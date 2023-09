Het is een barst in het vertrouwen en een bres in de onderlinge samenwerking binnen Brainport: als eerste gemeente weigert Best geld opzij te zetten voor de schaalsprong. Die grootschalige plannen van de 21 regiogemeenten moeten zorgen dat de economie van Brainport volop door kan groeien.

Dit artikel is afkomstig uit Eindhovens Dagblad. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Het beloofde vooraf al een pittige stresstest te worden voor de Metropoolregio Eindhoven, waarbinnen de 21 gemeenten van Zuidoost-Brabant samenwerken. Afgelopen zomer hebben burgemeesters hun handtekening gezet onder de torenhoge, gezamenlijke ambities van Brainport. Dit najaar moet er boter bij de vis komen.

Alle 21 gemeenten moeten vanaf komend jaar meebetalen aan de mobiliteit en woningbouw in het Brainport-gebied. Deze weken sturen de colleges van B en W de begrotingen voor 2024 naar de gemeenteraden. Ze worden geacht om daarin een bijdrage te reserveren voor de bouwplannen. Maar Best acht dat nu niet in zijn belang, blijkt uit de begroting en de toelichting die burgemeester Ubachs het ED gisteren gaf.

Waarom meebetalen?

Gedachte achter de gezamenlijke bijdrage is dat iedereen van de economische groei van Brainport profiteert. Maar afgelopen zomer stelden raadsleden zich hier en daar al hardop de vraag waarom hún gemeente moet meebetalen aan iets dat vooral een Eindhovens feestje lijkt.

Voor een gemiddelde gemeente gaat het al gauw om meer dan een miljoen euro, gespreid over tien jaar. Dat is geen enorm bedrag, maar het doet wel pijn. Bijvoorbeeld als je het geld ook in de renovatie van een sporthal had kunnen steken. Daarvan ziet iedereen in de gemeente resultaat, terwijl van de investeringen in Brainport weinig te merken is wanneer je in Bergeijk, Someren of Gemert-Bakel woont.

Of het een Eindhovens feestje is of een gezamenlijk regionaal belang? Feit is dat er 1,6 miljard euro op tafel moet komen die vooral in Eindhoven besteed gaat worden. Met het geld wordt busstation Neckerspoel ondergronds gelegd, en wordt de bouw van 9.000 woningen in het Stationsgebied mogelijk gemaakt.

Een substantieel bedrag gaat ook naar de aanleg van een nieuwe hoogwaardige busbaan, die het centrum van de stad verbindt met bedrijventerrein De Run waar onder meer ASML is gehuisvest. De investering is een eerste stap in wat de schaalsprong van Brainport wordt genoemd. Uiteindelijk moet die leiden tot de bouw van 100.000 extra woningen en het aantrekken van 70.000 arbeidskrachten.

21 handtekeningen

De 21 burgemeesters hebben allemaal hun handtekening gezet onder het plan voor die schaalsprong en ook de raden hebben het in brede zin omarmd. Al gaf de gemeenteraad van Gemert-Bakel afgelopen zomer al een schot voor de boeg. Meebetalen aan het busstation van Eindhoven? Dat moest de Eindhovense burgemeester Dijsselbloem dan eerst maar eens komen uitleggen - hetgeen begin november gaat gebeuren.

Voor niets gaat de zon op, maar met de financiering werd in november 2022 al een grote stap gezet. Trotse bestuurders verkondigden de geboorte van de 'Brainportdeal', een financiële injectie van liefst 1,6 miljard euro.

Een miljard daarvan komt van het Rijk, dat daarmee bevestigt hoe belangrijk Zuidoost-Brabant is voor de economie van ons land. Harde voorwaarde is wel dat ook andere partijen over de brug komen. De provincie Brabant, en het regionale bedrijfsleven leggen elk 200 miljoen in. Eenzelfde bedrag moet van de 21 gemeenten komen.

Misschien valt Best nog binnenboord te trekken, met wat toezeggingen over lokale investeringen. Maar wat als na Best nog meer gemeenten besluiten om niet over de brug te komen? Dat miljard van het Rijk valt wel te redden, bijvoorbeeld als Eindhoven met het mes op de borst de extra miljoenen op tafel legt. Maar hoe meer gemeenten weigeren te betalen, hoe groter de bres in de samenwerking en het vertrouwen binnen een regio met zulke grote ambities.