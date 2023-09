De politie waarschuwt dit weekend voor 'een nieuwe vorm van oplichting' rond pinautomaten. Daarbij zouden zogeheten cashtraps zijn geplaatst, waardoor gepind geld niet uit de automaat komt. De afgelopen twee weken heeft de politie al zeker 10 'cashtraps' onderschept bij verschillende geldautomaten in het centrum van Den Haag. Ook in andere steden is de truc al ontdekt.

Een cashtrap op een pinautomaat zorgt ervoor dat het geld vast blijft zitten tussen de uitgifte van de geldautomaat en de cashtrap. Hierdoor gaat de geldautomaat in storing en krijgt een pinner dus niet het geld wat is opgenomen, zo legt de politie uit.

De verdachte komt even later terug bij de automaat om de cashtrap te verwijderen en om zo het gepinde geld van het slachtoffer op te halen. 'Dit is een nieuwe vorm van oplichting', meldt de politie Den Haag, maar niet alleen in deze stad zijn de cashtraps ontdekt.

In het centrum van Den Haag werden de afgelopen twee weken al zeker tien cashtraps ondekt. Foto: Politie Den Haag

Gisteren meldde het handhavingsteam in het naastgelegen Rijswijk nog ter plaatse te zijn geweest bij zo'n melding. 'Op deze automaat bleek een object te zijn geplakt op het cashslot met als doel het gepinde geld 'te onderscheppen', schrijven de boa's op Instagram. 'Op deze wijze kan geld dat gepind is gestolen worden als u besluit weg te lopen bij de automaat.'

Een jaar geleden zocht de politie nog een zogeheten cashtrapper in Tilburg. 'Weer zo'n gehaaide manier om mensen geld afhandig te maken', schrijft de politie bij het bericht. 'Check dus ook altijd even als u pint of alles met de geldautomaat in orde is.'

En eerder in het jaar werd in Zwolle eenzelfde truc toegepast, waarbij de politie het omschrijft als 'een manier van fraude waarbij criminelen een klepje voor het gelduitgiftekanaal van een geldautomaat plaatsen waardoor de bankbiljetten worden tegengehouden'.

Iets niet pluis

In Limburg werd het 'cashtrapping' in drie plaatsen ontdekt. Een man leek daarin te slagen in Horn en Kessel, maar bij zijn poging in Helden werd ontdekt dat er iets niet pluis was. Een beoogd slachtoffer nam niet zomaar zijn verlies toen zijn geld niet uit de muur kwam. Hem viel op dat er iets mis was met de klep, waarna hij alsnog zijn eigen geld te pakken kreeg.

De cashtrap werden dit weekend ook al onderschept in Rijswijk. Foto: Handhaving Rijswijk

De politie in Den Haag is na de 10 onderschepte cashtraps in ieder geval 'bezig met onderzoek naar dit strafbare feit'. Zij waarschuwt pinautomaatgebruikers om hier scherp op te zijn. Wanneer gebruikers de situatie niet vertrouwen wordt gevraagd contact op te nemen met de politie.

Wat kunnen slachtoffers doen?

Het 'cashtrapping' zelf is volgens de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) niet te voorkomen, maar het is wel te voorkomen dat oplichters er met gepind geld vandoor gaan. 'Krijgt u geen geld na een geldopname bij de automaat? Het telefoonnummer van de bank staat op de geldautomaat en u vindt de meldnummers online. Blijf bij de automaat staan, terwijl u belt. Dan kunnen de criminelen niet bij uw geld.'