar de werkelijkheid is anders. De landbouw is een industrie en speelt zich af op een bodem die helemaal niets meer te maken heeft met de oude grond van toen. Bij de floating farm, een drijvende koeienstal in het havengebied van Rotterdam, komt er zelfs helemaal geen bodem meer aan te pas. De koeien lopen op water in plaats van grond. We zijn de romantiek voorbij."

Koehorst woont en werkt in Rotterdam. Hij heeft er samen met zijn partner Jannetje in 't Veld een ontwerpbureau. Veel van wat hij fotografeerde ligt in de directe omgeving. Vooral de kassen van de glastuinbouw in het Westland, met hun volledig kunstmatige bodem, keren in zijn werk terug. "Ze kweken daar allang niet meer in volle grond, maar in substraat. Zo noemen ze dat ook. Dat kan bijvoorbeeld bestaan uit steenwol. Door een uitgekiend systeem van voedingsstoffen kan de productie tot ongekende hoogte worden opgevoerd."

'Oale groond' is 'nieje groond'

Maar ook in zijn eigen geboortestreek is de oale groond in de praktijk allang verworden tot een illusie. "Het oude Twente bestaat bijna nergens meer. Kunstmest en ook ruilverkaveling hebben het landschap ingrijpend veranderd. Op echt oude landbouwgrond van de essen, zoals bij mijn geboortestad Oldenzaal, liggen nu woonwijken. De oale groond waarop de meeste boeren werken is in werkelijkheid nieje groond."

Koeienstal in Moerdijk. Foto: Toon Koehorst

Over de revolutie in de landbouw heeft hij dubbele gevoelens. "Je kunt er niet omheen dat de technologische vernieuwingen ons veel gebracht hebben. En nog steeds. Als je ziet wat er tegenwoordig allemaal kan, dan heb je bewondering. De landbouw was direct na de oorlog een van de motoren achter de snelle economische groei van Nederland. De boeren zorgden voor ons voedsel en voor onze export. Maar tegelijk was er natuurlijk ook de schaduwkant. De landbouw is een industrie geworden, drijvend op robots, machines en computers. Een industrie ook met grote gevolgen voor klimaat en natuur."

Sla in Raalte

De foto's van Toon Koehorst zijn gemaakt in de traditie van de oude landschapsfotografie. Zoals een beroemde voorganger als Ansel Adams de landschappen van de Amerikaanse natuurparken voor het publiek ontsloot, zo toont Koehorst de geïndustrialiseerde landschappen van de Nederlandse landbouw. Desolate tuinkassen in het Westland, een waterbak met sla in Raalte en een mechanisch aangelegd bos op een heuvel. In België, dat wel.

"De moderne boer is steeds meer met machines en chemicaliën bezig dan met dieren en natuur. Hij is een industrieel die zijn problemen liefst oplost met steeds weer nieuwe machines. Ook bij de stikstof zie je dat weer. Niet het systeem moet veranderd worden, maar de techniek. Zo gaat het al jaren."

Vernietiging van het oude cultuurlandschap

Koehorst hoopt met zijn foto's het publiek aan het denken te zetten. "Ik wil dingen laten zien, de werkelijkheid ontsluiten. In Twente hebben we vooralsnog nog geen floating farm, maar conservatief doorgaan op de huidige weg betekent onherroepelijk de vernietiging van het oude cultuurlandschap dat we zo mooi vinden. Zelfs de laatste restjes oale groond zullen dan onherroepelijk verdwijnen."

Tuinkas in het Westland Foto: Toon Koehorst

Sla in The Green East, Raalte. Foto: Toon Koehorst