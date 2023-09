Dit artikel is afkomstig uit Trouw. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Tegen zei Rutte: "Ik heb ergens een stem in mijn achterhoofd die zegt: zou ik nog een keer mijn talent in de waagschaal moeten stellen voor iets internationaals? Mijn aarzeling is of het niet betekent dat je alleen maar speeches houdt. Maar ik sluit het niet 100 procent uit." Met die uitspraak zet Rutte de deur voor een internationale carrière dus op een kier.