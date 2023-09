Maandenlang woont de dakloze Peter (65) in zijn auto, op een parkeerplaats bij de Achelse Kluis-abdij op de Nederlands-Belgische grens. Tot hij er afgelopen weekend dood wordt aangetroffen. Hoe kon het zo ver komen?

Dit artikel is afkomstig uit het Eindhovens Dagblad. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

De bewuste auto, een beige SKODA Fabia, stond tot vijf dagen na zijn dood nog altijd op de parking voor de abdij. Bestuurdersstoel in de ligstand. Daarop een dekbed en kussen. Op de bijrijdersstoel een paspoort, een leeg doosje pijnstillers tegen de hoge bloeddruk en een verfomfaaid to do-lijstje.

Op het dashboard een bril en een kleine knuffel. Achterin een kunstgebit, een ongeopend brood, zeker tien builen shag, meerdere lege frisdrankflessen en een aantal jassen en tassen. Zo zag de 'woning' van Peter er dus uit, de laatste maanden.

Huis en werk kwijt

Dát hij al maanden op de parking bivakkeerde, was vermoedelijk niet aan het licht gekomen als zijn verblijf niet was opgemerkt door Gerero van der Heijden, een vrijwilliger van het Eindhovense straatpastoraat. "Ik maakte daar zondag toevallig een wandelingetje in de buurt, toen we aan de praat raakten. Al snel kwam het hele verhaal eruit. Dat-ie sinds april zijn huis in Valkenswaard en daarna ook zijn werk was kwijtgeraakt. Dat meerdere pogingen waren gestrand om aan vervangende woonruimte of een postadres te komen. Dat hij overhoop lag met familie en in niet al te beste conditie verkeerde. Dat laatste was goed te merken. Hij was erg kortademig en had overduidelijk hulp nodig."

Afwijzingen

Die hulp had hij maanden eerder zelf ook zelf al opgezocht, zegt Anneke Smits, voorzitter van de Eindhovense afdeling van de SP die Peters voorgeschiedenis natrok. "Hij heeft zich gemeld bij Springplank040, de centrale intake voor alle daklozen uit de regio. Daar is zijn aanvraag afgewezen wegens vermogensbezit. Peter had bij zijn aanvraag gemeld dat hij naast zijn WW-uitkering nog over ander geld beschikte. Dat dit op een buitenlandse rekening stond en dat hij niet bij dat geld kon, maakte voor de beoordeling van zijn aanvraag niet uit."

Pogingen om via corporatieportaal Wooniezie aan een woning te komen, lopen volgens Smits op niets uit, hoewel Peter al zeker acht jaar op een wachtlijst stond. Ook raakt hij zijn tijdelijke postadres kwijt dat hem door een kennis was aangeboden.

Omdat hij bovendien niet kan terugvallen op vrienden of familieleden keert Peter met zijn auto noodgedwongen terug op de parkeerplaats bij de Achelse Kluis. "Daar liet men hem met rust, zo vertelde hij me, toen ik hem die zondag ontmoette", blikt Gerero van der Heijden terug.

Kamer, douche en eten

Die ogenschijnlijk passieve houding van de abdij komt niet voort uit onverschilligheid, zo blijkt. "Ons was die auto al vaker opgevallen", zegt Jan Cosemans van Fazenda da Esperança, een geloofsgemeenschap die ex-verslaafden in de abdij opvangt. "We dachten dat het een wandelaar was die er steeds terugkeerde. Dat hij daar sliep, wisten we niet."

Tot afgelopen week, als Gerero en Peter plots bij de Fazenda op de stoep staan. Cosemans: "Of we iets voor Peter konden betekenen. We hebben gelijk een kamer vrij gemaakt. Hij kon hier douchen en eten. Tijdelijk, dat wel. Over twee weken verhuizen we."

Peter trok nooit in bij de Fazenda. Uren voor hij zich zou melden, was zijn lichaam door de politie meegenomen naar een mortuarium in Hamont-Achel.

Of Peters dood uiteindelijk te voorkomen was, is lastig te zeggen. Vermoedelijk droegen opeenvolgende afwijzingen voor hulp bij aan de stress en verhoogde bloeddruk, en werden die hem uiteindelijk fataal.

Anneke Smits: "De afwijzing van het postadres bij Springplank040 op grond van vermogensbezit had nóóit mogen gebeuren. Met zijn achtergrond - dakloos, niet verslaafd, een WW-uitkering, geen netwerk - had hij sowieso voorrang moeten krijgen voor een seniorenwoning. We gaan dit in de raad aan de orde stellen. Peter helpen we er niet mee. Maar mogelijk wel al die andere mensen die nu ook in auto's moeten slapen. Dat zijn er steeds meer, tegenwoordig."

Afscheidsdienst

Om Peter toch nog een waardig afscheid te geven, vindt komende maandag om 14.00 uur een afscheidsdienst plaats in de aula van het Boskerkhof in Hamont-Achel. Smits: "Ik hoop dat er veel mensen komen. Voor de warmte die hij niet gevoeld heeft, maar zeker wél verdiende."

De auto van Peter, waar hij afgelopen vrijdag dood werd aangetroffen. Inmiddels is de auto weggehaald. Foto: Eindhovens Dagblad