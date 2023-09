Als jong meisje vluchtte ze voor de Tsjechische communisten. Eenmaal in Nederland pleegde haar moeder zelfmoord. Jana Beranová werd dichter en goot haar eigen leven in omfloerste taal. Nu verschijnt er een documentaire over de 91-jarige. 'In alle situaties proberen we er het beste van te maken.'

Vlak achter station Rotterdam Centraal woont Jana Beranová, in een knus bovenhuis vol boeken, stapeltjes papieren, snuisterijen, foto's, schilderijen. Dat is ten minste wat je ziet in Vluchtval, de documentaire die regisseur Laura Stek maakte over de Nederlands-Tsjechische dichter en vertaler. Die film was de aanleiding voor dit gesprek. Maar in plaats van de steile trappen naar de woning van Beranová te beklimmen, stap ik op een grijzige doordeweekse dag in een ziekenhuislift. Het steriele wit van de gangen contrasteert nogal met de warme kleuren van Beranová's 'nest', zoals ze het wel noemt.

Maar ziekenhuis of niet, de afspraak wilde ze door laten gaan. Want over de film wil ze graag praten. Vluchtval vervlecht het leven van Beranová, inmiddels 91, met dat van de Frans-Malinese twintiger Abdallah Marega. Een dichter, die werkt met taal en beelden, en een freerunner, die rennend, in vloeiende bewegingen een parcours door een stad aflegt, over straten, muren, bruggen.

Stills uit de documentaire. Foto: Jean Counet

Dat is niet per se een voor de hand liggende combinatie?

"Ik vind 'm geweldig."

Beranová praat in korte zinnen, waartussen soms lange stiltes vallen. Maar over de vraag waarom ze dat zo'n goede keus vindt, hoeft ze niet lang na te denken.

"We doen hetzelfde, maar op een hele andere manier. In alle situaties proberen we er het beste van te maken."

Er zijn inderdaad opvallende parallellen te trekken tussen hun op het oog zo uiteenlopende levens. Beiden raakten ontworteld. De in Parijs opgegroeide Marega toen zijn ouders besloten hem terug naar Mali te sturen. Beranová toen ze in 1948 als jong meisje, ze was zestien, met haar ouders het communistische Tsjechoslowakije ontvluchtte. Afscheid nemen van schoolvriendinnen kon niet. Het gezin trok lopend de bergen over, naar Duitsland, waar ze in een vluchtelingenkamp belandden. Van daaruit stuurden haar ouders haar naar een kostschool in Engeland. Toen haar vader en moeder eenmaal in Rotterdam woonden, voegde ze zich weer bij hen.

Herinnert u zich nog uw eerste indruk van de stad?

"Hier moest ik het maken, dat gevoel had ik."

Nederlands leerde ze door 'gewoon te luisteren naar de taal'. Dat ging niet altijd als vanzelf, blijkt wel uit haar gedichten. 'Kon je de woorden maar vangen als/ vlinders in een net, ze rennen uit je taal/ nog vóór je ze hebt gezegd, je wordt/ uitgelachen, je kan ze niet pakken.'

Dat dichten begon pas toen ze halverwege de veertig was, ze zegde er een goede baan voor op. Opnieuw liet ze de zekerheid varen, dit keer omdat ze dat zelf wilde. Ze ging vertalen, werk van grote schrijvers uit haar geboorteland: Milan Kundera, Miroslav Holub. En toen merkte ze dat ze ook haar 'eigen ei kwijt moest'.

Stills uit de documentaire. Foto: Jean Counet

"Ik ben begonnen met allemaal rampspoed te verslaan." Ze zegt het met gevoel voor understatement. "Wij werden gebombardeerd in Praag. De politie stond aan de deur om mijn vader, die anticommunistisch was, te halen. En toen we uiteindelijk in Nederland woonden, pleegde mijn moeder zelfmoord. Ze had heimwee. Ze kon niet verder en sprong: hoe in godsnaam verwoord je wat mijn moeder heeft gedaan, zonder sentimenteel te worden?

"Ik schreef vooral korte gedichten, waarin ik niet te veel wilde uitleggen. Door dingen ongezegd te laten, wilde ik de lezer ruimte geven om er zelfs iets van te vinden."

'Ze droomde van verre dennenbossen/ en veranderde in een vogel/ die door het raam wegvloog'.

Iets vergelijkbaars gebeurt in de film, ook die laat uitleg achterwege. We zien freerunner Marega, die na zes jaar Mali terugverhuisde naar Parijs en zich opnieuw een thuis moest maken, haast dansend over Franse straten rennen. Balanceren op hoge, smalle muren, springen, vallen. En weer opstaan.

'Ik herinner me de diepte,/ afstand van knieën tot de grond/ uitgerekt als oud elastiek', klinkt het in het gedicht Vluchtval, over de dood van de moeder, die als rode draad door de documentaire loopt.

Beranová: "Waar ik poëzie schreef, vond die jongen in freerunning een manier om zijn woede over ontheemding zegbaar te maken. Door zijn verhaal naast het mijne te plaatsen, kom je op een andere manier dichter bij mijn geschiedenis."

Ze mag dan 91 zijn, oud vindt Jana Beranová zichzelf niet. Foto: Jean Charles Counet

Ook in het ziekenhuis probeert ze er maar het beste van te maken. Als een andere patiënt roept: "Ik ga een feestje bouwen", antwoordt ze gevat: "In welke zaal?" En haar dichtersoog en gevoel voor het onverwachte staat nog op scherp, blijkt als ze gefascineerd een groepje verpleegkundigen gadeslaat dat vergeefse pogingen doet om een computer aan de praat te krijgen.

Toch zal een moment als dit geen gedicht worden, zegt ze. Beranová, die de Erasmusspeld kreeg voor haar inzet voor de letteren in Rotterdam, stadsdichter was van de havenstad, schrijft nog maar sporadisch. "De middelen zijn een beetje op." En toch, op de vraag naar iets wat ze recent maakte, begint ze spontaan voor te dragen.

'Of ik 't weet mijn lief// gebroken hart bestaat// opeens giert de wind kraakt de deur scheurt het dak/ en ik ben bang bang als een kind voor een donkere nacht/ en op een dag op een dag is 't te laat// gebroken hart bestaat// ontzaglijk// echt// mijn lief'

Ze is stil. Geëmotioneerd. Ze maakte het gedicht voor haar in 2019 overleden geliefde.

Dan brengen stemmen uit een andere kamer, waar een patiënt te horen krijgt dat ze vandaag naar huis mag, het gesprek op Beranová's bovenwoning. Ze heeft vast laten leggen dat haar 'nest' na haar dood een thuis voor gevluchte schrijvers wordt. 'Ik wens je een sleutel/ een hand in jouw hand/ een schoen en een bal/ en veel liefs in dit land'.

"Ik ben heel blij met de gedachte dat mijn huis straks ook voor iemand anders een plek van geborgenheid kan worden." En, voegt ze er lachend aan toe: "Het was ook een beetje luiheid, hoor. Dan hoef ik niet al die boeken en andere spullen van mij te archiveren."

Op het moment dat we spreken, weet Beranová niet hoe lang ze nog in het ziekenhuis moet blijven. Kan ze terug naar het huis op één hoog, dat als 'samengevouwen mensenhanden om een vlinder' kan voelen? "Dat eis ik!" Ze mag dan 91 zijn, oud vindt ze zichzelf niet. "Nee. Ik voel me leeftijdsloos. En dan zitten ze te ouwehoeren over een paar trapjes."

Die zou u moeiteloos kunnen beklimmen?

"Het houdt me fit."

Zo zijn er ook plannen voor nieuwe boeken.

"Bij het opruimen van mijn huis vond ik tachtig gedichten van de Servische dichter Vasko Popa. Daar maakt beeldend kunstenaar Panda van der Raaf tekeningen bij. Die gedichten van Popa, die ik vertaalde, zijn een beetje absurdistisch en dat boeit me enorm. Hij schrijft onder meer over een andere hemel. Zo gaat het boek ook heten."

Is die hemel er?

"Ja, iedereen heeft zijn eigen hemel."

Hoe ziet die van u eruit?

"Dat hoef ik je natuurlijk niet te vertellen, hè? Haha. Maar het is wel een geborgen plek."

Jana Beranová, dichter, vertaler

Jana Beranová (Pilsen, 1932) ontvluchtte haar geboorteland Tsjechoslowakije in 1948, samen met haar ouders, en kwam uiteindelijk in Rotterdam terecht. Ze maakte naam als vertaalster van Tsjechische schrijvers als Milan Kundera, wiens De ondraaglijke lichtheid van het bestaan ze naar het Nederlands vertaalde. Ze schreef proza en poëzie. Bij uitgeverij De Geus verscheen Werkboek. Bloemlezing 1983-2010. Beranová was in 2009 en 2010 stadsdichter van Rotterdam. Ze kreeg de Erasmusspeld voor haar verdiensten voor de Rotterdamse letteren. Ook is er een prijs naar haar vernoemd, die sinds 2019 jaarlijks wordt uitgereikt op het Rotterdamse Woordnacht Festival.

Vluchtval is maandag 25 september om 23.15 uur te zien bij de VPRO op NPO2 en komt online op NPO start.