Je zou als Feyenoordfan maar in de Ajaxstraat wonen. Martin van Cappellen (66) heeft er mee om leren gaan, vertelt hij in aanloop naar de wedstrijd Ajax-Feyenoord van zondag: 'Natuurlijk had ik liever aan de Feyenoordlaan gewoond, maar het boeit me niet meer. Ik zie Ajax vooral als schoonmaakmiddel.'

Van Cappellen is een bekende verschijning in de straat in 110-Morgen, een wijk in Rotterdam-Hillegersberg. Hij runt er al jaren een pakketpunt, waar soms wel honderdvijftig mensen per dag komen. En als die een doos komen brengen of halen, krijgen ze een flinke portie Feyenoord voor hun kiezen.

Aan de toonbank hangt een grote clubvlag, voor de deur ligt een mat met logo en Van Cappellen zelf draagt áltijd een Feyenoordshirt. "Het liefst een keepersshirt, want ik ben groot fan van Justin Bijlow."

Zoontje wil de straat niet in

Met de zege op Celtic nog vers in het geheugen en de Klassieker van komend weekend in het vooruitzicht gaat het dezer dagen alleen nog maar over Feyenoord. "De meeste klanten zijn vrouwen, maar vergis je niet, die praten ook graag over voetbal hoor. Net was er nog een moeder die haar zoontje niet mee kreeg vanwege de straatnaam. Pas toen ze vertelde dat ik een groot Feyenoordfan ben, kwam-ie mee."

Van Cappellen verhuisde ruim tien jaar geleden van Dordrecht naar Rotterdam, waar een vriend hem onderdak bood. In de Ajaxstraat. Dat was heel even slikken, maar zoveel keuze had hij niet. En met een beetje omdenken is het eigenlijk prima te doen: voor hem is Ajax in eerste instantie om een toilet mee te reinigen, daarna een held uit de Griekse mythologie en pas dáárna 'die voetbalclub uit de hoofdstad'.

Sportieve rivaliteit, geen verhitte discussie

De sticker op zijn toonbank ('Verboden toegang voor Ajacieden', cadeautje van een klant) doet misschien anders vermoeden, maar Van Cappellen heeft helemaal geen hekel aan Amsterdammers. "Tussen mijn klanten zitten ook een paar Ajacieden. Als die langskomen, plagen we elkaar gewoon een beetje. En nu het goed gaat met Feyenoord en Ajax in crisis verkeert, is dat best leuk. Maar het blijft bij sportieve rivaliteit, we voeren hier geen verhitte discussies."

Martin van Cappellen bij zijn pakketpunt in de Ajaxstraat Foto: Arie Kievit

Toch zijn er, vooral buiten de wijk, mensen die nog steeds moeite hebben met die straatnaam. Pakket- en pizzabezorgers met een Feyenoordhart laten collega's naar de Ajaxstraat rijden en in het verleden werd het straatnaambordje herhaaldelijk gestolen of vernield.

Straatnaamwijziging kwam er niet

Tien jaar geleden deed een supporter een poging de straatnaam te wijzigen, maar haar petitie - ruim achthonderd keer ondertekend - liep op niets uit. Straatnaamwijzigingen worden alleen in uitzonderlijke gevallen doorgevoerd, luidde destijds de uitleg van de gemeente. 'En voetbalrivaliteit is geen uitzonderlijk geval'.

Terug naar Van Cappellen, want er is iets bijzonders aan de hand met de man in wiens kledingkast alleen Feyenoordtenues hangen: hij is in al die jaren nog nooit in De Kuip geweest. Huh? "Ik kan niet zo goed tegen mensenmassa's", legt hij uit. "Zo'n stadion is veel te druk voor mij. En ik heb de weekenden nodig om een beetje bij te komen van mijn werk. Laat mij dus maar lekker thuis naar die wedstrijden kijken met een paar vrienden."