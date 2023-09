Goed nieuws voor tobbende twintigers. Geen boek heeft zoveel invloed op een generatie kinderen gehad als de bestseller Hoe overleef ik van Francine Oomen. Nu is er een vervolg dat is geschreven speciaal voor de iets oudere jongere die met de levenslessen opgroeide. Deze keer komen burn-outs, studieschulden en twijfels over het moederschap langs.

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

De Hoe overleef ik-serie volgt het leven van Rosa en haar vrienden. In het eerste deel, Hoe overleef ik mijn vakantie?, is ze elf jaar oud. Ze verveelt zich rot op een vakantie met haar ouders en raakt uiteindelijk verdwaald met haar vriend Jonas. Dit is inmiddels al 25 jaar geleden en de serie kent nu vijftien delen. Wat begon met survivaltips voor een verschrikkelijke vakantie, eindigde met tips over de brugklas, je eerste zoen, gescheiden ouders en dromen. Zo werden Rosa en de lezers met elk boek steeds een beetje ouder.

Een echte succesformule, want er zijn de afgelopen jaren ruim 3 miljoen exemplaren verkocht. Volgens Anouk Lammers, redacteur bij uitgeverij Volt, heeft dat een reden: "De Hoe overleef ik-serie heeft jongeren jarenlang herkenbaarheid en houvast geboden. Ze herkennen zich in de situaties van de personages en kunnen de survivaltips goed gebruiken in hun eigen leven." Die succesformule heeft Oomen opnieuw opgepakt en ze begint met een nieuwe Hoe overleef ik-serie.

Het nieuwe boek Hoe overleef ik alles wat ik niemand vertel? is speciaal voor de lezers van toen die nu, net als hoofdpersoon Rosa, jongvolwassenen zijn. Zij heten ook wel de Hoi-generatie (kort voor Hoe overleef ik), het is de leeftijdsgroep die door Oomen is 'opgevoed'. Rosa is nu 25 jaar en loopt tegen nieuwe problemen aan, net als haar trouwe lezers. Drie van deze lezers vertellen over hun Hoe overleef ik-jeugd en de impact die het op hun leven heeft gehad.

Lindsey Beckers (25)

Hoe ben je opgegroeid met Hoe overleef ik?

"Als tiener zat ik elke week in de bieb om ze te lezen. Rosa maakte dingen mee die misschien nog taboe waren voor onze leeftijd, bijvoorbeeld toen ze anorexia kreeg. Hoe overleef ik heeft mij écht geholpen als tiener, ik voelde me niet meer alleen."

Hoe heeft het jou geholpen?

"Ik verloor mijn moeder op mijn zesde en mijn vader was niet in beeld. Ik groeide op met mijn oma in Kerkrade en kon me weleens een buitenbeentje voelen. Rosa, Sascha, Jonas en Esther uit het boek waren dat ook. Die kinderen hadden ook niet Het Perfecte Plaatje en het was heel belangrijk en speciaal om dat te lezen."

Lindsey Beckers met het nieuwe boek Hoe overleef ik alles wat ik niemand vertel? Foto: Marcel van Hoorn

Wat was voor jou de beste survivaltip?

"De tips over zelfvertrouwen waren een echte aanwinst. Je moest voor de spiegel staan en tegen jezelf gaan praten. Dat hielp me heel erg om met mijn emoties om te gaan. Ik schreef de tips vaak op in een schriftje, dan kon ik ze gebruiken op het moment dat ik ze nodig had. De tips zijn niet alleen goed voor tieners, maar ook voor volwassenen. Eigenlijk gebruik ik nu nog steeds survivaltips!"

Herkende je jezelf ook weer in het nieuwe boek?

"In het boek gaat het over de hoge druk die op onze generatie ligt; zelf heb ik ook echt onder druk gestaan. Voornamelijk door corona en mijn studie, ik zat namelijk in de zorgsector. Ik moest toen even op de automatische piloot."

Jantine Brouwer (32)

Hoe raakte je bekend met Hoe overleef ik?

"Mijn eerste Hoe overleef ik-boek heb ik ooit in de zomervakantie gekregen, ik was meteen verslaafd. Daarna kreeg ik voor elke verjaardag, rapport of feestdag een van de vervolgdelen. Zo groeide ik op met Rosa die ondertussen net zo oud was als ik. Ze voelde als een echte vriendin."

Herkende je jezelf in Rosa?

"Rosa maakte extremere dingen mee dan ik. Ik herkende mezelf daarom vroeger meer in haar beste vriendin: Esther. Zij werd eerst gepest door Rosa en Sascha, maar daarna werden de twee onafscheidelijk. Ik had toen heel vaak het idee: Hé, zo gaat dat ook bij mij! De tips die je daar dan bij kreeg, waren enorm bruikbaar."

Jantine Brouwer met haar Hoe overleef ik-boekencollectie Foto: Jantine Brouwer

Welke tip is je het meest bijgebleven?

"Dat gaat over de verwachtingen van liefde. Je verwacht dat liefde je gelukkig maakt, maar daar ben je zelf verantwoordelijk voor. Dat is een boodschap waar ik nog steeds echt achter sta."

Wat vond je van het nieuwe boek?

"Je groeit nog steeds op met de reeks. Nu we volwassen zijn, wordt er verwacht dat we alles moeten weten. Dat is helemaal niet zo. De grap is natuurlijk dat het nog steeds dezelfde boodschap is als vroeger, maar dan toegepast op de huidige tijd en leeftijd. We moesten hem nog een keer horen."

Lotus Bisseling (22), werkte mee aan Hoe overleef ik… De Podcast

Wat was je favoriete Hoe overleef ik-boek?

"Mijn favoriet was Hoe overleef ik de brugklas?, daar heb ik veel aan gehad als tiener. Ik was toen een jaar of 11 en kon me, door de boeken, een voorstelling maken van hoe de middelbare school zou zijn. Ik luisterde vooral naar de luisterboeken die door Francine waren ingesproken. Onbewust heeft de serie veel impact gehad op mijn leven. Ik herkende mezelf en voelde me daardoor ook beter en niet alleen."

Hoe was het om mee te werken aan Hoe overleef ik… De Podcast?

"Dat was extra leuk, omdat ik er natuurlijk mee ben opgegroeid! Ook zit ik in de generatie waar ze het over heeft, dus ik herkende mezelf opnieuw. Ik bewonder Francine enorm, omdat ze zich zo inzet voor onze generatie. Ze gaat naar talkshows en zit aan tafel als voorvechter, terwijl het niet haar gevecht hoeft te zijn. Dat vind ik heel stoer van haar."

Lotus Bisseling met haar Hoe overleef ik-polaroids. Foto: Lotus Bisseling

Welke tip daaruit is je het meest bijgebleven?

"Wat op mij veel impact heeft gehad, is het verhaal van Lisa. Ze twijfelt of ze wel of geen kinderen wil hebben. Dat kwam erg binnen bij mij. Ze stelde me heel erg gerust met haar conclusie en ik ben anders na gaan denken."

Heb je het nieuwe boek al gelezen?

"Door al dat studeren ben ik er nog niet aan toegekomen, maar ik kan niet wachten om eraan te beginnen!"

Het nieuwe deel Hoe overleef ik alles wat ik niemand vertel? is amper twee weken uit, maar volgens uitgeverij Volt is het al een enorm succes. De eerste druk van 25.000 exemplaren was na 1 dag al uitverkocht. Ook staat het nieuwe deel op nummer 1 van de Bestseller 60. De Hoi-generatie kan voor nu uitkijken naar een theatervoorstelling die gebaseerd is op het laatste deel. Deze zal in september 2025 in de theaters te zien zijn.