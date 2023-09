Rector magnificus Han van Krieken heeft een collega op de Radboud Universiteit seksueel geïntimideerd. De klacht hierover werd gegrond verklaard, maar de universiteit bracht het incident niet naar buiten. Dit blijkt uit onderzoek van de Gelderlander.

Dit artikel is afkomstig uit de Gelderlander. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Van Krieken, de hoogste baas van de universiteit, maakt vandaag publiekelijk zijn excuses voor het incident uit 2017. In dat jaar maakte Van Krieken seksueel getinte, ongepaste opmerkingen tegen een vrouwelijke collega. Zij diende hierover in 2018 een klacht in.

De onafhankelijke commissie die de klacht onderzocht, gaf de vrouw gelijk en verklaarde de klacht gegrond. Van Krieken kreeg een waarschuwing. De universiteit bevestigt dit.

De klachtencommissie adviseerde ook om de vrouw "een veilige werkplek te bieden". Ze moest "zonder de nabijheid van de rector" kunnen werken. Dat is volgens de universiteit gebeurd.

'Ik ben heel erg geschrokken'

Na vragen van deze krant komen de raad van toezicht van de universiteit en Van Krieken vandaag met een verklaring. Van Krieken: 'In de volle omvang is tot mij doorgedrongen hoezeer twee opmerkingen, die ik in januari 2017 kort achter elkaar maakte tijdens een informeel gesprek op een evenement, een medewerker hebben geraakt. Dat trek ik me zeer aan.'

'Hoewel ik destijds geen enkele intentie had om seksueel intimiderend over te komen, is dat helaas wel gebeurd. Daar ben ik heel erg van geschrokken. De twee opmerkingen die ik maakte, had ik niet moeten maken. Ik betreur dit ten zeerste. Helaas kan ik dit niet meer ongedaan maken. Wel maak ik nu ook publiekelijk mijn excuses.'

Klacht vergeten, de rector gaat over veiligheid

Hoewel klachten gemeld worden in het jaarverslag, is die tegen Van Krieken niet vindbaar in dat van 2018. In het jaarverslag 2021 (dat verscheen in de zomer van 2022) staat in een voetnoot dat er een klacht is geweest van seksuele intimidatie van een medewerker tegen een medewerker. Die is 'abusievelijk' niet in het jaarverslag 2018 terechtgekomen.



Medewerkers en studenten van de Radboud Universiteit weten tot vandaag niks over de misstap van de rector. Dat is opvallend, want de rector magnificus is verantwoordelijk voor de veiligheid op de campus. Van Krieken, die later dit jaar met pensioen gaat, heeft zich in toespraken en interviews meer dan eens uitgesproken tegen grensoverschrijdend gedrag.

Het bestuur van de universiteit vond het niet nodig om de kwestie destijds naar buiten te brengen. Een waarschuwing vond het bestuur passend, een publieke waarschuwing niet. In een uitgebreide verklaring die te vinden is op de website van de universiteit zegt de raad van toezicht van de universiteit dat er moed nodig is om ongewenst gedrag te bespreken of te melden. "Dat is waardevol voor iedereen."

Onderzoek wijst uit: veel meer seksuele intimidatie

De klacht tegen Van Krieken staat niet op zichzelf. Grensoverschrijdend gedrag is een breder probleem op de Radboud Universiteit, blijkt uit onderzoek van deze krant, dat volgende week wordt gepubliceerd. Veel vrouwen hebben ervaring met seksuele intimidatie en anders kennen ze vrouwen die dat hebben meegemaakt.

Het journalistieke radioprogramma Argos publiceerde deze week onderzoek naar de toename van meldingen van ongewenst gedrag op universiteiten. Daaruit blijkt dat het aantal meldingen aan de Radboud Universiteit tussen 2019 en 2022 is toegenomen van 69 naar 225. Het gaat om meldingen bij vertrouwenspersonen. Het aantal klachten is echter niet meer dan een handjevol.



De vrouw die een klacht tegen Van Krieken indiende, is niet meer werkzaam bij de Radboud Universiteit.

De klachtencommissie raadde de universiteit naar aanleiding van deze klacht aan om te onderzoeken of vertrouwenspersonen hun werk goed kunnen doen. Ook adviseerde de commissie om vast te leggen dat bij klachten over een lid van het college van bestuur er altijd een externe klachtencommissie wordt ingeschakeld.