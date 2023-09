Accijnzen op tabak worden weer fors hoger. Vooral de prijs van shag schiet omhoog en kost straks gemiddeld meer dan 24 euro per pakje. Wie heeft dat er nog voor over, zou je zeggen. Maar sommige verstokte rokers blijven hun portemonnee trekken.

Dit artikel is afkomstig uit het AD.

Er was een tijd dat Warry van der Leen (67) uit Haarlem opperde te stoppen met roken als hij ooit meer dan een tientje zou moeten betalen voor een pakje shag. In guldens, welteverstaan. Maar dat grapje stamt nog uit de tijd dat hij niet meer dan 70 cent voor zijn geliefde zware Van Nelle neertelde.

Inmiddels is hij ruim vijftig jaar verder en betaalt hij elke drie dagen precies 18,90 euro voor hetzelfde pakje shag, maar stoppen? Hij peinst er niet over. "Dit is mijn kleine genot in het leven. Dat wil ik graag zo houden. Ik maak mij alleen maar bozer dat er weer zo'n enorme schep belasting bovenop komt."

Van der Leen heeft nog nooit overwogen te stoppen met roken. Ook nu de prijs van zijn shag in één keer met 3,60 euro omhooggaat en straks waarschijnlijk 22,50 euro wordt, bezuinigt hij nog liever op andere uitgaven dan op zijn sigaretten.

Harde kern

De Haarlemmer spreekt van een 'treitertaks', want helpt dit tegen het roken? In zijn ogen totaal niet. "De mensen die je met een hoge prijs nog kunt overhalen om te stoppen, hebben dat allang gedaan. Er is nu nog een harde kern over. Die rokers willen helemaal niet stoppen. Het kabinet zit die mensen alleen maar dwars. Ik leef van mijn AOW en een klein pensioen, maar elke maand moet ik straks in totaal 35 euro extra belasting betalen. Dat moet ik ergens vandaan halen. Dan doneren we maar iets minder aan Amnesty International."

Van der Leen was met zijn shaggie in de jaren zeventig nog een toffe jongen. Hij hoorde ergens bij. Maar in een halve eeuw is er veel veranderd. Hij voelt zich nu belachelijk gemaakt, gecriminaliseerd en vooral vogelvrij. Want wie neemt het nog op voor de rokers?

"Er is niemand in de politiek die zich over deze absurde verhoging druk durft te maken", zegt Van der Leen. "Ze zijn als de dood dat ze worden afgeschilderd als een partij die voor het roken is en tegen gezondheid. Maar dit is gewoon te gek in een tijd waarin toch al alles duurder wordt. Iedereen heeft de mond vol van armoedebestrijding, maar laat ze dan dit soort maatregelen ook eens meenemen. Van de ruim twee miljoen mensen die roken zit een flink deel met alleen een AOW. Die pak je nu."

De accijnsverhoging mag volgens roker Van der Leen dan absurd zijn, de prijs is volgens onderzoekers van de Universiteit Maastricht nog lang niet hoog genoeg om mensen ook daadwerkelijk hun laatste sigaret te laten uitdrukken. 10 procent van de rokers zei in 2021 pas te willen stoppen als een pakje sigaretten 12 euro kost. In het nieuwe accijnsplan van het kabinet ligt de gemiddelde prijs voor twintig sigaretten straks nog altijd lager: 10,70 euro. De helft van de ondervraagden rookt pas niet meer bij 60 euro per pakje.

Extra inkomsten

Het kabinet maakt er geen geheim van dat het extra geld vooral is bedoeld om meer inkomsten binnen te krijgen. In 2025 moet de accijns op tabak 137 miljoen extra opleveren. Maar het stapsgewijs verhogen van de prijs is volgens het kabinet ook een wetenschappelijk bewezen effectief middel om roken te verminderen. In 2014 rookte volgens het Trimbos-instituut nog 25,7 procent van de volwassen bevolking. Acht jaar later was dat 18,9 procent. De verkoop van tabak kelderde volgens de accijnsmonitor met 33 procent in de periode van 2012 tot 2021.

Het doel is om in 2040 kinderen rookvrij te laten opgroeien en dat niet meer dan 5 procent van de volwassenen rookt. Om die doelstelling te halen is het niet ondenkbaar dat de accijnzen komende jaren nog veel verder omhooggaan.

De accijns op tabak wordt verhoogd, maar eigenaar Marco van der Horst van de oudste tabakszaak van Nederland doet nog steeds goede zaken. Foto: Marlies Wessels

In de oudste tabakszaak van Nederland in Gouda snappen ze daar helemaal niets van. "Zolang die prijzen in het buitenland niet worden verhoogd, leidt dat alleen maar tot meer smokkel. Een pakje shag kost in Duitsland nu nog maar 11 euro. Het loont steeds meer om drank en sigaretten daar in te slaan en ook nog even te tanken", zegt eigenaar Marco van der Horst (48).

Over de toonbank

Hij merkt het nu al in de zaak aan de verkopen van vloei, de papiertjes waarmee rokers zelf hun sigaretten rollen. Die gaan vaker over de toonbank dan pakjes shag. "Mensen halen dus ergens anders hun tabak. Dit beleid werkt gewoon niet", zegt Van der Horst.

Drie jaar geleden nam hij de historische zaak over van de familie Van Vreumingen die sinds 1836 met vijf generaties in de winkel stonden. Ondanks de tijd waarin het rokers steeds moeilijker wordt gemaakt, vreest hij niet voor het voortbestaan van de zaak. Hij ziet juist kansen, omdat er steeds minder verkooppunten van tabak mogen zijn. Supermarkten moeten er bijvoorbeeld mee stoppen. "Ook als in 2040 nog maar 5 procent van de mensen rookt, is er voor mij voldoende klandizie."