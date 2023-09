Wie denkt dat de actiebereidheid onder klimaatdemonstranten van Extinction Rebellion na zestien opeenvolgende blokkades van de A12 minder wordt, heeft het mis. 'We groeien alleen maar', zegt actievoerder Yolande Schuur, die bijna dagelijks vier uur reist voor de acties.

De politie is massaal aanwezig als zaterdag honderden klimaatdemonstranten van Extinction Rebellion richting de A12 in Den Haag marcheren. De agenten leggen ze geen strobreed in de weg. Binnen enkele seconden staan ze op de snelweg. "Welkom op de A12, zo makkelijk gaat het", zegt actievoerster Yolande Schuur lachend, midden op de weg. "Spannend hè.''

Schrikt

Binnen enkele minuten worden de demonstranten, die richting de tunnelbak op de A12 willen, ingesloten door tientallen politiebusjes en agenten. Niemand komt er meer uit. Iets verderop staat het waterkanon al klaar. "We kunnen geen kant meer op, maar we weten dat het waterkanon wordt ingezet. We zijn erop voorbereid'', zegt Schuur strijdbaar. Ook weten alle aanwezigen dat ze kunnen worden gearresteerd, maar ook dat schrikt de keurige, vreedzame actievoerders niet af.

Het is voor Schuur, die al 3,5 jaar lid is van Extinction Rebellion, al de twaalfde keer deze maand dat ze meedoet aan het blokkeren van de Utrechtsebaan. En zolang de Nederlandse regering niet stopt met het subsidiëren van de fossiele industrie, waar volgens berekeningen van het Ministerie van EZK jaarlijks minimaal 39 miljard euro naartoe gaat, blijft ze komen. Ze moet er telkens vier uur met het ov voor reizen, maar dat heeft ze er graag voor over. "Er zitten hier ook mensen bij uit Groningen. Die zijn zeker zes uur onderweg.''

De demonstranten weigeren de weg vrijwillig te verlaten. Schuur (met vlag) zou uiteindelijk worden weggesleept. Foto: AD

De 61-jarige vrouw had, net als veel aanwezige demonstranten, nooit gedacht dat ze ooit vooraan zou staan bij acties tegen de overheid. Schuur is communicatiedeskundige en had in het verleden ook een eigen architectenbureau. Ze was tot drie jaar geleden bezig met een promotieonderzoek. Nu heeft ze alles laten vallen voor de klimaatacties op de A12. "Omdat als we geen actie voeren en als we niet snel de fossiele brandstoffen afbouwen en stoppen met de fossiele subsidies, het er heel slecht uitziet in de toekomst.''

De situatie in de wereld is nu al heel ernstig, aldus de activiste. "Je hebt het afgelopen zomer al gezien. Het extreme weer neemt verschrikkelijk toe. En het neemt vooral toe in het mondiale zuiden, waar mensen het minst hebben bijgedragen aan de opwarming van de aarde en de effecten die dat nu al heeft. Zij krijgen wel de meeste en grootste klappen. Wij denken dat we hier door kunnen gaan met onze vervuilende levensstijl, maar er vallen al slachtoffers. We zitten nu al op 1,2 graden opwarming wereldwijd'', zegt ze bezorgd.

Kinderen

"Dus ik voel dat ik iets moet doen. Als je blijft zitten of alleen in je eigen leven iets verandert, heb ik ook gedaan, dan ben je een individu. We moeten het samen doen, iedereen die om het leven geeft, om de kinderen en mensen in het zuiden geeft. We moeten allemaal in actie komen.''

Yolande Schuur in actie op de A12. Foto: AD

Maar vindt ze het niet erg om aangehouden te worden door de politie? "Nee, ik vind dat niet erg. Ik kan echter begrijpen dat dat beangstigend is voor mensen, maar je kunt ook heel veel doen achter de schermen of naar de supportdemo komen langs de weg. Dan loop je geen enkel risico.''

Automobilisten

Ze snapt dat de blokkades vervelend zijn voor automobilisten die dagelijks gebruikmaken van de weg. "Maar als we niks doen, wordt de chaos en ellende alleen maar groter. Bovendien weet de politie dat we hier zijn en is het heel makkelijk om het verkeer om te leiden. We zijn hier niet om individuele automobilisten in de weg te zitten, maar omdat we actie van de politiek willen.''

Volgens haar zou er ook veel minder overlast zijn voor weggebruikers als de politie deze acties zou faciliteren. "Mensen hebben dan misschien een paar minuten vertraging, maar vorig jaar is dit deel van de weg een half jaar afgesloten vanwege werkzaamheden en heb je toen iemand gehoord? Was dat landelijk nieuws? Wij hebben alles al geprobeerd. We voeren al drie jaar actie hiervoor op allerlei plekken, maar daar was nauwelijks aandacht voor.''

Maar ook als Nederland stopt met het subsidiëren van fossiele industrie, heeft dat wereldwijd weinig effect op het klimaat, toch? "Nederland heeft zich aan het klimaatakkoord van Parijs gecommitteerd en moet zich daar dus aan houden. Net als andere landen. Als je dat niet doet als land, zeg je eigenlijk tegen andere landen: 'Ik doe minder, dan moet jij meer doen.' Wijzen naar de ander als we in de grootste crisis ooit zitten, kan niet. Daar komen we niet veel verder mee. Iedereen moet doen wat nodig is om de aarde leefbaar te houden. We zijn ook niet het enige land waar actie wordt gevoerd. Over de hele wereld gebeurt dit.''

"De Nederlandse regering heeft al in 2009 beloofd dat de fossiele subsidies uiterlijk in 2020 afgebouwd zouden zijn. We zitten nu eind 2023, en nú pas heeft de regering inzage gegeven in hoeveel geld er eigenlijk mee gemoeid is. Sinds de start van deze dagelijkse blokkade op 9 september gaat het om ruim 1,5 miljard euro.''

Yolande Schuur wordt door de politie weggevoerd in een bus. Foto: AD

Weggesleept

Uiteindelijk houden de demonstranten de blokkade op de A12 deze keer twee uur vol. Een voor een worden ze weggesleept door de politie. Sommigen gaan vrijwillig mee, anderen worden (soms) hardhandig op een soort rijdende brancard afgevoerd. Ook Schuur komt op een gegeven moment aan de beurt. De activiste weigert ondanks haar leeftijd vrijwillig op te staan. Ze wordt dan ook door agenten opgetild, op het karretje gelegd en samen met tientallen andere demonstranten afgevoerd met een bus. Bij het ADO-stadion worden ze weer allemaal vrijgelaten.

Schuur is vastberaden. Hoe lang het ook moet duren, zij gaat hoe dan ook door met actievoeren. "Het is wel heel intens, maar ik heb ook twee kinderen. Als we niet ingrijpen, gaan we naar de de 3 graden opwarming.''