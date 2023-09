Voor het gros van de Nederlandse huishoudens wordt de hybride warmtepomp na 2026 toch niet verplicht, omdat de investering in het apparaat bij de huidige energieprijzen niet binnen zeven jaar is terug te verdienen. 'Je doet het vooral voor het milieu.'

Vanaf 2026 moet iedereen aan de hybride warmtepomp als de cv-ketel wordt vervangen, kondigde woonminister Hugo de Jonge vorig voorjaar met veel bombarie aan. De wave ging door de installatiebranche. Door die warmtepomp is de cv-ketel alleen nog nodig als het heel koud is en voor het warme tapwater. Het gasverbruik kan wel 60 tot 75 procent dalen, zo bleek uit een grootschalige praktijkproef.

Maar er zijn zoveel uitzonderingen dat de verplichting maar voor een heel klein deel van de Nederlandse huishoudens geldt.

Eén van de belangrijkste uitzonderingen is dat de investering binnen zeven jaar terug is te verdienen. Maar die terugverdientijd loopt nu op doordat het gasverbruik daalt. Nederlanders hebben door de energiecrisis een nieuwe zuinigheid aangeleerd: korter douchen en de verwarming niet te hoog. Bovendien proberen huiseigenaren zoveel mogelijk te isoleren om het gasverbruik omlaag te krijgen. En bij iedere glaswolplaat of HR++ ruit daalt het gasverbruik en stijgt de terugverdientijd. Want de kosten voor een warmtepomp zijn niet gedaald.

Volgens Milieu Centraal ligt de terugverdientijd nu boven de zeven jaar als het gasverbruik lager is dan 1500 kubieke meter. Er is gerekend met energieprijzen voor de lange termijn, zoals voorzien door het Planbureau voor de Leefomgeving van 1,20 euro per kuub gas, en 25 cent per kWh stroom en een gasverbruik voor warm water van een gemiddeld 2-persoonshuishouden.

Isolatie

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek was in 2021 het gemiddelde gasverbruik van een rijtjeshuis 1200 kubieke meter gas, een hoekwoning 1420, een twee-onder-een-kap 1670 en een vrijstaande woning verstookt gemiddeld 2220 kubieke meter gas. Door de besparingen - isolatie en de thermostaat op 18 graden - is dat verbruik vorig jaar zo'n 10 procent gedaald. Alleen grote woningen - meer dan 150 vierkante meter woonoppervlakte met een bouwjaar voor 1991 - komen gemiddeld nog boven de 1500 kuub uit.

Dat houdt in dat bij het gros - zo'n 90 procent - van de Nederlandse woningen een warmtepomp niet binnen de gestelde zeven jaar wordt terugverdiend.

Er zijn nog meer uitzonderingen. Appartementen zijn sowieso gevrijwaard van de warmtepompverplichting omdat er niet genoeg ruimte is voor de buitenunit. En als er binnen tien jaar een warmtenet wordt aangelegd in de wijk geldt de verplichting evenmin.

Levensduur

Wie zijn oude grote huis goed isoleert kan inmiddels ook zo'n laag gasverbruik hebben dat de terugverdientijd van de warmtepomp boven de zeven jaar ligt. De warmtepompfabrikanten maken zich niet zo'n zorgen, bij een langere terugverdientijd geldt de verplichting dan wel niet maar in bijna alle gevallen is de warmtepomp financieel toch interessant. Het apparaat heeft een verwachte levensduur van 15 tot twintig jaar.

Demissionair minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) en demissionair minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) tijdens de opening van een warmtepompfabriek van Remeha waar 140.000 apparaten per jaar gemaakt moeten worden. Foto: ANP

"De praktijk leert dat bij negen van de tien mensen financiële motieven leidend zijn bij de aanschaf van een hybride warmtepomp. En de investering willen ze doen als de terugverdientijd zeven jaar is. Zonder subsidie is de terugverdientijd in veel gevallen tien jaar, vandaar dat ervoor is gekozen om de hoogte van de subsidie zo te maken dat de zeven jaar haalbaar is", weet Rick Bruins van cv-ketel producent Remeha.

De grote vraag bij de investering voor een hybride warmtepomp - al snel zo'n 4000 euro - blijft hoelang de terugverdientijd is. cv-ketel producent Remeha zegt dat die zeven jaar wordt gehaald als het gasverbruik 1250 kubieke meter of meer per jaar is; dan wordt gerekend met de energieprijzen van het prijsplafond.

Joanneke de Jongh van Milieu Centraal zegt dat de warmtepomp in bijna alle gevallen uiteindelijk geld oplevert. "Ook als de terugverdientijd langer is dan zeven jaar, en je niet onder de verplichting zou vallen, is een warmtepomp financieel voordelig. Een warmtepomp gaat zo'n vijftien jaar mee, dus stel dat je hem in tien jaar terugverdient. Dan zijn die laatste vijf jaar pure winst."

Een warmtepomp kan bovendien leiden tot een beter energielabel en tot een hogere woningwaarde. "Dus ook als je gaat verhuizen levert de investering iets op."

Gasprijs

Er is nog een factor die de terugverdientijd sterk beïnvloedt: de gasprijs. Demissionair klimaatminister Rob Jetten speelt met de gedachte om de eerste 800 kubieke meter gas relatief goedkoop te houden en alles wat daar boven komt zwaarder te belasten. Dat maakt een warmtepomp interessanter. Volgend jaar wordt het gas mogelijk 11 cent per kubieke meter duurder vanwege een hogere belasting; de Tweede Kamer zoekt nog naar financiering om die belastingverhoging te voorkomen. En mogelijk wordt de hybride warmtepomp iets goedkoper, tussen nu en 2026 zou de prijs 15 procent kunnen dalen, verwacht de Rijksoverheid, dat verlaagt ook de terugverdientijd

De Jongh: "En los van het financiële plaatje, bespaar je met een hybride warmtepomp zo'n 30 procent op je CO2-uitstoot voor verwarmen. En dat wordt met de vergroening van de stroomopwek in Nederland nog meer. Je koopt een warmtepomp dus in eerste plaats om jouw steentje bij te dragen aan het klimaat."