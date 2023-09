Een personeelslid van het Rotterdamse detentiecentrum wordt ervan verdacht seksuele relaties te hebben onderhouden met gedetineerden. De medewerker is op non-actief gesteld; tegen hem - of haar - is door de directie aangifte gedaan bij de politie.

Er liep al een intern onderzoek naar de medewerker, van wie de directie niet wil zeggen of het een man of vrouw betreft. Toen diegene met de uitkomsten daarvan werd geconfronteerd heeft het personeelslid, volgens de directie, bekend 'affectieve relaties te hebben onderhouden met justitiabelen', meldt de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). 'Eigen onderzoek heeft aanwijzingen opgeleverd dat het personeelslid mogelijk ook betrokken is geweest bij voortgezet crimineel handelen in detentie.' Waar daarbij aan moet worden gedacht, wordt niet aangegeven.

Gevraagd naar een reactie zegt Miriam Twilt-Mendonça, sinds mei 2021 directeur van het detentiecentrum dat naast Rotterdam The Hague Airport ligt, het belangrijk te vinden dat 'detentiecentrum Rotterdam voor iedereen een veilige plek is.' "Dat geldt voor zowel medewerkers als justitiabelen. Om de veiligheid van onze gedetineerden te waarborgen zijn relaties met medewerkers daarom verboden. Voor medewerkers die deze duidelijke regels niet respecteren, is binnen ons detentiecentrum geen plek."

Crimineel handelen

"Dat een personeelslid mogelijk heeft meegewerkt aan het faciliteren van crimineel handelen vind ik zorgelijk", besluit Twilt-Mendonça. "Onderzoek moet nu uitwijzen of hier sprake van is."

Over de aard van het crimineel handelen worden verder geen mededelingen gedaan. In verband met de privacy worden verder geen details over het personeelslid prijs gegeven. "Over het geslacht van het personeelslid doen wij geen uitspraken, omdat wij genderneutraal communiceren in verband met privacy", reageert een woordvoerder van de DJI.

Het personeelslid is direct na diens bekentenis de toegang tot de inrichting ontzegd in afwachting van een te nemen disciplinair besluit. Het is aan het Openbaar Ministerie om, nadat aangifte is gedaan, tot vervolging over te gaan.

Ongepaste relaties binnen gevangenissen komt de laatste tijd steeds vaker voor. Bij de vrouwengevangenis Ter Peel in de Noord-Limburgse stad Evertsoord alleen al werden afgelopen jaar drie medewerkers de deur uitgezet wegens ontoelaatbare praktijken. Een mannelijke cipier werd ontslagen omdat hij seks had gehad met een gedetineerde. Een collega, ook een man, moest vertrekken vanwege een relatie met een gevangene. Ook een vrouwelijke gevangenbewaarder kreeg ontslag wegens een relatie met een gedetineerde.

Allemaal mannen

In Detentiecentrum Rotterdam (DCR), zitten ongeveer 370 vreemdelingen; allemaal mannen van wie rond de 80 procent afkomstig is uit Marokko. Ze worden geen gedetineerden maar justitiabelen genoemd omdat ze niet in het DCR zitten vanwege een door de rechter opgelegde straf. Ze wachten op uitzending naar hun land van herkomst omdat hun asielaanvraag is afgewezen.

Drie maanden geleden verscheen een kritisch rapport over DCR nadat het Europees Comité voor de Preventie van Foltering en Onmenselijke of Vernederende Behandeling of Bestraffing (CPT) uitgeprocedeerde asielzoekers had ondervraagd over hun verblijf in het detentiecentrum. Justitiabelen klaagden over hun behandeling. Bewaarders zouden zich schuldig maken aan buitensporig fysiek en verbaal geweld. Ook zou er sprake zijn van discriminerende en racistische taal en respectloos gedrag van bepaalde personeelsleden.

Eerder dit jaar kwam het detentiecentrum regelmatig in het nieuws vanwege incidenten. Daarbij moesten soms personeelsleden het ontgelden, soms ook asielzoekers die door 'medegevangenen' werden mishandeld.