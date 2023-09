Amsterdamse woonwijken worden steeds vaker opgeschrikt door explosies. In de afgelopen zeven dagen vonden 14 ontploffingen plaats. Wat is er aan de hand en wat wordt eraan gedaan? Zeven vragen en antwoorden.

Dit artikel is afkomstig uit Het Parool. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

1. Waar zijn de meeste explosies?

Volgens de recentste cijfers van de politie zijn er dit jaar al ruim 350 explosies geweest bij woningen en bedrijfspanden in heel Nederland. Dat blijkt uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd. In het eerste half jaar van 2023 vonden 227 explosies plaats en in juli voorspelde de politie dat het aantal explosies dit jaar ten opzichte van 2022 zou verdubbelen. Toen stond de teller op 303 aanslagen, waarvan 91 explosies in Amsterdam.

Meer dan de helft van de ontploffingen waren dit jaar in Amsterdam en Rotterdam, maar ook buiten de grote steden worden woningen of bedrijven vaker beschadigd door bijvoorbeeld vuurwerk. Zo vonden er de afgelopen tijd meerdere explosies plaats in het noorden van het land.

Geen enkel Amsterdams stadsdeel is immuun, zo blijkt uit een overzicht van alle explosies bijgehouden door Het Parool. In Nieuw-West lijken de meeste explosies voor te komen. Vooral woningen en bedrijven zijn doelwit: de explosieven gaan vaak af in een portiek, op de stoep of voor een deur. De ontploffingen schrikken gehele woonwijken op. Vaak blijft het bij fikse materiële schade, maar er kunnen ook gewonden en zelfs doden vallen.

Zo ademden enkele bewoners van een flat aan de Staalmeesterslaan in Nieuw-West rook in na een explosie in juli. Een maand eerder raakte de bewoner van een woning in de Marco Polostraat in West lichtgewond na het doven van vuur ontstaan door een vuurwerkbom. Tijdens een explosie op een balkon in de Jacob Geelstraat in augustus waren op dat moment drie mensen in de woning aanwezig, waaronder een minderjarige. Niemand raakte gewond.

2. Waarom gebeurt dit zo vaak?

Daar zijn een paar redenen voor: het is een effectieve manier voor criminelen om rivalen onder druk te zetten, het is schrikbarend makkelijk om aan een explosief te komen en er is sprake van copycatgedrag. Criminelen merken dat het effect heeft, dus gebeurt het vaker. Door jonge jongens het vuile werk te laten doen, is de pakkans voor de opdrachtgevers bovendien klein.

Vaak vallen de explosies binnen een langer lopend conflict over drugshandel. In andere gevallen hebben ontploffingen wraak als motief of een uit de hand gelopen relationele ruzie. Uit eerdere rapportages van de zogeheten taskforce Geweld en intimidatie tegen ondernemers (Gito) blijkt dat Amsterdamse ondernemers die de dupe waren van een handgranaat of een beschieting in de meeste gevallen - direct of indirect - een link hebben met criminele netwerken.

Volgens de Amsterdamse gemeenteraad geldt dat niet voor alle explosies in de stad. Soms worden de huizen van onschuldige naasten van rivalen als doelwit gekozen.

3. Wat gebruiken ze?

De explosieven zijn vaak gemaakt van Cobra's, zwaar vuurwerk of handgranaten. Volgens de politie worden steeds vaker zelfgemaakte en zwaardere explosieven gebruikt. Vooral de Cobra, officieel zwaar knalvuurwerk en verboden in Nederland, wordt geregeld gebruikt.

Cobra's zijn eenvoudig te krijgen: ze worden volop verhandeld voor lage prijzen op internet en online chatkanalen zoals Telegram. Deskundigen wijzen er ook op dat de drempel voor het gebruik van Cobra's lager is dan het gebruik van bijvoorbeeld handgranaten, omdat vuurwerk maatschappelijk geaccepteerd is.

4. Wie zijn de daders?

De politie houdt steeds vaker jonge verdachten aan, waaronder veel minderjarigen. Dit soort jonge uitvoerders krijgen de opdracht vaak via een tussenpersoon of via sociale media zoals Snapchat of Telegram. Zij weten vaak niet waarom en wie het doelwit is van de aanslag. Daardoor is het voor de politie lastig de opdrachtgevers in beeld te krijgen.

Tekenend is de zaak rond twee Amsterdamse tieners die binnen tien dagen twee bommen lieten ontploffen bij hetzelfde huis in Utrecht . Ze konden allebei eenvoudig worden gepakt door hun levensgevaarlijke geklungel bij het achterlaten van explosieven.

Een van de jongens was zeventien jaar en had geen idee van de werking van het explosief dat hij had meegekregen. De politie trof hem bebloed en maar half bij bewustzijn aan in de bosjes. Een stuk bot stak uit zijn verminkte voet.

5. Wat is de pakkans?

De aanjagers van het geweld blijven veelal onaangetast. Als de politie een of meer bommenleggers of schutters weet te arresteren, houden die vrijwel altijd hun mond over opdrachtgevers of noemen ze vage bijnamen.

De jongens die het vuile werk opknappen, worden wel regelmatig gepakt en soms ook veroordeeld. Onder de streep krijgen zij meestal bescheiden straffen. Zo werd een zestienjarige jongen veroordeeld tot 189 dagen jeugddetentie voor het laten ontploffen van een explosief bij The Harbour Club Oost aan de Cruquiusweg, maar de 120 dagen die hij na zijn voorarrest nog zou moeten waren voorwaardelijk. De tiener ging dus niet meer de cel in.

6. Hoe werkt zo'n explosief precies?

De aantrekkingskracht van de Cobra zit in het belangrijkste bestanddeel: flitspoeder, zeer explosief en instabiel materiaal. Flitspoeder veroorzaakt al in relatief bescheiden hoeveelheden enorme knallen. Het is ook nog zeer elektrostatisch gevoelig: bij het minste of geringste vonkje gaat het af. "Wij als professionals zijn doodsbenauwd voor flitspoeder", zei een explosievendeskundige van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) eerder al tegen Het Parool. "Wij vergelijken het met zéér gevoelige springstof. Een collega van de Explosieven Opruimingsdienst die een bom aan een flitspaal moest verwijderen, verloor een arm." Volgens hem zijn Cobra's eigenlijk geen vuurwerk. "Ze zijn echt heel gevaarlijk. Er is geen enkele professionele toepassing voor deze dingen."

Cobra's wordt los gebruikt en dan op ramen geplakt of in brievenbussen gestopt. De 'secundaire scherfwerking', in jargon, is levensgevaarlijk: rondvliegende scherven kunnen dodelijk zijn. Criminelen bevestigen Cobra's ook aan flesjes of zelfs jerrycans brandbare vloeistof. Na afsteken ontstaat een enorme vuurbal.

Ook in andere, zelfgemaakte explosieven bestaat de lading meestal uit flitspoeder. Bommenmakers halen het flitspoeder uit het vuurwerk om zelf een zwaar explosief te fabriceren.

7. Hoe wordt er tegen opgetreden?

In Amsterdamse buurten waar veel ontploffingen zich voordoen, wordt vaker gepatrouilleerd. Ook worden er reactieve maatregelen genomen zoals het instellen van cameratoezicht of het sluiten van panden. Omdat er geen bepaalde hotspots zijn, is het in het algemeen erg moeilijk om preventieve maatregelen te treffen, zei Halsema dit jaar in de gemeenteraad.

Eind 2022 schreven vijf burgemeesters, waaronder Halsema, de hoofdofficier van justitie en de politiechef van Midden-Nederland een brandbrief aan minister Dilan Yesilgöz. Doordat de opsporingsdiensten belangrijke informatie niet mogen uitwisselen met burgemeesters, kunnen die bijvoorbeeld niet onderbouwen waarom een woning gesloten moet worden of dicht moet blijven of waarom cameratoezicht noodzaak is.

De rechter stelt steeds hogere eisen naarmate maatregelen langer voortduren. Doelwitten uit hun huis plaatsen kan alleen met een stevige juridische onderbouwing. Overigens ervaren de doelwitten het sluiten van hun woningen of bedrijven als onrechtvaardig en als victimblaming.

Ook in de Tweede Kamer klinkt de roep om maatregelen. Een meerderheid van de Kamer steunde afgelopen juni een motie van VVD, samen met CDA, PVV en BBB, om zwaar illegaal vuurwerk onder de wapenwet te laten vallen. Dan wordt het bezit van bijvoorbeeld Cobra's en mortierbommen als wapenbezit gezien. Op dit moment is zwaar vuurwerk alleen een wapen als je het daadwerkelijk als wapen gebruikt.

Het bezit van bijvoorbeeld een Cobra is wel strafbaar, maar omdat de politie nu niet preventief mag fouilleren op illegaal vuurwerk, blijven de 'knallers' vaak buiten beeld. De wetswijziging zou inhouden dat preventief fouilleren op het bezit van zwaar vuurwerk mag, als hier een vermoeden voor is. Ook krijgt een burgemeester de bevoegdheid om een pand te sluiten wanneer er harde knallers worden aangetroffen. Justitieminister Yesilgöz was eerder in een debat nog niet zo zeker over de motie en wilde eerst een verkenning uitvoeren.