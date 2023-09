Een wereldband met een invaldrummer die zelfs in eigen land bij het grote publiek nog een onbeschreven blad is. Wie is Bram van den Berg, die komende vrijdag op zijn 41ste verjaardag met U2 begint aan een reeks van liefst 24 concerten in Las Vegas?

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

I can't believe the news today. De overbekende regel uit Sunday bloody sunday was van toepassing op 13 februari, de dag waarop U2 aankondigde dat de geblesseerde drummer Larry Mullen jr. tijdelijk vervangen zou worden door Bram van Berg, de vaste drummer van Krezip. "Ik viel bijna van mijn stoel af", zegt Hans van den Hurk, studieleider van de Rockacademie in Tilburg en begin deze eeuw een van de drumleraren van Van den Berg. "Maar dat zou ik bij iedere andere Nederlandse drummer ook hebben gehad. Hoe komt zo'n grote band nou bij hem terecht? Dat is fantastisch, maar ook ongelooflijk."

Voor wie het nog niet weet: aan Bram van den Berg, een nu nog veertigjarige Nederlandse drummer, is de eer om tot half december met een reeks van 24 shows met U2 de splinternieuwe, zeer moderne Sphere in Las Vegas te openen. Dat is een reusachtige globe, bouwkosten liefst 2,1 miljard euro, vol technische snufjes. Het belooft in zowel beeld als geluid een flinke stap voorwaarts te zijn als het neerkomt op concertbeleving.

Bram van den Berg tijdens een optreden met Krezip. Foto: Ben Houdijk

Dat een band als U2 daarvoor een show op maat ontwerpt - gebaseerd op het album Achtung Baby uit 1991 - wekt nauwelijks verwondering. Maar die man achter de drumkit wel. Het is een omvangrijk prestigeproject dat U2 niet wilde schrappen vanwege de zware rugoperatie die de vaste drummer Larry Mullen jr. moest ondergaan. De revalidatie duurt zo lang dat Bono, the Edge en Adam Clayton op zoek moesten naar een tijdelijke vervanger. Van den Berg dus.

Net zo geheim als de show in de Sphere tot nu toe is, blijft de toedracht van hoe U2 terechtkwam bij een man die in 1982 ter wereld kwam in het Gelderse Wamel, voetbalde bij het plaatselijke Unitas '28 en na de scheiding van zijn ouders op zijn achtste met zijn moeder meeging naar het Friese Giekerk.

Van den Berg vertelt er zelf niets over, de bandleden van Krezip evenmin, en vanuit de hoek van U2 kwam slechts sporadisch iets naar buiten. Gitarist The Edge klapte nog het meest uit de school toen hij vertelde dat de link met Van den Berg werd gelegd door de Nederlandse dj Martin Garrix, met wie U2 eerder samenwerkte.

De Ierse rockband U2 tijdens een optreden in Parijs. Foto: ANP / AFP

Welke bijzondere kwaliteit bezit Van den Berg, die met zijn vriendin en twee dochters sinds anderhalf jaar zijn droomhuis bewoont net buiten Nijmegen in natuurgebied De Ooijpolder? "Bram kan een drumstijl heel goed vangen", zegt Kees Lewiszong, gitarist van de band Navarone, maar ook Van den Bergs bandmaatje in the Dutch Queen Tribute, een groep die de muziek van Queen vertolkt. "Bram is gek van Queen en Roger Taylor, dat geluid kan hij brengen. Maar ik heb ook een eerbetoon aan Nirvana met hem gespeeld en toen drumde hij fenomenaal in de vibe van Dave Grohl. Bij U2 zal hij auditie hebben gedaan en Bram kennende daar ook de sound van Larry Mullen hebben gevangen. Nooit voor 100 procent natuurlijk, hij moet ook zijn eigen ding doen, maar ik zie hem als de perfecte man voor deze job."

Inspiratie

Elf jaar is Bram van den Berg als zijn moeder toegeeft en hem zijn eerste drumstel toestaat. Ze ziet ook wel in dat voor haar zoontje het drummen geen bevlieging is. "Ik verzamelde tonnen waar wasmiddel in had gezeten en met rollen verhuistape maakte ik daar mijn eigen vellen op, dat klonk fantastisch", vertelt Van den Berg in coronatijd in een YouTube-interview voor een muziekspeciaalzaak. "Mijn moeder zag hoe ik al die tonnen en emmers in houten constructies ophing en dacht: nu mag het wel. Ik mocht ook meteen op drumles in de muziekschool, zonder eerst die verplichte blokfluit te moeten leren."

De inspiratie om aan de slag te gaan met potten, pannen, tonnen en pollepels kwam van Queen. In het bijzonder Roger Taylor, de drummer van zijn favoriete band. Achteraf, meent Van den Berg, had hij op veel vroegere leeftijd al moeten beginnen. "In 2023 drum ik dertig jaar, toch ben ik bang dat ik niet het niveau haal dat het had kunnen zijn als ik eerder was gaan drummen."

Daar is Hans van den Hurk, zijn oude docent aan de Rockacademie, het niet mee eens. "Het gaat niet alleen om het beheersen van je instrument, muzikale ontwikkeling heeft ook te maken met samenwerken en chemie. Dat vergeten studenten nog wel eens. Ik vraag ze dan: is Ringo Starr van the Beatles zo goed en geniaal? Er zijn genoeg drum-puristen die hem technisch niet goed vinden. Maar stel je eens voor dat the Beatles een veel technischer drummer hadden gekozen, zou die band dan beter hebben geklonken? Dan valt vaak het kwartje."

De Rockacademie

De Rockacademie in Tilburg is de plek waar Van den Berg als zeventienjarige 'het licht zag'. Met toestemming van zijn moeder verkaste hij van 5 VWO naar 5 HAVO, om een jaar eerder naar Noord-Brabant te kunnen trekken. De toelating op de opleiding was, zo vertelde hij zelf, een van de mooiste momenten in zijn leven. "Het was alsof je een golden retriever losliet in een slagerij", zei Van den Berg in het YouTube-interview. "Ik vond het fantastisch. Was ik in Friesland blijven wonen, dan was drummen gewoon een hobby gebleven."

De Rockacademie werd de opstap naar zijn muzikale leven. Om zich heen had hij gelijkgestemden zoals jaargenoot Joost van Haaren, de latere bassist van Krezip, met wie hij al na een studiejaar in de band One in a million kwam.

Drumdocent René Creemers kreeg de zeventienjarige nieuwkomer in Tilburg in zijn klas. "Een energieke, sympathieke en zeer enthousiaste jongen", zo beschrijft hij zijn oud-student. "Een extravert type dat direct actief was en ook meteen in Tilburg ging wonen. Dat is belangrijk, want daardoor was hij ook 's avonds in de stad en kon hij met zijn vrienden en studiegenoten naar alle sessies die in de kroeg plaatsvonden. Daar leer je ontzettend veel van."

Zijn innemende en enthousiaste karakter noemt iedereen die over Van den Berg spreekt. Een echte banddrummer, ook zo'n typering die consequent langskomt. Iemand die in bands als Krezip, Drive like Maria en Guild of stags speelt in dienst van de rest en zichzelf niet op de voorgrond plaatst. "U2 had over de hele wereld wel een drummer kunnen vinden, het karakter van Bram moet een belangrijke rol hebben gespeeld in de keuze", vermoedt Navarone-gitarist Lewiszong. "Dat verklaart ook waarom ze niet voor een internationaal grote naam zijn gegaan. Bram is bovendien een wandelende muziekencyclopedie, een man van de feitjes, hij heeft ook zelf het vak muziekgeschiedenis onderwezen op muziekopleidingen. Die kant van hem past ook bij U2. The Edge is een muziekfreak, iemand die heel gedetailleerd bezig is met geluid, datzelfde heeft Bram."

De band Krezip tijdens het fotomoment voorafgaand aan de showcase van Krezip bij Radio 538. Foto: ANP / Kippa

Gordon Groothedde, die voor Krezip componeert en produceert, ziet Van den Berg graag komen in zijn studio in Zutphen. "En niet alleen omdat hij zo'n lieve jongen is en een coole dude om te zien. Normaal als ik een drummer uitnodig, neemt die een drumstel mee en misschien nog een extra snaredrum, dat was het. Bram is zo toegewijd dat hij van alles meeneemt, alles om het beste geluid te krijgen."

Ruim een week geleden vertrok Van den Berg, na een aantal eerdere Europese oefensessies, naar Los Angeles om zich daar met de rest van de band klaar te stomen voor de shows in Las Vegas. De dag voor vertrek zag Lewiszong zijn collega en vriend nog even. "Ik heb hem een heel dikke knuffel gegeven en heel veel succes gewenst. "

Voorbereiding

In LA bereidt Van den Berg zich met de band in alle rust voor. Interviewverzoeken wijst hij al sinds februari gedecideerd af. Of dat uit eigen beweging is of onder druk van het management van U2? Niemand die het weet of vertelt. "Hij zal druk ervaren", zegt zijn voormalige drumdocent Creemers, "en het is te hopen dat ze het in en rond U2 niet te gestresst benaderen. Al kan Bram wel met stress omgaan, hij heeft met Krezip op festivals voor grote menigten gespeeld. Ik vermoed dat ze nu al lang en breed aan het repeteren zijn en dat het er gezellig aan toegaat."

Creemers collega Hans van den Hurk denkt dat Van den Berg precies het type is dat U2 zoekt. "Bram zit het lekkerst in zijn vel als hij onderdeel is van een band en met mensen muziek kan maken. De muziek van U2 heeft geen ingewikkelde maatsoorten, maar Bram moet wel de energie en de sound van de andere bandleden oppakken. Dat wordt nog wel eens onderschat, je moet als het ware je hartslag synchroniseren met de rest, dat gaat verder dan het spelen van een ritme. Maar ik denk dat het Bram wel is toevertrouwd."

Van den Hurk zal zelf naar Las Vegas gaan om met eigen ogen en oren te ervaren hoe zijn oud-student het ervan afbrengt. "Bram was altijd idolaat van Queen, als U2 aanklopt, dan zit je in die categorie. Ik heb nog wel eens gedacht: het had ook Queen kunnen zijn, dat was voor hem persoonlijk nog bijzonderder geweest." Kees Lewiszong: "Het is maar goed dat Bram niet gevraagd is door Toto. Tegen die muziek heeft hij een aversie, dat is een running gag bij ons. Laat Bram maar lekker met U2 gaan spelen."