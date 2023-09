Adam Bouaazzaoui kwam als jochie van 8 in een tandartsstoel in Boxmeer te liggen. Dat ging zó fout dat de inmiddels vijftienjarige puber als de dood is voor de tandarts. In Beuningen gaat het onder de vleugels van angsttandarts Tamara Steur én een toef lachgas steeds een stukje beter.

Dit artikel is afkomstig uit de Gelderlander. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

In een comfortabele trainingsbroek stapt Adam Bouaazzaoui de behandelruimte van Dental Clinics in Beuningen binnen. Zijn moeder Samira volgt hem.

De ietwat stille jongen uit Mill oogt rustig, maar ziet tegelijkertijd huizenhoog op tegen het uur dat komen gaat. Niet gek, want er staat een wortelkanaalbehandeling op het programma.

Het ging fout in Boxmeer

Dat Adam die ondergaat, is al een prestatie op zich. Want een ervaring van acht jaar geleden zit hem tot op de dag van vandaag dwars. Als klein kind had Adam nooit moeite met de tandarts, vertelt zijn moeder. "Dat veranderde toen ik hem meenam naar mijn tandarts in Boxmeer. Er moest een kies getrokken worden."

Tijdens die behandeling brak de kies af en moesten er twee (onervaren) tandartsen aan te pas komen om de boel te repareren. "Later trok men de conclusie dat er iemand met ervaring bij had moeten komen, maar voor Adam was het toen al te laat. Hij verging van de pijn en is de stoel uitgerend."

Een trauma is geboren.

Geschonden vertrouwen

Na een lange zoektocht naar een nieuwe tandarts voor Adam, komt het gezin uit in Beuningen. Daar zit Tamara Steur. Zij is al meer dan tien 'angsttandarts' en weet precies wat er nodig is om mensen - jong en oud - weer terug in de stoel te krijgen.

Hoe?

"Het is cruciaal dat je vertelt wat je doet", zegt Steur. "Veel praten, nog voordat de stoel plat gaat. Bij kinderen doen we de behandeling voor op de nagels, zodat ze weten wat er komt. Het moet voorspelbaar zijn. Sommige mensen schamen zich er ook voor dat ze hier zijn. Daar begrip voor tonen, doet al een hoop."

Ondertussen probeert Steur de grens van wat kan steeds een beetje op te rekken. Pijnvrij, te allen tijde.

Duizenden

Adam is lang niet de enige met gegronde angst voor de tandarts. De groep mensen die in Beuningen onder behandeling staat is groot. Exacte aantallen zijn er niet, maar Steur schat het op duizenden. Ze komen uit het hele land.

Wat maakt dat iemand bij een angsttandarts uitkomt?

Steur: "Er zijn maar weinig mensen die uit zichzelf bang zijn, vrijwel altijd hebben ze iets meegemaakt. Een nare ervaring bij de schooltandarts is een klassieker. Daardoor zijn er veel mensen in Nederland die al twintig, dertig jaar niet bij de tandarts komen."

Over grenzen gegaan

De tandarts vraagt om de zoveel minuten hoe het gaat. Door de duim omhoog te steken weet de tandarts dat het oké is. Foto: Eveline van Elk

Het gros van die nare ervaringen komt voort uit geschonden vertrouwen, zegt Steur. "Pijn kan tot angst leiden, zeker. Maar nog vaker is een tandarts die over grenzen is gegaan de reden. Wanneer je aangeeft dat iets vervelend is, maar de tandarts je het gevoel geeft dat je je aanstelt en gewoon doorgaat, is het vertrouwen weg."

Lachgas en narcose

In een ideaal scenario is een goed gesprek en veel aandacht voldoende. Maar veel van Steurs patiënten komen met een grote behandelachterstand en een te grote angst binnen. Zij krijgen een indicatie en komen in aanmerking voor behandelingen onder narcose of lachgas. Die methodes zijn vrijwel uniek in Nederland en Steur is een van de weinige tandartsen die ermee overweg kan.

Wat iemand nodig heeft wordt bepaald aan de hand van vragenlijsten, angsttesten en de staat van het gebit. "In gevallen waarin mensen jaren niet zijn geweest, kiezen we vaak voor een eerste behandeling onder narcose. Op die manier is de patiënt volledig pijnvrij en kunnen wij ongehinderd een hele hoop heftige behandelingen uitvoeren. Schoon schip maken."

Bovendien helpt het om vertrouwen te winnen. "Als we voor al die achterstallige behandelingen vijftien afspraken in moeten plannen, jaag je iemand weer meteen weg. Ja dááág, zeggen ze dan."

Toch blijft het vaak bij één narcosebehandeling. "Het is een dure behandeling en uiteindelijk helpt het niet om mensen van hun angst af te helpen. We kiezen er bewust voor om de wat kleinere behandelingen niet uit te voeren. Die kunnen we dan doen met angstbegeleiding of lachgas. Het einddoel is een gezonde mond en dat iemand weer naar de tandarts durft."

Een muziekje en de hand op de schouder

Adam is nu aanbeland bij de behandeling onder invloed van lachgas. En dat is geen verdoving, benadrukt Steur. "Het zorgt ervoor dat het je eigenlijk niet zoveel uitmaakt wat er gebeurt, terwijl je het wel ondergaat."

Terwijl Adam in de stoel gaat liggen, legt Steur hem heel rustig uit wat hem te wachten staat en vooral: wat ze gaat dóen. Adam hoort het licht gespannen aan. "Mag ik muziek opzetten?" vraagt hij. "Dat leidt af van de geluiden."

Adam zet nog even zijn muziek aan, vlak voor de wortelkanaalbehandeling. Foto: Eveline van Elk

"Liever niet, want onder invloed van lachgas komen geluiden extra hard binnen." Alleen rustige muziek kan helpen. Maar ja, zal Adam daarvoor kiezen? Omdat Steur ziet dat hij het écht wil en het hem helpt, mag het toch.

Een klein neusmasker wordt op zijn gezicht geplaatst en langzaam wordt de hoeveelheid lachgas met een speciale machine toegediend. Met meetapparatuur aan zijn vinger worden zijn hartslag en zuurstofgehalte in de gaten gehouden.

Ontspannen knik

Adam wordt suf en is al snel volledig relaxed. Zijn benen liggen in een ontspannen knik en zijn buik beweegt langzaam mee op zijn ademhaling. Iedere vijf minuten vraagt Steur hoe het met hem gaat. Steeds gaat zijn duim omhoog. "Je doet het goed, hoor."

Na een uur in de stoel staat Adam weer op. Hij is nog wat slaperig van het lachgas, maar vooral opgelucht. Het zit erop.

En het viel mee. Weer een stap in de goede richting.

Steur kijkt tevreden toe. "Hierom ben ik mij gaan specialiseren", zegt ze even later. "Het geeft een kick als iemand iets overwint en jij daar onderdeel van mag zijn."

Of hij nog ergens last van had? "Ja, mijn nek", zegt Adam.

"Dan regelen we voor de volgende keer een kussentje."

Het apparaat waarmee lachgas wordt toegediend. Foto: Eveline van Elk