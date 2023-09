Hoogvensestraat 139 is een veelbesproken pand. In 2021 figureerde het prominent in de serie 'Onbetaalbaar Wonen' van het Brabants Dagblad, over de woningnood in Tilburg. Destijds was het één van de bijna negentig huizen die al langer dan vijf jaar leeg stonden. De reden: de eigenaar lag in de clinch met de gemeente over subsidies voor de benodigde opknapbeurt.