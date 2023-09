Het Paleis voor Volksvlijt zou in de toekomst zomaar in Zuidoost gebouwd kunnen worden, nu het de zegen van de Amsterdamse gemeenteraad krijgt. 'Het is een oude droom die blijft voortleven.'

Nee, de eerste paal gaat voorlopig nog niet de grond in, zeggen fractievoorzitters Lian Heinhuis (PvdA) en Diederik Boomsma (CDA). "Maar door te kijken wat het zou betekenen als we zo'n iconisch gebouw weer zouden neerzetten, brengen we wel een droom tot leven," aldus Boomsma.

De twee fractievoorzitters kregen een raadsmeerderheid achter het plan te onderzoeken of het Paleis van de Volksvlijt kan worden herbouwd. Ze pleiten ervoor om dit te doen in Zuidoost, een stadsdeel dat volgens hen een iconisch gebouw verdient.

Ongedaan maken van een verwoesting

Het Paleis voor de Volksvlijt, dat in 1864 werd geopend, was een initiatief van de Amsterdams arts Samuel Sarphati en groeide uit tot het hart van het Amsterdamse amusementsleven. Het tentoonstellingsgebouw had een theater, winkelgalerijen en restaurant en was geliefd, tot het paleis van ijzer en glas in 1929 bij een brand werd verwoest.

De herbouw kan volgens de twee raadsleden een plek bieden voor maatschappelijke instellingen en kunst en bijdragen aan de spreiding van het toerisme door de stad. Heinhuis: "Je wil in alle buurten van de stad gebouwen waar Amsterdammers trots op zijn."

Het terugbrengen van het Paleis voor de Volksvlijt zingt al jaren rond, maar komt er steeds niet van. Wijlen burgemeester Eberhard van der Laan pleitte er al voor, net als een stichting van maatschappelijk betrokken Amsterdammers, onder wie kunstenaar Wim T. Schippers. Al in 2002 zei hij: "Dit is geen retrobouw, maar het ongedaan maken van een verwoesting."

Particuliere financiering

Op de plek waar het paleis ooit stond, kwam later het pand van De Nederlandsche Bank. Toen die echter wilde verbouwen en er even sprake van leek dat DNB het Frederiksplein zou verlaten stelde GroenLinks in 2016 meteen voor daar het paleis te herbouwen. De bank besloot te blijven en te renoveren, waarna het plan wegzakte.

Vorig jaar bracht kunstenaar Schippers het onderwerp weer op de agenda. Hij wees erop dat de bank helemaal niet weg hoeft om het paleis te herbouwen en dat dit prima samen kan. Dat idee hoeft volgens Boomsma niet losgelaten te worden. Hij pleit ervoor om beide opties open te houden.

De fractievoorzitters benadrukken dat het herbouwen van het paleis niet nóg een prestigeproject wordt waar de gemeente tientallen miljoenen in gaat stoppen. Ze willen dat gekeken wordt naar particuliere financiering en partijen die de boel in gang willen trekken. Heinhuis: "Ik heb er best vertrouwen in dat daar interesse voor is."

Eén stem verschil

Toch bleef het lang spannend of de motie het zou halen. Voor de zomer werd er ook al over gestemd, maar toen waren evenveel partijen voor als tegen en werd het stemmen gestaakt. Zo stemden coalitiepartijen D66 en GroenLinks tegen. GroenLinksfractievoorzitter Zeeger Ernsting zei toen op zich gecharmeerd te zijn van het idee, maar stelde ook dat - net als 150 jaar geleden - het idee echt vanuit de maatschappij moet komen, en niet vanuit de raad.

Maar omdat er sindsdien brede steun van andere partijen kwam, werd vorige week uiteindelijk het voorstel met één stem verschil aangenomen. Daardoor was de stem van Boomsma, die zelf met flinke koorts thuis zat maar anders toch zichzelf naar de raad had moeten slepen, niet nodig. Waar Denk eerst tegenstemde, bleek de partij nu toch voor.

Het Paleis voor Volksvlijt?

In april 1929 brandde het Paleis voor Volksvlijt tot de grond toe af en werd een gat geslagen in het culturele hart van Amsterdam. Na lang soebatten kreeg het plein weer een bestemming, maar niet alle Amsterdammers waren daar blij mee.

Paleis voor Volksvlijt op het Frederiksplein in 1923. Op de gevel de aankondiging van de eerste Internationale Tabakstentoonstelling (TABA). Foto: Vereendigde fotobureaux N.V./Stadsarchief Amsterdam