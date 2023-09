Wanda Beemsterboer was vorige week met twaalf nabestaanden van geweldslachtoffers in Lourdes. De Doesburgse, wier dochter Nadine in 2006 is vermoord, was er voor de zevende keer. 'De pelgrimage geeft nabestaanden kracht en er zijn echt wonderen gebeurd.'

Dit artikel is afkomstig uit de Gelderlander. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Een achtste groepsreis naar Lourdes komt er niet voor Wanda Beemsterboer. 68 jaar is ze nu en op een gegeven moment is het goed om dingen af te ronden, zegt de Doesburgse.



"Het was geen makkelijk besluit, want de reizen naar Lourdes zijn onderdeel van mijn leven geworden. Maar ik wil nu een vervolg op mijn boek Mam, ik bel je zo terug schrijven en daar wil ik tijd en ruimte voor vrijmaken", zegt ze.

Het boek Mam, ik bel je zo terug gaat over Nadine Beemsterboer, de dochter van Wanda en haar man Jacques die sinds 2018 in Doesburg wonen. Hun twintigjarige dochter werd in 2006 doodgestoken door haar ex-vriend die niet kon verkroppen dat zij zonder hem verder wilde leven.

Diepe emoties

Sinds 2016 reist Beemsterboer als ervaringsdeskundige mee met een groepsreis die wordt georganiseerd door de stichting Pelgrimage Slachtoffers Geweldsmisdrijven (PSG). In Lourdes gaan zij op zoek naar spiritualiteit en verbinding. "Er zijn de afgelopen jaren wonderen gebeurd. Of het dan met de plek te maken heeft of dat het toeval is? Ik denk het eerste. Lourdes geeft veel energie en daar komen diepe emoties los", vertelt ze.

Met wonderen doelt Beemsterboer onder andere op gedragsveranderingen bij nabestaanden. Zo was er een paar jaar geleden een vrouw mee naar Lourdes die na de moord op haar dochter bijna emotieloos door het leven ging. "In Lourdes brak ze en dan ben je blij dat er ook altijd iemand mee is van Slachtofferhulp. Lourdes voelde voor haar als een soort bevrijding. Ik heb nog steeds contact met haar en ik weet dat ze nu ook weer van het leven kan genieten", vertelt de Doesburgse.

'Ik had niets met Lourdes en dacht: ik zie het wel'

Eén van de twaalf nabestaanden die dit jaar met Beemsterboer de reis naar Lourdes maakten, was Judith Hendriks uit Babberich. Haar dochter Silke werd in 2019 vermoord door haar vriend in hun appartement in Didam. "Ik had niets met Lourdes en dacht: ik zie het wel. Maar het was heel bijzonder. Ik durf het haast niet te zeggen maar ik ben vrolijk teruggekomen", zegt Hendriks.

Hendriks voelde verbondenheid. "Je deelt hetzelfde leed en de reis heeft mij echt goed gedaan. Ik had een beetje as van Silke meegenomen en in de Gave gestrooid. Het bleef eerst heel mooi rond een steen liggen voordat het verdween."

Lourdes. Net als Hendriks had Beemsterboer er aanvankelijk niet veel mee. Ze is niet-katholiek opgevoed en vond het bedevaartsoord in Frankrijk vooral een commercieel gebeuren. "Dat is het ook wel. Er zijn drukke plekken met veel winkeltjes waar je van die plastic flesjes met blauwe dop kunt kopen, die je dan vult met Lourdes-water. Maar er zijn ook heel stille, rustige plekjes waar pelgrims volledig tot rust komen."

In 2015 reisde Beemsterboer voor het eerst af naar Lourdes, onder anderen met haar man Jacques en Jan van Lieverloo, hoofdaalmoezenier van Defensie. "Wij waren door Jan uitgenodigd. Hij vroeg zich af of een pelgrimage ook helend kon zijn voor nabestaanden van slachtoffers van geweldsmisdrijven. Ja dus. Ik vond het een geweldige ervaring en het gaf mij kracht en voldoening. Ik wilde dat vaker doen met andere nabestaanden", zegt ze.

Hoofdsponsor Fonds Slachtofferhulp maakt het mede mogelijk dat groepen van maximaal vijftien personen jaarlijks naar Lourdes kunnen reizen. Er gaan ook altijd een of twee mensen van Slachtofferhulp en twee aalmoezeniers of geestelijk verzorgers mee.

Het verhaal van Judith Hendriks en Silke blijft Beemsterboer altijd bij. Maar dat geldt eigenlijk voor alle verhalen die ze de afgelopen zeven reizen heeft aangehoord. "Na thuiskomst moet ik altijd een paar dagen bijkomen, want het is heftig en vermoeiend. Je kunt de ellende niet wegnemen, maar dat betekent niet dat wij als nabestaanden geen plezier meer in het leven kunnen hebben. We hebben in Lourdes gehuild, maar ook ontzettend gelachen met elkaar."

Het verhaal van Silke op televisie bij 'Francis naar Lourdes'

Het verhaal van de in 2019 vermoorde Silke (24) uit Didam is eind december te zien bij Francis naar Lourdes van de KRO-NCRV. Operazangeres en comédienne Francis van Broekhuizen reisde deze maand naar Lourdes en sprak daar met pelgrims. Een van hen was Judith Hendriks, de moeder van Silke.

Hendriks noemt Van Broekhuizen een 'fantastische vrouw'. "Ze deed er alles aan om mij op mijn gemak te stellen. Ze is lief, maar ook onzeker. Ze wilde van mij weten of ze het wel goed deed", zegt Hendriks.

In Francis naar Lourdes' wordt ook gezongen en de lichtprocessie beleefd. Wanneer de driedelige documentaire exact wordt uitgezonden, is nog onbekend. Zeer waarschijnlijk rond Kerstmis.

De lichtprocessie in Lourdes. Foto: Wanda Beemsterboer

Wanda Beemsterboer uit Doesburg even in het zonnetje met Francis Broekhuizen, die in september voor televisieopnamen ook in Lourdes was. Foto: Stichting PSG