De ruiten zijn afgetimmerd met houten platen, op de deur is het roet van de brandstichting nog te zien. De bewoner van het huis aan de Dennenweg in Enschede is niet thuis. Hij is vertrokken, nadat hij online werd weggezet als 'viespeuk'. Over de gevolgen van een ongewenste foto. 'Dit kan je toch niet maken?'

Haar gezicht staat bedroefd. 55 jaar al woont Tonny Weustink (78) aan de Dennenweg in Enschede, de volksbuurt zit in haar hart. Mensen zijn er begaan met elkaar, groeten in het voorbijgaan, houden een oogje in het zeil, gevraagd en ongevraagd. Maar afgelopen week lieten sommigen zich volgens haar van hun slechtste kant zien. Vandaar haar bedroefde gezicht.

Van kwaad tot erger

In de nacht van zondag op maandag woedde er in alle vroegte - rond half vijf - brand bij haar buurman, van een paar huizen verderop. De vlammen sloegen tegen zijn voordeur, een buurvrouw zag hoe hij ze zelf wist te doven. Het is het tweede incident in een paar dagen tijd; op de vrijdag ervoor zijn bij hem al de ruiten ingegooid.

Tonny Weustink weet waarom. De man, die alleen in het huurhuis woont, wordt door sommige wijkbewoners beticht van het maken van foto's van minderjarige kinderen; in het centrum van Enschede, en ook bij het speeltuintje naast zijn huis. Weustink weet niet of het klopt. Ze weet wel dat een verhaal heel snel een eigen leven gaat leiden en dat dingen dan van kwaad tot erger kunnen gaan.

De restanten van de voordeurbrand. De man doofde de vlammen zelf. Foto: Arjan te Bogt

Dat verhaal begint op 11 september, als de man op het Van Heekplein in Enschede met zijn telefoon foto's maakt van een tweejarig jongetje. "Het was lekker weer, hij droeg alleen een kort broekje en was aan het spelen in de fontein", vertelt zijn moeder (23).

Zij en haar man (26) zien het tafereel vanaf een bankje met verbazing aan en grijpen dan in. Hij pakt de telefoon, ziet meerdere, ingezoomde foto's en eist dat de man de beelden verwijdert. Dat doet hij. "We hebben gezegd: 'Dit kan je toch niet maken!?'", vertelt de moeder. "Hij gaf aan dat hij het een leuk beeld vond om naar zijn vriendin te sturen."

'Let op deze viespeuk!'

De Enschedese ouders - die anoniem wensen te blijven - weten niet wat ze daarvan moeten geloven. Wel maken ze de man heel duidelijk dat ze er niet van gediend zijn en kondigen ze aan dat ze hiermee naar de politie gaan. Vlak voor hij wegfietst, leggen ze hem vast op beeld. Die foto's delen ze later op Facebook, met een boodschap: 'Let op deze viespeuk.'

Het bericht wordt snel door anderen verspreid (begeleid door teksten als: 'Maak dit zwijn beroemd') en het duurt niet lang voor de moeder privé meerdere reacties krijgt, van mensen die de man herkennen. Onder het bericht wordt onder meer zijn adres gedeeld. Hij zou al vaker aangesproken zijn vanwege 'dit gedrag', hoort ze. Bijna tegelijkertijd met het delen van het bericht, informeert ze ook de politie over het voorval.

Niets strafbaars

Van de politie krijgt ze te horen dat een foto maken op een openbaar plein geen strafbaar feit is. Wel wordt er een agent bij de man langs gestuurd. Die heeft zijn telefoon gecontroleerd, zo krijgt de moeder te horen, en daarop wordt niets strafbaars aangetroffen. Op verzoek van de politie verwijdert ze een paar uur na plaatsing het Facebook-bericht met de foto's van de man.

Vier dagen later krijgt hij de eerste steen door zijn ruit.

'Smeerpijp!'

De politie kan niet zeggen of er een causaal verband is tussen de vernielingen en de poging tot brandstichting bij de man en het bericht dat de ouders van het gefotografeerde jongetje online deelden. Maar volgens buurtbewoners is dat niet los van elkaar te zien. Vóór het bericht, werden er immers geen ruiten ingegooid. Vóór het bericht, werd de man niet vreemd aangekeken; hij was gewoon een buurman.

Pas daarna werd hij voor sommigen een 'smeerpijp', een 'viezerik', een 'pedofiel'.

De politie ziet online hoe onder meer een moeder uit de straat hem het ergste toewenst. Zij krijgt bezoek van twee agenten, nadat ze onder een nieuwsbericht over de brandstichting schrijft dat ze haar buurman 'erbij in de fik moesten steken'.

"Ik kon hiervoor gearresteerd worden, wegens opruiing", laat ze weten. "En als ze dan echt een molotovcocktail naar binnen zouden gooien, dan was ik medeplichtig." Hoewel ze nog achter haar woorden zegt te staan, heeft ze de reactie wel verwijderd.

Alternatieve woonruimte

De situatie is dusdanig geëscaleerd, dat de buurman zijn huis heeft verlaten. Onduidelijk is of hij nog terugkeert. "We hebben hem alternatieve woonruimte aangeboden", laat een woordvoerder van de gemeente Enschede weten.



Zij staan met de man in contact. Op verzoek van deze krant is gevraagd of hij van zijn kant het verhaal wil doen. Maar dat wil hij niet. "Hij heeft de keuze gemaakt om voorlopig niet met de media te spreken."

De politie laat weten dat het onderzoek naar de incidenten (de vernielingen van vrijdag, de brandstichting van maandag) in volle gang is; daarbij is één verdachte in beeld.

De man zelf, die geen antecedenten heeft op het gebied van zedenzaken, geldt niet als verdachte; de politie noemt hem in antwoorden op vragen van deze krant 'het slachtoffer'.

Het afgetimmerde huis in Enschede. Foto: Lars Smook

Waken voor desinformatie

Zo ziet de moeder van het tweejarige jongetje dat gefotografeerd werd hem niet. Spijt van het delen van zijn foto heeft ze evenmin. "Ik ben blij dat ik dit gedaan heb", zegt ze. "Nu weten mensen wat voor viespeuk hij is."

Maar buurvrouw Tonny Weustink (78) denkt daar anders over. Ze steekt voor niemand een hand in het vuur, maar waakt ook voor desinformatie. Nog nooit heeft ze last van hem gehad, nog nooit heeft ze hem foto's zien maken van kinderen in het speeltuintje en nu is hij ineens niet meer veilig in zijn eigen huis. "Ik heb zelf op een school gewerkt, ik kijk ook naar kinderen. Mag dat niet meer? Of een foto maken?"

Ze schudt haar hoofd, voor ze de deur weer dicht doet. "Het is niet moeilijk, hè, om iemand zwart te maken."