De afgelopen weken werden in Kadoelen en Oostzanerwerf bij twee huizen waar een regenboogvlag hing, stenen door de ruit gegooid. Dat bewoog burgemeester Femke Halsema, na een bezoek, tot cameratoezicht in de wijk waar buurtbewoners sindsdien uit solidariteit tientallen regenboogvlaggen hangen.

Het aantal incidenten lijkt sindsdien wat geluwd, maar dat is schijn vinden de actievoerders. Zaterdagavond nog werd in Amsterdam Slotervaart geprobeerd een regenboogvlag in brand te steken, tevergeefs deze keer. Twee jaar geleden leidde brandstichting van regenboogvlaggen in een studentenflat in Bos en Lommer bijna tot een ramp. Een protestmars trok toen duizend deelnemers.