Een laatste rustplaats tussen de bomen en bloemen, daar kiezen elk jaar meer mensen voor. Natuurbegraven wint ook in Brabant terrein. Maar wat maakt het zo populair? 'Ik vind het gewoon heel mooi dat mijn lichaam teruggaat naar de natuur.'

Dit artikel is afkomstig uit Brabants Dagblad. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Op de dag dat zijn vrouw Joke stierf, zocht Jeroen Steger een mooie plek voor haar uit op natuurbegraafplaats Bos van de Heilige Geest in Oostelbeers. Wat hij toen nog niet kon weten, was dat hij drie weken later tegelijk met zijn vrouw precies daar zou worden begraven. Een paardenkoets bracht twee houten kisten naar hun laatste rustplaats in het groen.

"Van mijn moeder wisten we dat ze dood zou gaan, zij was al heel lang ziek. Kanker. Mijn vader, mijn broer en ik hebben tijdens haar laatste dagen in het ziekenhuis corona opgelopen. Mijn vader werd daar zo ziek van dat we de uitvaart mochten uitstellen. Zeventien dagen nadat mijn moeder dood ging, overleed hij ook."

Ingrid Steger vertelt haar verhaal op de natuurbegraafplaats waar sinds het voorjaar van 2021 haar beide ouders liggen. Ze was er zelf bij toen haar vader een mooie plek uitzocht in het bos op landgoed Baest. "De zon scheen tussen de bomen door precies op dit stukje groen. Dít is het, zei hij, hier is licht. Mijn vader kwam uit Oirschot, hij schaatste hier vroeger over de grachten en hield enorm van wandelen in de natuur. Dat speelde voor hem allemaal mee in zijn keuze."

De magie van het bos

"Voor mijzelf is het een magische plek", zegt Steger over de oudste natuurbegraafplaats van Brabant. Het Bos van de Heilige Geest bestaat bijna tien jaar, er wordt al voorzichtig nagedacht over uitbreiding. Zo populair is het. Inmiddels zijn er zeven officieel erkende natuurbegraafplaatsen in Brabant. De achtste komt eraan, in Berlicum. Natuurbegraven wint letterlijk terrein, blijkt ook uit cijfers van branchevereniging Brana. In 2011 kozen tien mensen voor de eeuwige rust op een natuurbegraafplaats, vorig jaar waren dat er 2600.

Wat maakt het zo populair? Het antwoord hangt af van wie je het vraagt. Voor Ingrid Steger is het de magie van het bos. De combinatie van even stilstaan bij de graven en daarna een wandeling maken. Het is ook de rust die er heerst, zegt ze. Die is voelbaar. Een koolwitje fladdert tussen de naaldbomen, een koolmeesje kwettert en zonnestralen vallen op het mos en de varens die de bodem kleuren. Tussen al dat groen vallen de grafheuvels van donkere grond extra op. Het heeft iets sprookjesachtig.

"In het begin zijn die graven heel hoog en zag je heel goed waar mijn ouders lagen. Dat vond ik wel pittig. Maar naarmate de tijd verstreek, zakte de grond wat in en werd ook mijn eigen emotie wat minder heftig. Dat ging een beetje gelijk op", zegt ze. "Nu hun graven steeds meer begroeid raken, moet ik goed kijken waar ze precies liggen. Dat vind ik ook wel mooi. Ik ben elke keer verrast door wat er groeit."

Sommige natuurbegraafplaatsen staan boomschijven of andere gedenktekens toe, het Bos van de Heilige Geest niet. Bloemen worden na een week of twee weggehaald. "Het bos blijft bos en dat moet ook." Het is de reden dat Steger later zelf ook naar een natuurbegraafplaats wil, als haar tijd is gekomen. "Ik vind het gewoon heel mooi dat mijn lichaam teruggaat naar de natuur. En dat er toch een plek is waar je dicht bij je dierbaren bent."

Oude grafheuvels

Landgoed Baest was heel vroeger al een plek waar mensen werden begraven: er zijn zelfs oude grafheuvels uit de bronstijd gevonden. Nu voorziet het bos in een groeiende behoefte van mensen om na hun dood terug te gaan naar de natuur. Het mes snijdt aan twee kanten. De financiële opbrengst draagt bij aan het behoud van een van de oudste landgoederen van Brabant en de monumentale gebouwen die op Baest staan. Zondag 1 oktober houdt de natuurbegraafplaats een open dag.

Ingrid Steger op landgoed Baest in Oostelbeers, op weg naar het Bos van de Heilige Geest. Foto: Jan Stads/Pix4Profs

Plekje naast haar vader

Het was op zo'n open dag dat Franka van Eerd voor het eerst rondliep op natuurbegraafplaats Schoorsveld in Heeze. Haar moeder wandelde met haar mee, haar vader bleef in de auto zitten. Hij keek van een afstandje toe, bang om de dood over zich af te roepen door ermee bezig te zijn. "Hij sukkelde al een paar jaar met zijn hart. Vrij snel na die open dag werd hij opgenomen in het ziekenhuis. Daar zei hij: 'Franka, waar we toen zijn geweest, dat vind ik toch wel mooi.'"

Franka van Eerd bukt bij het houten gedenkteken met de naam van haar vader erop. Hij ligt nu al ruim zes jaar aan de rand van een open veld met wilde bloemen. Daarachter staan bomen. Aan de andere kant ligt een ven, de zon schittert op het koude water. Ook hier heerst weer de rust die natuurbegraafplaatsen kenmerkt. "Hij heeft zijn hele leven op het Ven in Heeze gewoond. Nu ligt hij tegenover een ven. Dat vind ik wel heel bijzonder, ik hou van de symboliek."

Ze heeft zelf ook al een plekje gereserveerd, links van haar vader. Aan de andere kant komt haar moeder te liggen. "De drie musketiers op een rij. En geen gedoe met grafrechten of een steen, dat heb je hier allemaal niet. Ik kijk verder door, heb zelf geen relatie of kinderen. Wie komt er dan na zoveel jaar nog op het kerkhof voor ons? Niemand. Ik wil daar ook niemand mee opzadelen. Als deze begraafplaats vol is, gaat die helemaal terug naar de natuur. Alleen maar mooi."

Twee natuurgraven in het Bos van de Heilige Geest op landgoed Baest in Oostelbeers. Foto: Paul Driessen/BD

Eeuwigdurende grafrust

Eeuwige grafrust, ook die draagt bij aan de populariteit van erkende natuurbegraafplaatsen. Wie een plekje koopt, betaalt één keer een bedrag en zadelt nabestaanden niet op met kosten voor verlopen grafrechten. Of met de afweging om niet te betalen en de laatste rustplaats na een jaar of twintig te laten ruimen. Dat gebeurt simpelweg niet op een natuurbegraafplaats.

Die eeuwige grafrust is een groot verschil met reguliere begraafplaatsen, die nu ook steeds vaker iets doen met natuur. In Olland en Sint-Oedenrode zijn al begraafplaatsen met een natuurveld. In Den Bosch (Orthen) volgend jaar ook, al ligt daar het grafrecht maar voor twintig jaar vast doordat de grond eigendom is van de gemeente. Op de Hoogen Heuvel in Oss wordt ook al nagedacht over natuurgraven in het bosrijke deel van de begraafplaats. Het fenomeen breidt zich uit, ook in light-varianten die een graantje meepikken.

Franka van Eerd snapt dat wel, zegt ze aan de rand van het ven, vlak bij het graf van haar vader. De natuur geeft haar rust. "Ik wandel hier elke zondag een rondje met mijn moeder. Even buurten met andere mensen die hier iemand hebben liggen. Dat is een vaste club die hier elke zondag komt. Even de week doornemen. Ik vind het heel laagdrempelig." Het doet haar goed dat haar vader zelf de knoop doorhakte over de plek, al was hij bang dat de familie het graf niet kon betalen. "Maar het is net zo duur of goedkoop als een kerkhof met grafrechten en een marmeren steen."

Goedkoop is natuurbegraven niet. Een graf op Schoorsveld kost 4500 euro, een plek voor twee 8150 euro. Daar komen 650 euro aan begraafkosten bij en ook de ceremonie is niet gratis. Ter vergelijking: een begrafenis met grafrecht voor twintig jaar op het Heike, de oudste begraafplaats van Tilburg, begint vanaf 1850 euro. Daar komt dan wel nog een steen bij die zo 2000 euro kost, en na twintig jaar lopen de rechtenkosten op of verdwijnt het graf.

De zon schijnt door de bomen op een natuurgraf in het Bos van de Heilige Geest in Oostelbeers. Foto: Jan Stads/Pix4 Profs

Met een klapstoeltje in het veld

"Wie hier ligt, weet: mijn nabestaanden krijgen nooit de vraag of ze het grafrecht willen verlengen of het graf willen ruimen", zegt Roy van Boekel-Gosens, directeur van Natuurbegraven Nederland. Het bedrijf, met het hoofdkantoor in Den Bosch, heeft drie natuurbegraafplaatsen in Brabant: Maashorst in Schaijk, Schoorsveld in Heeze en Huis ter Heide in De Moer. Daar komt de Hooghei in Berlicum bij. "We willen nog verder uitbreiden, ook in West-Brabant."

Van Boekel is trots dat zijn bedrijf natuurbegraven mee op de kaart heeft gezet in Brabant en daarbuiten. "Ik geloof in de kracht van natuur. Die kan steun geven en troost bieden. Dat zien we in de praktijk. Mensen maken hier een wandeling, gaan met een klapstoeltje in het veld zitten, houden een picknick of drinken een kop warme chocolademelk. Wie hier loopt, is echt in de natuur", vindt Van Boekel, in het informatiecentrum van natuurbegraafplaats Schoorsveld.

Er is vrijheid om een stukje grond uit te zoeken, al heeft een dassenfamilie haar eigen territorium geclaimd. Sowieso mag de natuur niet lijden onder de gekozen plek. De directeur verwacht dat hier over vijf tot tien jaar het laatste plekje is verkocht, dat gebeurt vier van de vijf keer op het moment dat mensen nog leven. "Daarom zullen er de komende dertig jaar nog wel uitvaarten zijn. Daarna zijn wij hier klaar en wordt dit weer helemaal natuurgebied. Wij steken daar ook veel geld in, de ontwikkeling van natuur."

Zelf wil hij na zijn dood naar de Maashorst in zijn geboortedorp Schaijk. Regionale binding speelt ook voor anderen een grote rol bij de keuze voor een natuurbegraafplaats, weet de directeur. "80 procent van de mensen zoekt een laatste rustplaats in een straal van 20 kilometer rond hun woonplaats."

Nieuwe trends zijn onderweg

Bert Jansen Venneboer en Anja Sandee deden het anders. Het stel uit Nuland ging meerdere locaties af en voelde het meest bij natuurbegraafplaats Landgoed Mookerheide, onder de rook van Nijmegen. "Dan zit je een beetje op de stuwwallen, dat sprak me het meeste aan. Het gevoel speelde een grote rol", zegt Jansen Venneboer. "Als je een beetje een leuke plek wilt hebben, moet je toch eens gaan kijken. Als je dat over een jaar of tien doet, zit het allemaal vol."

Hij was hovenier, zij gaf financieel advies. Samen begonnen ze een paar jaar geleden uitvaartverzorging Natuurlijk Afscheid. Daarmee spelen ze in op de toenemende populariteit van natuurbegraven, met kisten van natuurlijk materiaal waarvan zelfs de stalen spijkers zijn vervangen door houten pennen. Alles dat de grond ingaat, moet afbreekbaar zijn.

In hun tijdelijke Showroom van het Leven in een voormalig winkelpand op de Heuvel in Oss hebben Jansen Venneboer en Sandee voorbeelden staan. Ook van een kist van mycelium, een soort paddenstoel die wordt gehecht op een mengsel van hennepvezel. "Wades en baren zijn door natuurbegraven ook weer helemaal terug."

Het strooiveld van het Bos van de Heilige Geest op landgoed Baest in Oostelbeers. Foto: Jan Stads/Pix4Profs

De populariteit van natuurbegraven heeft nog lang niet gepiekt, maar nieuwe uitvaartvormen zijn alweer onderweg. In de hoek van hun showroom staat een banner met 'Wordt Verwacht: Resomeren en Veraarden'. Bij die eerste lost het lichaam op in water met een bepaalde vloeistof. Watercrematie, noemen ze dat ook wel.

"Bij veraarden wordt het lichaam in een cocon gelegd, bedekt met een substraat van strogras, kruiden en koolstof. Wat overblijft is compost, om de aarde mee te voeden. De verwachting is dat de mogelijkheden volgend jaar in de wet op de lijkbezorging worden opgenomen." De ondernemers zijn enthousiast, hoe gek dat misschien ook klinkt. "Het is gewoon heel duurzaam, zonder de uitstoot van het cremeren dat sinds de jaren zeventig meer gebeurt. Zoals een natuurbegraafplaats gewoon weer natuur wordt als alle plekken zijn vergeven. Dat past echt bij deze tijd."