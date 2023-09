Overdag hebben Christine Breur (42) en Maan Leo (37) een doodgewone kantoorbaan. 's Avonds? Dan transformeren ze in uitgedoste paradijsvogels die zonder ook maar enige gêne het podium opstappen en zich - soms in slechts enkele minuten - van hun kleding ontdoen. 'Ik zag een andere burlesqueartiest en dacht: dít is het voor mij.'

"Hier moet je zijn!'', klinkt het. Vanuit het ruime toilet van evenementenlocatie Het Huis in Utrecht komt nogal een verschijning gestapt. Het is Christine Breur, ook wel bekend als burlesqueartiest Violet Moonshine. Gehuld in een korsetjurk, behangen met glitters en sieraden in de kleuren van Mardi Gras en met een enorme tooi op haar hoofd. "Zo, wat vind je ervan?''



Ze wordt gevolgd door Maan Leo. Of beter gezegd, door Zizi Zinnona. Twee koppen kleiner, maar even adembenemend. Ze heeft een diep decolleté, draagt een knalrode pruik met een grote bloem in het haar en is gehuld in een strak, groen korset. Beide vrouwen lopen op enorme hakken en zitten zo 'strak in pak' dat plaatsnemen op een stoel nauwelijks gaat.



Droogjes: "Ja, jij wilde toch iets moois voor de foto.''

'Hoe je lichaam eruit ziet doet er niet toe'

Breur en Leo doen aan burlesque. 'Een vorm van theatraal strippen', zoals Leo het omschrijft, waarbij (meestal) vrouwen een dans-act opvoeren die vaak speels of uitdagend is. De kunstvorm stamt uit de negentiende eeuw en kent anno 2023 vele vormen: van klassieke burlesque-optredens (denk aan een schaars geklede dame in een champagneglas), tot boylesque (mannen) en optredens met een politiek of maatschappelijk tintje. Een must is het niet, maar burlesqueartiesten eindigen hun act vaak vrijwel naakt.

Hoewel het Nederlandse wereldje relatief klein is ('een stuk of 100 mensen') kennen veel landen een levendige burlesque-scene. Utrechters Breur en Leo behoren tot de Nederlandse top en reizen geregeld de wereld over om op te treden op festivals. Binnenkort organiseren ze in Utrecht voor de tweede keer hun eigen festival - het Dutch Burlesque Festival - waar onder anderen artiesten uit Australië, Canada, Amerika, Finland en Duitsland op af komen. Ze kregen in totaal 250 aanmeldingen van geïnteresseerde artiesten, voor slechts 25 was er plek.

Kleine borsten, grote borsten: 'Het maakt niet uit'

Beiden kwamen zo'n acht à negen jaar geleden terecht in het wereldje. Breur omdat ze een beetje 'vastzat in haar lichaam'. "Omdat ik in mijn baan eigenlijk de hele dag achter de computer zat en niet zoveel met mijn lichaam deed. Toen kwam plots dit op mijn pad.'' Leo: "Ik was op een feest waar een burlesque-act gedaan werd. Ik zag die artiest en ik dacht: dit is het voor mij. Ik leerde al snel: hoe je lichaam eruit ziet doet er niet toe. Groot, klein, slank, kleine borsten, grote borsten zoals ik. Het maakt niet uit.''

Dat betekent niet dat de twee van de één op de andere dag zelf bloot over het podium huppelden. Breur: "Ik dacht de eerste keer: ga ik dit doen - met m'n lange, witte spekpoten?'' Leo vervolgt: "Als jij je hele leven gehoord hebt dat je lichaam niet goed genoeg is, kan het best een stap zijn om in je nakie op de bühne te gaan staan. Tegelijkertijd heeft burlesque ook een soort wisselwerking. Ja, het is enórm eng. Maar de zelfverzekerdheid die je ervan krijgt is ook enorm. En in dit wereldje word je juist toegejuicht als je een blubberbuikje laat zien.''

Rotopmerkingen en gedoe

Beide vrouwen maken in de loop der jaren kennis met de kunstvorm en ontwikkelen langzaam maar zeker hun eigen shows. Dat betekent dat ze hun eigen regisseur, kostuummaker, choreograaf, dramaturg en visagist in één zijn. De acts die de twee opvoeren zijn overigens niet alleen maar 'klassiek sexy', zegt Breur. "Zoals we kennen van Dita Von Teese (een bekend Amerikaans burlesque-danseres en model, red.), of het bekende meisje in het champagneglas. Die doen het goed op bedrijfsfeestjes. Wij zijn wat dat betreft ook een beetje raar, met onze acts.''



Zo heeft Breur een act waarin ze over het podium gaat als koffiekopje, en één waarin ze in een luchtballon naar beneden komt. Leo heeft een show waarin ze een enorme jurk draagt met daarop zestig borsten (getiteld Instagrams worst nightmare, vanwege het feit dat foto's met tepels regelmatig van Instagram verwijderd worden), een Angela Merkel-act en een striptease waarin ze de Europese vlag uitbeeldt. Lachend: "Ik eindig met slechts twee sterretjes op m'n borsten.''

Het strip-aspect zorgt ervoor dat sommige artiesten werken met een alter-ego en hun echte naam nooit blootgeven. "Vanwege hun andere baan, bijvoorbeeld'', zegt Breur. "Dat geldt niet voor ons. Al vond ik het destijds wel ontzettend spannend om het aan collega's te vertellen. Toen ik begon werkte ik nog op de Vrije Universiteit. Tsja, dan moet je daar toch vertellen dat je aan een vorm van strippen doet. Gelukkig kreeg ik daar nooit rotopmerkingen over.''

Leo: "Ik heb er wel gedoe mee gehad. Mijn moeder was docent in het onderwijs, die is er wel eens op aangesproken. Leerlingen ontdekten wat ik deed en begonnen mij te volgen op Instagram. Toen kreeg zij dat uiteindelijk weer te horen. En zelf heb ik ook wel eens een opmerking gehad. 'Er lopen hier ook kinderen rond hoor', sneerde een vrouw naar me toen ik in een mooie outfit, niet eens naakt, rondliep op een evenement. Ach, denk ik dan maar: als ik zelf kind was geweest had ik dat alleen maar prachtig gevonden.''

'Effe genoeg borsten'

'Stoer dat je zoiets durft', horen de twee vaak. Toch is het soms ook wel even slikken. Breur herinnert zich een personeelsuitje waarvoor ze was ingehuurd, een aantal jaar geleden. "Van een boksschool. Ze gingen die dag van 'koud naar warm': eerst gingen ze in een ijsbad, dan zouden wij optreden. De setting was raar, we stonden in een soort hele kleine huiskamer, beetje ongemakkelijk allemaal. Ik hoorde iemand na de eerste act mompelen: 'Pff, ik zou me kápot schamen als ik daar stond'. Ja, dan is het wel even slikken als je nog een keer op moet. Maar na de tweede act waren ze om. Ze vonden het hartstikke leuk.''

Voor familieleden was het in het begin soms ook wel even wennen, vervolgt Breur. Ze komt uit een christelijk nest. "Dat maakte het moeilijk om te vertellen dat ik dit was gaan doen. Toen ik daar op een gegeven moment klaar voor was is mijn moeder naar een show gekomen. Ze twijfelde, maar is toch gegaan. En was uiteindelijk ook hartstikke trots.'' Ze lacht hard als ze het zich herinnert. "Wel kwam ze in de pauze naar me toe. 'Vind je het goed als ik nu ga? Ik heb wel effe genoeg borsten gezien'.''



Overigens bestaat het burlesque-festival dat de twee binnenkort organiseren in Utrecht wel uit meer dan 'borsten zien'. Niet alleen treden er 25 artiesten uit verschillende landen op met uiteenlopende acts, ook worden er workshops gegeven waarbij deelnemers bijvoorbeeld zelf hun 'pasties' (tepelbedekkers) kunnen maken - en leren burlesque-dansers in spe hoe ze zelfverzekerd het podium betreden.

Want ook Leo en Breur weten: die zelfverzekerheid waarmee ze nu op het podium staan, die was niet altijd even vanzelfsprekend. Leo: "Als ik oude beelden terugkijk zie ik de onzekerheid - of in ieder geval, de twijfel in mijn ogen bij iedere beweging of handeling. Als ik een arm of een schouder toonde, bijvoorbeeld. Je ziét me denken: vindt het publiek deze arm wel leuk? Nu denk ik daar niet eens meer bij na. Ik own elke beweging. Zo van: hier, dit is de mooiste arm in de geschiedenis van de mensheid, kijkt u maar!''

En dus heeft burlesque óók impact op de rest van hun levens, zegt Breur. "Je neemt het mee, dat zelfvertrouwen. Ik maak me door de zelfverzekerdheid die ik door burlesque heb opgedaan ook minder zorgen over een belangrijke presentatie op werk.'' Leo: "Ja, zo van: ik mag gezien worden.''

Breur: "Zo.. En nu ga ik me even uit dit korset hijsen.''

