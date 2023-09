Hij is ernstig ziek, maar zijn ogen stralen. Want er is hoop. Rasul Aljebouri (25) uit Almelo lijdt aan de slopende ziekte MS (Multiple Sclerose). Zaterdag stapt hij in het vliegtuig naar Mexico voor een speciale en peperdure behandeling. Rasul is optimistisch. 'De rollator gaat naar de zolder, als ik terug ben.'

Dit artikel is afkomstig uit Tubantia. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Rasul ondergaat in een Mexicaans ziekenhuis een stamceltransplantatie, die de ziekte kan stopzetten. Een loodzware, intensieve behandeling, die vier weken gaat uren. Bloedspannend voor de Almeloër, want er hangt voor hem heel veel van af. Maar hij ziet er niet tegenop. Integendeel. "Ik weet waarvoor ik het doe." Hij is de dagen aan het aftellen. "Ik ben knetterblij dat ik deze kans krijg. En ben er helemaal klaar voor", verzekert Rasul. Met een lach op zijn gezicht.

Amper nog de deur uit

Snel moe, praten gaat steeds moeilijker, lopen kan hij alleen nog achter een rollator. "Problemen met mijn evenwicht." Hij komt bijna de deur niet meer uit. In de knusse rijtjeswoning in de wijk Windmolenbroek, waar hij met zijn moeder woont, doet Rasul Aljebouri - geboren en getogen in Almelo, van Irakese komaf - zijn verhaal. 'Tussen de oren' zit het nog altijd goed. "Geestelijk ben ik okay."

Vijf jaar geleden kreeg hij oogklachten en begonnen zijn handen te trillen. "Van de huisarts moest ik bloedverdunners slikken, maar dat hielp niet." Een MRI-scan in het ZGT ziekenhuis wees op MS, een ongeneeslijke ziekte waarbij het zenuwstelsel wordt aangetast. "Dat kwam heel hard aan", zegt Rasul.

Elektrotechniek

Maar lang zat hij niet in zak en as. Rasul herpakte zich en haalde met een aangepast lesprogramma zijn diploma elektrotechniek bij het ROC. Maar zijn bijbaantjes, bij een bouwmarkt en als maaltijdbezorger, moest hij laten schieten. Langzaam ging het bergafwaarts.

Maar hij zat niet bij de pakken neer. Ging naar, eigen zeggen, 'puzzelen' met zijn ziekte "Op websites zag ik dat er in het buitenland wél een behandeling tegen MS is: een stamceltransplantatie. Toen ben ik opties gaan afwegen." Moskou, waar in afgelopen jaren veel Nederlandse MS-patiënten hun toevlucht hebben gezocht, viel af vanwege de oorlog met Oekraïne.

Rasul kwam in contact met een lotgenoot, die hem vertelde dat hij veel baat heeft gehad bij een stamceltransplantatie in Mexico. Vervolgens nam hij contact op met de daarin gespecialiseerde Clinica Ruiz in de stad Puebla. "Ik heb allerlei formulieren ingevuld en kreeg vrij snel daarna bericht dat ze me kunnen helpen. Dat was een hele opluchting." Maar de hoge kosten waren een obstakel. Zo'n speciale behandeling, inclusief reis en hotel, kost 75.000 euro. Kosten die niet door ziektekostenverzekeraars in Nederland worden vergoed.

Dankzij haringparty

Dat was een groot probleem. "Waar haal ik 75.000 euro vandaan? Voor mij is dat een gigantisch bedrag." De Almeloër dacht aan crowdfunding. "Maar ik vroeg me af of dat zou gaan lukken."



Afgelopen voorjaar diende zich de 'reddende engel' aan. Via via kwam Rasul in contact met de stichting Vrienden van 't Hookhoes, die jaarlijks een haringparty in Almelo organiseert. Deze club met weldoeners trok zich het lot van Rasul aan, en haalde vervolgens alles uit de kast.



De veilingopbrengst van de haringparty in juli bleek ruimschoots voldoende om de behandeling in Mexico met bijkomende kosten te betalen. Rasul was 'in de wolken', toen hij het hoorde.

Daarna kwam alles in een stroomversnelling. Zaterdag vliegt Rasul vanaf Schiphol naar Puebla. Een rechtstreekse vlucht met een KLM-toestel, twaalf uur in de lucht. Zus Miriam gaat mee naar Mexico. Rasul weet wat hem in de kliniek wachten staat. "Een week lang aan een machine, een chemokuur en daarna de transplantatie met mijn eigen stamcellen."

Om zo zijn immuunsysteem te resetten. Dat hij in het ziekenhuis in isolatie moet, is voor de Almelose MS-patiënt bijzaak. Vlak voordat hij afreist, is hij een brok positiviteit. Rasul kan nauwelijks wachten. Vol goede hoop rekent hij er stiekem op dat hij 'herboren' terugkomt uit Mexico. "Dan gaat de rollator naar de zolder", grijnst hij.

Tranen van blijdschap

Maar Rasul weet ook drommels goed dat er na de behandeling in Mexico nog een lange weg is te gaan En dat hij er zélf keihard voor moet gaan werken. Vooral tijdens de wekelijkse oefentherapie. Bovendien zal hij de gevolgen van de ziekte blijven ondervinden. Maar na alle sores ziet Rasul de toekomst weer zonnig in. Hij heeft al weer plannen. "Elektronicamonteur voor auto's lijkt me mooi. Een laptop, meer heb je niet nodig om de software aan te passen."

In de ogen van moeder Feryal wellen tranen op. Van blijdschap. Zij heeft zich de afgelopen vijf jaren zoveel zorgen gemaakt over haar zoon. Na al dat verdriet is nu een behandeling dichtbij. "Dit is een droom", zegt ze zachtjes.