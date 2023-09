Wolven namen al meerdere keren schapen te grazen in de buurt van Speuld. De onrust neemt toe in dit deel van de Veluwe, maar de meeste schapen lopen er niet achter een wolfwerend raster. Waarom niet? En wat doen dierhouders wel om de wolf tegen te houden?

Achter in de tuin staat Harry Bouwman uit Speuld te werken aan het hekwerk rond zijn drie schaapjes. Hij moet wel, sombert hij. De wolf heeft in het dorp al drie keer toegeslagen. Aan de ene kant van het perceel heeft hij het hekwerk wat verhoogd, omdat hij denkt dat de wolf vanaf de hei komt aanlopen.

Hij laat het hok zien, waar de schapen nu 's nachts verblijven. "Dat heb ik ook maar aan de bovenkant dichtgetimmerd, anders springt de wolf er alsnog in."

Omgekeerde wereld

Voor Bouwman is het schapenhouden niet meer leuk. "Het is de omgekeerde wereld dat ik vanaf mijn terras nu door de hoge draden naar mijn schaapjes moet kijken. Die beestjes moeten de hele tijd binnen staan, dat is niet de bedoeling. Ik ben als de dood dat de wolf ze grijpt. Dat is gewoon een rotgevoel."

Dierhouders kunnen bij de provincie subsidie aanvragen voor wolvenrastering, maar daar hoeft hij het niet voor te doen, zegt hij. "Mij gaat het niet om het geld. Ik wil mijn beestjes beschermen. Ik vind het ook prima dat er wolven zijn, maar ze moeten niet in het dorp komen."

"Heel erg dat wolvenkenners zeggen over de oude pony die is doodgebeten: ach, dat is een oude pony. Ja, precies daarom is het zo erg. Die staat hier al 30 jaar. Iedereen kent dat beestje. Als je zegt dat het niet erg is, dan heb je er echt niets van begrepen."

'Wanneer krijg ik mijn geld?'

In het dorp was het ook raak bij Cees Middendorp. De wolf greep bij hem een schaap, zomaar midden in het dorp. Hij heeft geen wolfwerend raster, wel heeft hij het hekwerk verhoogd.

Maar Middendorp is er helemaal klaar mee. Hij maakt een wegwerpgebaar. "Wie gaat die afrastering betalen dan? En wanneer krijg ik dan het geld?" Hij loopt boos weg.

Even verderop, aan de buurtweg, ligt een luguber aangevreten karkas van een schaap in de wei, het restant van een wolvenaanval van afgelopen maandag.

Ook bij Jan Essenburg is een schaap gegrepen. Hij heeft geen wolfwerend raster. En dat gaat hij ook niet aanleggen. Zijn land is groot, ruim 3 hectare, en er lopen nu zo'n dertig schaapjes in. "Ik ben 81, ik red dat niet. Het kan ook niet uit. Ik heb uitgerekend dat het zo'n 10.000 euro kost, waarvan ik 3000 euro subsidie zou krijgen."

De oplossing? De wolf doodschieten, vindt hij.

Zijn vrouw houdt pony's. Ze komt er even bij staan. "Ik ben bang. 's Nachts luister ik naar elk geluidje. Ik moet er niet aan denken dat hij de pony's pakt. Hoge hekken eromheen zetten, zie ik niet voor me."

Essenburg zet zijn schapen sinds de aanval 's nachts binnen. "Anders komt de wolf zeker terug. Als dit niet meer werkt, moet ik de schapen wegdoen."

Raster van 90 centimeter

Bij Willem en Ria Schouten in Elspeet lopen de emoties hoog op in de hal van hun huis. Bij hun huis hebben ze schapen en koeien lopen. Er staat rastering van 90 centimeter omheen met flink wat stroom. De geadviseerde hoogte is 1,20 meter.

Een wolf greep een van hun schapen. "De wolven moeten achter de rasters van het bos blijven. Ik mag mijn vee ook niet in het bos loslaten."

"Het moet stoppen, iedereen is doodsbang. Wat denk je van de vakantieparken straks. Wie durft daar nog te zijn?" Ria knikt. "Ik ga in het donker niet meer van de deur af."

Hij heeft zes weilanden, om die wolfwerend te maken is hij zeker 10.000 euro kwijt. "En nog mijn arbeid. Wat denk je dat dat kost?"

Slapeloze nachten

"Ik sta met mijn rug tegen de muur!" roept Willem, de ogen groot. De buurman belde hem 's nachts: 'De wolf staat aan de beek'. "Ga je er weer uit. Je slaapt 's nachts niet meer. Als hier nog eens een wolf komt, sla ik hem dood. Interesseert me niks. Opruimen die rotzooi. Ze moeten weg."

Ria: "Al die nachten dat ik eruit ga, doe ik eerst mijn raam open om te zien of er een wolf loopt. Ik ben dankbaar als het 's morgens licht wordt. Als het donker begint te worden, ben ik weer bang." Willem: "Voor de wolf moet het hier nul-gebied worden, net als voor de everzwijnen."

De vergoedingen zijn een tegemoetkoming in de kosten om een bestaand hek wolfwerend te maken, weet Chantal Tutein Nolthenius van de Wolvencommissie Gelderland. Veehouders kunnen voor een vaste afrastering een startbedrag van 570 euro krijgen plus 3,40 euro per strekkende meter. "Maar wij hebben meteen al aangegeven dat de factor arbeid een groot pijnpunt is bij de professionele dierhouders, want die wordt niet vergoed."

Dat de subsidies niet afdoende zijn erkent ook Harold Zoet, BBB-gedeputeerde van Gelderland. "Het is heel prijzig. En mensen roepen veel te gemakkelijk dat dierhouders maar hekwerk moeten plaatsen. We zijn nu aan het kijken of we de subsidies kunnen verruimen."

In Brussel

Zoet was donderdag in Brussel om daar de rapporten en brieven van de Veluwse gemeenten te overhandigen aan Europarlementariërs. Hij sprak er met Esther de Lange (CDA) en Bert-Jan Ruissen (SGP), maar ook met de Europese LTO. "Ze waren erg blij met onze komst. Onze rapporten gaan ook naar Von der Leyen. Ze schrokken van de aantallen wolven in Nederland. We staan niet alleen. Ook andere Europese landen hebben hetzelfde probleem. De wolf moet zo snel mogelijk beheerd gaan worden."