Studenten van het Alfa-college in Groningen buigen zich over voedselvraagstukken: hoe je jongeren geïnteresseerd krijgt in andere voedselbronnen, bijvoorbeeld. Een kookfilmpje met een recept voor sushi met meelwormen is misschien wel het antwoord.

Op het bureau ligt tussen de lege flessen en koffiebekers een snijplank. Vera (17) is bezig met sushi maken. Boven op een vierkant stuk zeewier legt ze een lijn rijst, daarop stukjes avocado. Ze maakt het af met het geheime ingrediënt: een grote hand gedroogde meelwormen. Met een handige beweging rolt ze de sushi op, het is klaar om gesneden te worden.

"Wist je wel dat meelwormen twee keer meer proteïne bevatten dan vlees," zegt Madison (18), teamgenoot van Withagen. Samen met Romee (17) en nog twee andere studenten zoeken ze naar een manier om jongeren enthousiast te maken voor alternatieve voedingsbronnen, zoals insecten.

Terwijl Vera de sushirol in plakken snijdt, is Romee de laatste hand aan een filmpje aan het leggen. In deze film legt het team uit dat ze kookfilmpjes willen maken voor sociale media, waarin ze alternatieve ingrediënten gebruiken, bijvoorbeeld meelwormen. "We willen mensen eerst laten schrikken om hun aandacht te pakken. Vervolgens kan je ze informeren," legt Vera uit.

Scholenchallenge

Vera, Madison en Romee zijn studenten aan de mbo-opleiding Beroepshavo Marketing en Techniek aan het Alfa-college in Groningen. Ze doen samen met ongeveer twintig andere studenten van de opleiding mee aan de Scholenchallenge. De studenten gaan aan de slag met uiteenlopende vraagstukken over voedsel, ingestuurd door bijvoorbeeld overheidsinstanties. Bijvoorbeeld hoe de inkoop van eten voor zorginstellingen lokaal geregeld kan worden. Naast het Alfa-college doen nog dertien andere scholen en mbo-opleidingen uit Groningen, Drenthe en Friesland mee.

Studenten Vera en Madison van het Alfa-college maken sushi met meelwormen. Foto: Reyer Boxem

Aan het bureau zegt Madison dat een goed gerecht verschillende structuren heeft: "De wormen zijn knapperig, ze zijn daarom een goede toevoeging aan de sushi." Daarnaast hebben ze nog een ander voordeel, ze zijn namelijk relatief goedkoop. Madison en haar team willen zich richten op jonge studenten die weinig te besteden hebben aan eten.

Meelwormen zonder toegevoegde smaakstoffen

Met het rollen van de sushi is het team aan het einde van een 'hackathon', een evenement waarbij de teams dertig uur non-stop aan de slag gaan met hun gekozen vraag. Na de hackathon mogen ze hun plan verder ontwikkelen, om acht weken later het definitieve voorstel te presenteren. Een vakjury kiest dan het beste idee, dat daarna ook echt wordt uitgevoerd. Vera: "Het is intensief, maar ook wel lekker."

"Je wil jongeren zo jong mogelijk enthousiast maken voor de techniek, want die mensen hebben we hard nodig," zegt Jorien de Leeuw. Namens het Nationaal Programma Groningen organiseert zij de Scholenchallenge. Ze vult aan: "Verder is dit een groep die al ideeën heeft over de toekomst. Met dit project kunnen we ze een stem geven."

De meelwormen kunnen dan wel een goed alternatief zijn voor vlees, smaakvol zijn ze niet. Madison was eigenlijk van plan om extra smaakmakers toe te voegen, zoals sojasaus en gember. Deze was ze alleen vergeten mee te nemen. De sushi smaakt daardoor alleen naar zeewier en avocado. "De rest moet je er maar bijdenken," zegt Madison grijnzend.