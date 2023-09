De vroegere Etna-directeur Frans Klep werd door zijn broer met de dood bedreigd. Schrijver Paul Klep spaart zijn familie niet in het boek over 200 jaar ijzergieterij De Etna.

Niet iedereen in de familie Klep is blij met het boek dat Paul Klep (75), kleinzoon van oud-directielid Huib Klep, over de fabriek De Etna heeft geschreven. "'Nu ligt alles op straat', zei een achternicht tegen me." Dat blijkt te kloppen. Auteur Paul Klep is hoogleraar economische en sociale geschiedenis en heeft zijn onderzoek van het familiebedrijf wetenschappelijk aangepakt.

"Ik deins er niet voor terug zaken die in de familie speelden en invloed hadden op de koers van het bedrijf te benoemen. Als kind kwam ik erachter dat ik deel uitmaakte van de familie achter de Etna-fabriek. Ik stelde vragen aan oma over de familieruzies. Daar kreeg ik nooit antwoord op. Die zwijgzaamheid in de familie is voor mij een belangrijke motor geweest om uiteindelijk dit boek te schrijven."

Niet alleen familieperikelen

Het boek IJzer als vriend, waar Klep zes jaar aan werkte, staat vol smeuïge passages. Toch gaat het boek niet alleen over familieperikelen. De studie van Klep toont ook hoe directeur Frans Klep en later zijn zoons en kleinzoons dankzij slimme vernieuwingen, afgekeken van Amerikaanse kachels, en gedurfde investeringen van Etna een toonaangevend bedrijf wisten te maken. Daarnaast geeft Klep inzicht in de opkomst van het socialisme en de bijbehorende stakingen en schetst de geschiedenis van de verwarming van huizen.

De kolenkachels en gasfornuizen van Etna hadden tussen 1953 en 1958 in Nederland een marktaandeel van 75 procent. De concurrentie uit Engeland, Duitsland en Frankrijk werd weggevaagd. Ook de nieuwe gashaard uit 1963 was een doorslaand succes.

De Kachelmonteerderij van De Etna in 1956. Foto: Collectie Eric Klep

Er waren in die tijd 1100 werknemers die uit dorpen in de buurt en zelfs uit Hoogstraten en Turnhout kwamen. Daarna daalden de verkopen voortdurend. Etna kwam in fusies terecht en werd in 1973 overgenomen door Internatio-Müller. Die verplaatste het bedrijf naar Ulft, in de Achterhoek.

De financiering van Etna was niet altijd eenvoudig. Klep: "Er waren geregeld spanningen in de familie. Eerst vanwege een tekort aan geld, daarna als er heel veel geld binnenkomt. Zo blijken de broers van Frans rond het jaar 1900 flinke schulden te hebben gemaakt."

Doodsbedreiging

Broer Pierre moet 100.000 gulden aan Frans terugbetalen. Pierre komt niet over de brug, terwijl hij in alle stilte veel vastgoed heeft aangekocht. Als Frans het geld opeist, dreigt Pierre dat hij zijn broer gaat vermoorden. Er zijn serieuze zorgen over de dreigementen van Pierre. Dreigementen die hij nooit zal uitvoeren.

De spanningen in de familie en de zorgen over de economie eisen zijn tol bij Frans. De stress tast zijn gezondheid aan. De man die Etna groot maakte overlijdt op 59-jarige leeftijd. Klep: "Frans was het brein achter de enorme groei van Etna, maar hij was ook een tragisch figuur die fysiek last kreeg van de spanningen."

Reclame-afdruk van IJzergieterij de Etna. Foto: Stadsarchief Breda

Een andere pijnlijke geschiedenis is de rol die directeur Arthur Klep, een zoon van Frans, in de Tweede Wereldoorlog speelde. Paul Klep: "Toen ik als jongen mijn grootmoeder hierover aansprak, trok ze helemaal wit weg." In de verslagen van de Duitse directeur Walter Schaefer die in 1941 door de bezetter werd aangesteld, vindt Klep terug dat de Etna-fabriek 17.000 kacheltjes heeft gemaakt voor soldaten aan het Oostfront.

Nog pijnlijker is de vriendschappelijke band die Arthur Klep opbouwde met een Duitse generaal. 'De zeer vriendelijke regelmatige ontvangsten en fuiven bij hen thuis in Kappellenbos (...) hebben praatjes genoeg veroorzaakt', zegt zoon Vic Klep in het boek.

Van Hoefsmid tot Atag

Paul Klep schetst het verhaal van Etna vanaf het begin bij hoef- en kachelsmid Cornelis Klep (1773-1867) aan de Nieuwe Huizen in Breda. Het verhaal gaat via de ijzergieterij aan de Haagdijk, de iconische fabriek aan de Tramsingel die in 1983 werd gesloopt, tot aan het huidige kantoor met Atag in Duiven. Daar leefde Etna weer op. Etna bestaat nog altijd als merk van keukenapparatuur en koffiemachines.

Klep heeft nog een anekdote. De villa die Frans Klep naast de fabriek in Breda liet neerzetten had een tekortkoming. "De Belgische architect had geen kaas gegeten van schoorstenen. In het huis van de kachelfabrikant werkte geen enkele schoorsteen. Ze trokken niet."

Harry werkte 25 jaar bij De Etna

Harry van de Laar werkte 25 jaar als fijnbankwerker bij De Etna in Breda. Foto: Rob Musters

De Bredase fijnbankwerker Harry van de Laar (83) werkte 25 jaar in de modelmakerij van De Etna, van 1954 tot de sluiting in 1979. Van de Laar: "Ik heb er altijd graag gewerkt. Wij maakten de mallen voor de kolenkachels."

Etna stond rond 1900 bekend om de strenge aanpak op de werkvloer. Vaak werden oud-militairen als chef aangesteld. Mensen met weinig geduld die het werkvolk onder de duim moesten houden. Van de Laar heeft daar nooit iets van gemerkt. "Dat was voor mijn tijd. In de jaren vijftig was de sfeer goed. De chefs waren toffe kerels. Ik had niks te klagen."

Etna had na 1945 verschillende personeelsverenigingen zoals voetbalteam DEB. Verder een reisvereniging, theatergroep, bridgeclub en zangkoor. Van de Laar: "Ik zat in het Etna's Mannenkoor als tenor. We zongen klassieke liederen van Schubert en Strauss. Heerlijk vond ik dat."

Auteur Paul Klep

Wethouder Carla Kranenborg-van Eerd neemt het boek van professor Paul Klep over de geschiedenis van Etna in ontvangst bij de presentatie in Stedelijk Museum Breda. Foto: Pix4Profs

Paul Klep is in Breda geboren en ging naar het OLV in Breda. Daarna studeerde Klep economische en sociale geschiedenis in Nijmegen (doctoraal in 1972), Leuven en Wageningen.

In 1978 promoveerde hij in Leuven op een proefschrift getiteld Bevolking en arbeid in transformatie. Een onderzoek in Brabant, 1700-1900. Hij was van 1980 tot 2011 hoogleraar economische en sociale geschiedenis in Nijmegen.

Fabriek De Etna in 1931. In 1888 verhuisde de fabriek van de Haagdijk naar de Tramsingel. Vanaf 1930 worden er fornuizen, haarden, kachels en sanitaire artikelen gemaakt Foto: Stadsarchief Breda