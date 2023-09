Eindeloos lopen pelgrims tussen Egmond en Heiloo dezelfde tocht, gebaseerd op het soefisme. De een loopt voor de zestigste keer, de ander voor de tachtigste keer. Het doel: 'De wereld een stukje gezelliger te maken.'

Dit artikel is afkomstig uit Trouw. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Het is zaterdagmorgen, maar in het slaperige Heiloo lijkt het wel zondagsrust. De kerkklokken luiden, een meisje laat zich op skeelers voorttrekken door een hond. Bij het station verzamelt zich een bescheiden groepje wandelaars op leeftijd. Wat in het oog springt zijn de vele lamswollen sokken en hier en daar een Toeareg-ketting of ander sieraad.

Elke zaterdag wandelen ze een soefi-pelgrimstocht van hier naar Egmond-Binnen, telkens dezelfde 23 kilometer. De route is uitgestippeld door geliefden Sedat Çakir (63) en Iris Bezuijen (52) uit Haarlem. Met hun bedrijf Sufi Trail bieden ze sinds 2019 wandel- en fietstochten aan van Istanboel naar Konya, 801 kilometer. Na veertig dagen gloort de eindbestemming: het graf van de beroemde soefigeleerde en dichter Jalal al-Din Rumi (1207-1273), in Konya.

Oefenroute

Ter voorbereiding ontstond de behoefte aan een oefenroute op Nederlandse bodem. Zo kwamen ze op het idee voor het soefipad tussen Heiloo en Egmond. Die moet je veertig keer lopen om dezelfde afstand af te leggen als in Turkije.

Maar sommige pelgrims vinden dat niet genoeg. Psycholoog Annette Cazander (66) uit Den Haag liep de route al meer dan zestig keer. Het heeft haar geholpen zichzelf te herontdekken nadat haar partner overleed, nu achttien jaar geleden. Twee jaar na het verlies maakte ze haar eerste pelgrimstocht, naar Santiago de Compostella. "Soms liep ik huilend door de bergen, vooral als het regende."

Door haar werk weet ze dat lopen de beste traumaverwerking is. Door de ritmiek worden beide hersenhelften gestimuleerd, vertelt ze. "Wandelen is inmiddels een behoefte zoals ademhalen en eten."

Een teken van liefde uit Istanboel

Voor de pelgrims is een startpakket, waar de lamswollen sokken uit blijken te komen. 'Een teken van liefde uit Istanboel', zegt Çakir. Er zit ook een boekje in het pakket, waarin je stempels kunt verzamelen bij de heilige plaatsen die je tegenkomt - drie waterbronnen, drie kloosters en twee labyrinten. De stempel van de Willibrorduskerk in Heiloo is het indrukwekkendst: die dateert nog uit het jaar 1877. Het ontvangen van pelgrims is hier een eeuwenoude traditie.

Marcel Timmerman (66) uit Haarlem heeft de route al 88 keer gelopen. "Voor de gezelligheid." Naar Turkije kan hij niet, want zijn vrouw is hulpbehoevend. "Maar ik zou het misschien sowieso te zwaar vinden."

Na een kleine 2,5 kilometer lopen strijkt het gezelschap neer voor koffie bij het Julianaklooster in Heiloo. In het kloosterwinkeltje kijken honderden Mariabeeldjes berustend voor zich uit. "Het is wel moeilijk om de betekenis van het soefisme te ontdekken in deze katholieke bolwerken", merkt antroposofisch econoom Wim Nagtegaal (76) op. Daar is Annette Cazander het niet mee eens: "Je kunt het soefisme overal in zien, het is overstijgend."

Het woord 'overstijgend' valt die ochtend vaker, evenals de woorden 'liefde', 'verbinding', 'vertrouwen', en 'een stukje herkenning'. Geen van de wandelaars identificeert zich als soefi, maar er is sympathie voor het idee. De kern van het soefisme is volgens organisatoren Çakir en Bezuijen dat je tolerant bent tegenover de ander. Rumi bracht naar verluidt veel tijd door met christelijke kloosterlingen en de joodse gemeenschap in Konya. Op zijn begrafenis waren alle religieuze leiders aanwezig.

Pelgrimszegen

De behoefte om net als Rumi religieuze groepen bij elkaar te brengen, voelde Çakir, die moslim en Turks is, het sterkst na de aanslagen op 11 september. "Opeens waren alle moslims terroristen. In 2007 liep ik daarom de wandeling naar Santiago de Compostella, als teken van verzoening tussen christenen en moslims. Bisschop Punt uit Haarlem gaf mij de pelgrimszegen."

Inmiddels voelt Çakir de noodzaak minder. "De hoogtijdagen van haat liggen achter ons, denk ik. Maar misschien word ik wel omringd door een bepaald soort mensen."

Het wandelen is vooral bedoeld "om de wereld een stukje gezelliger te maken", zegt Bezuijen. "Door samen te wandelen ontstaat de verbinding vanzelf wel." Cazander liep drie keer met Çakir en Bezuijen door Turkije. "Het is net alsof je met paps en mams op vakantie bent. Zij faciliteren, bieden veiligheid, geven vertrouwen dat je het kan", vertelt ze. "Je wordt familie."

Bij een van de waterbronnen, de Adelbertusput in Egmond-Binnen, wacht een tanige man met sprekende blauwe ogen. Hij pelgrimeert liever alleen, maar verzorgt wel elke zaterdag de koek en zopie. In de afgelopen jaren trok Cornelis Bakker (74) van 'zijn' Adelbertusput, waar zijn familie al heel lang achter woont en voor zorgt, naar een waterbron nabij Konya. Hij kwam daar tot het inzicht dat we allen zijn ontstaan "op de enige plaats, we hebben één Schepper."

Wijsheid wordt niet in boeken gevonden

Als eerste die dag brengt Bakker een anekdote op over Rumi: "Rumi's leermeester Shams gooide alle boeken van zijn student in het water. Wijsheid wordt niet gevonden in boeken, maar in jezelf, zei hij." Wandelend in Turkije begon Bakker die woorden steeds beter te begrijpen.

Tijdens zijn streng katholieke opvoeding werd hem ingeprent dat er maar één juiste manier van geloven is. Andere christenen waren ketters, en over moslims bestonden allerlei vooroordelen.

Op naar Mekka

Wandelen is een goede manier om van je vooroordelen af te komen, weet hij inmiddels. "Toen ik vorig jaar naar Turkije ging, waarschuwde men mij dat de Turken me zouden beroven. In Turkije werden Koerden terroristen genoemd, andersom was er ook grote achterdocht. Tijdens de 10.000 kilometer die ik gewandeld heb, ben ik nooit beroofd. Integendeel: ik heb altijd een dak boven mijn hoofd gehad en ik kreeg van iedereen te eten." Terwijl hij het zegt, vormen zich tranen in zijn ogen.

In december is Bakker van plan om een vervolg van de soefiroute te lopen: van de grens tussen Turkije en Iran naar Mekka in Saoedi-Arabië. Hij wil zijn 'moslimbroeders' er een hand gaan geven. "Om te vertellen dat ze mijn familie zijn." Hij is niet bang dat hij als niet-moslim de heilige stad niet in komt. "Als God het wil, zal het lukken om Mekka te bereiken".