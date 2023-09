108 miljard euro. Nooit eerder trok het kabinet zoveel geld uit voor de zorg als voor volgend jaar. Nieuwe records liggen evenwel in het verschiet, vooral omdat het maken van keuzes lastig is.

Dit artikel is afkomstig uit Trouw. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

De getalletjes konden uiteenlopen, maar jarenlang was het beeld van de overheidsbegroting vertrouwd. Big spender nummer één was het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid, dat immers gaat over sociale uitkeringen. Het ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport (VWS) was altijd goed voor een tweede plaats. Tot twee jaar geleden. Toen was VWS opeens de grootste uitgavenpost. Door bijvoorbeeld vergrijzing, technische innovaties en leefstijlfactoren als overgewicht zal de roep om extra zorg alleen maar verder toenemen. Is dat haalbaar?

Nee, natuurlijk niet. Allereerst omdat iedere euro die wordt uitgegeven aan zorg niet besteed kan worden aan andere noden - klassenverkleining in het onderwijs bijvoorbeeld. Of Defensie. Daar is de laatste jaren een extra argument bij gekomen: de arbeidsmarkt is te krap. Ook nu al kent de zorg grote personele problemen, wachtlijsten en almaar stijgende personeelskosten. Zorginstellingen noteren ook vaker rode cijfers. Het beeld is: de zorgkosten stijgen, maar de zorg zelf holt achteruit. Veelzeggend was de waarschuwing van Conny Helder, minister van langdurige zorg, afgelopen zomer in deze krant. Mensen moeten vooral meer zelf gaan doen, zei zij over de ouderenzorg - die ook al jaren in crisis verkeert.

Huidig zorgstelsel niet houdbaar

Daarom klinkt de roep tot verandering steeds harder. Het huidige zorgstelsel is niet houdbaar, zo snel stijgen de kosten. En dat inzicht wordt breed gedeeld, binnen en buiten Den Haag. Toch bestaat voor een nieuw zorgstelsel nauwelijks animo. Stelselwijzigingen slurpen energie en tijd en het rendement stelt vaak teleur, zo leert ook de invoering van de Zorgverzekeringswet (2006).

Daarom wordt de oplossing vooral gezocht binnen het huidige stelsel, bijvoorbeeld door zorgverleners beter te laten samenwerken. Met zijn Integraal Zorgakkoord deed minister Kuipers daartoe vorig jaar een serieuze poging. Dat kostte hem veel tijd en hoofdbrekens, want zo'n beetje alle koepels van zorgverleners praatten mee en moesten hun handtekening zetten. Het is nog te vroeg om de winst ervan vast te stellen, maar het akkoord staat wel bol van de goede voornemens en mist harde afspraken.

Een andere mogelijkheid om de kosten te beteugelen is het verder beperken van de vergoedingen, het verhogen van het eigen risico, het invoeren van meer eigen bijdragen of budgetplafonds. Politiek is dat een mijnenveld, zo blijkt keer op keer. Het beperkt de toegankelijkheid van de zorg en dat is impopulair. Nu al stellen patiënten een bezoek aan de huisarts of ziekenhuis uit, omdat ze de rekening niet kunnen betalen.

- Foto: Bart Friso

Preventie en met verstand snijden in de zorg

De veiligste route om de zorgkosten te beteugelen is misschien wel het inzetten op het voorkomen van ziekte (preventie) en het snijden in onzinnige zorg, die niet werkt en te veel kost. Nieuwe medicijnen komen immers ook alleen in aanmerking voor vergoeding als ze kosteneffectief zijn, stelde eerder bijvoorbeeld de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), die 'scherpe politieke keuzes' bepleit. Een advies dat het kabinet overnam.

Toch, het voorkomen van ziekte is ingewikkeld. Preventieprogramma's zijn lang niet altijd succesvol, de financiering ervan is onzeker, ook omdat de 'winst' zich lastig laat becijferen. Het écht aanpakken van roken of bestrijden van overgewicht is omstreden, omdat dat raakt aan leefstijl en eigen keuzes. Ook vaststellen of zorg passend is, vereist een lange adem. Het kan tot hoog oplopende ruzies leiden, zo bleek ook afgelopen zomer, toen duidelijk werd dat het Zorginstituut Nederland de ggz-sector onder de loep wilde nemen. De belangen zijn immers groot, en wat voor de een passend is, hoeft dat niet te zijn voor de ander.

En eerlijk is eerlijk, anders dan de WRR suggereert, maken lang niet alle medicijnen die op de markt komen hun beloften waar. Vaak lobbyen patiëntenorganisaties bijvoorbeeld met succes voor toelating. Uiteindelijk gaat zorg om de noden van kwetsbare mensen. Daar nee tegen zeggen is en blijft moeilijk.