Hoog tijd dat er weer eens gelachen wordt, moeten ze bij BNNVARA hebben gedacht. En dus belden ze Erik van Muiswinkel. En Paul de Leeuw. En Thomas van Luyn én Paul Groot. En zo werd het nieuwe, satirische Hotel Hollandia een feit. Waar gaat deze nieuwe satirische show op de zaterdagavond eigenlijk over?

Satire op de zaterdagavond is een belangrijke Nederlandse tv-traditie, met programma's als Kopspijkers, De Kwis, Koefnoen en tegenwoordig Even tot hier. Hotel Hollandia wil binnenkort in dezelfde adem genoemd worden. Maar waar gaat de nieuwe zaterdagavondshow eigenlijk over?

Elke zaterdagavond volgen we in het chique Hotel Hollandia de perikelen van de vaste personeelsleden gespeeld door o.a. Thomas van Luyn, Anniek Pheifer, Leny Breederveld en Samir Hassan. Dat is het 'dramatische' gedeelte. Dan is er ook nog een satirisch deel in de traditie van Kopspijkers en Koefnoen, waarbij wekelijks actuele gasten het hotel bezoeken, gespeeld door oude bekenden als Erik van Muiswinkel en Paul Groot.

Drama, talkshow én sketches

In de trailer die de makers hebben gedeeld zien we bijvoorbeeld Caroline van der Plas (Rian Gerritsen) die in het hotel een geheime affaire onderhoudt met Frans Timmermans (Erik van Muiswinkel). Intussen ontvangt Paul de Leeuw in een talkshowsetting in de lobby actuele gasten zoals we van hem gewend waren in zijn grote zaterdagavondshows. En dat allemaal met publiek. Kortom, het lijkt ingewikkeld, maar het heeft meerdere elementen die in het verleden heel succesvol zijn gebleken.

Hotel Hollandia komt uit de koker van Hans Riemens, die shows als Kopspijkers, De Kwis en Even tot hier bedacht. Het programma wordt deels geschreven door Frank Houtappels, die werkt(e) aan Gooische Vrouwen, Koefnoen én de sketches van Het Klokhuis.

Gesprek van de dag

Volgens hoofdrolspeler Thomas van Luyn is het de bedoeling dat het hele gezin op zaterdagavond bij Hotel Hollandia zit te schuddebuiken. Daarnaast moet het programma het gesprek van de dag worden bij de koffie-automaat. "We herinneren ons tv als dat knapperende warme haardvuur waar we met het hele gezin omheen zaten. En dat is ook heel dierbaar. Ik heb ook in Wie is de Mol? gezeten en daarbij heb je dat ook, dat je met z'n allen iets kunt kijken. Dit wordt ook zo'n programma, hopelijk, met dezelfde bedoeling. Het is ook gewoon heel fijn, dat het hele land zich dan ergens over opwindt."