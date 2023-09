BN DeStem Feest op terras Hoeve Galderzicht leidt tot giga-dwangsom

Was het feest illegaal en is de dwangsom terecht? Of had de eigenaar eigenlijk geen keus? Eigenaar Toine Peemen van Hoeve Galderzicht ligt in de clinch met de gemeente Breda over een feest dat op zijn terras zou hebben plaatsgevonden.

Dit artikel is afkomstig uit BN DeStem. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over. Het is warm op 17 juli van dit jaar, al snel een graad of dertig. Het is ook de dag dat er een feest plaatsvindt in een van de ruimtes van Hoeve Galderzicht, een evenementenlocatie tussen de A16 en Rijsbergsebaan in het Bredase buitengebied. Na een tijdje krijgt een aantal feestgangers het warm, dus gaan ze met hun drankje en hapje naar buiten, het terras op. En daar beginnen de problemen. Het bestemmingsplan laat het geven van feesten op dat terras namelijk niet toe. En daarom krijgt eigenaar Peemen een dwangsom van 80.000 euro van de gemeente. Opgebouwd krediet In alle opzichten een onterecht besluit, zegt Peemen tijdens een hoorzitting van de Adviescommissie Bezwaarschriften van de gemeente Breda. "De buitenbar was dicht, de binnenbar was open maar het was ook 30 graden. Wat moet ik dan doen, als de mensen naar buiten gaan? Daar kan ik toch niets tegen doen? Maar wat krijg ik: een dwangsom", zegt de ondernemer. Ook Peemens raadsman John van Engelen vraagt zich af wat zijn cliënt nu eigenlijk verkeerd heeft gedaan: "Dit is het bedrijf van een Bredase burger, waar al sinds de jaren zeventig feesten plaatsvinden. Zou hij dan intussen niet wat krediet opgebouwd kunnen hebben?" Dat lijkt niet het geval, zo blijkt uit de reactie van een ambtenaar die het standpunt van burgemeester en wethouders verdedigt: "Ja, het was 30 graden, maar feesten op het terras zijn niet toegestaan. En dat had Peemen kunnen weten." En dus krijgt de eigenaar van Hoeve Galderzicht te maken met een dwangsom van 80.000 euro. Een fors bedrag, constateert een van de leden van de bezwaarcommissie: "Is dat redelijk?" Ja, zegt de vertegenwoordiger van het college: "Het feest was echt buiten. Er was een aanzienlijke groep van zo'n honderd mensen. Die gingen alleen maar naar binnen om een drankje te halen. Bovendien heeft Hoeve Galderzicht al een behoorlijke reputatie vanwege illegale feestjes." Verwijt ingeslikt Dat laatste verwijt moet bij gebrek aan bewijs ter plekke weer worden ingeslikt, maar de gemeente blijft wel op het standpunt dat 'feesten en partijen op het terras gewoon niet zijn toegestaan'. En daarom wordt de dwangsom gehandhaafd. De verhoudingen worden er ook niet beter op, wanneer blijkt dat de gemeente de officiële brief waarin de dwangsom wordt aangekondigd naar een adres heeft gestuurd waar Peemen al acht jaar niet meer woont. Peemen voelt zich ondertussen 'kind van de rekening': "Dit betekent het faillissement van mijn bedrijf." Meer lezen van

