China's eindeloze groei lijkt tot een einde gekomen. Het land zit in een economische crisis. Wat is de rol van Xi's steeds strakker geregisseerde ideologie daarin?

Jarenlang was the sky the limit voor China's economie. Alles groeide in het China van de jaren nul: het bruto binnenlands product, maar ook het aantal fabrieken, wegen en bruggen in relatief dunbevolkte provincies, en de flats die steeds dichter bij de wolken kwamen.

Die tijden zijn voorbij. De Chinese consumentenprijzen dalen. De jeugdwerkloosheid is hoog, een deel van de huizenmarkt is ingestort. Deze maand daalde de Chinese export voor de vierde maand op rij; die is nu 8,8 procent lager dan vorig jaar.

Het is allemaal een natuurlijk gevolg van een onhoudbaar economisch model, dat tegen zijn grenzen aanloopt, volgens sommige experts. Maar de economische malaise is ook niet los te zien van de regering in Peking, die onder Xi's leiderschap de touwtjes steeds strakker aantrekt. Heeft Xi de economische crisis aan zichzelf te danken? Een blik op drie problemen.

Probleem 1: Een gebarsten huizenbubbel, gebouwd op een wirwar van schulden

Lang was de vastgoedmarkt de belichaming van China's explosieve groei. Maar die tijden zijn voorbij, ziet Tang, financieel directeur van een vastgoedbedrijf. Zijn bedrijf bouwt flats en bungalows in de Chinese provincie Sichuan. Al sinds 2005 werkt hij in de industrie.

"Wij zijn klein en hebben daarom slechts een paar mensen hoeven te ontslaan. Maar bij bedrijven waar ik vroeger werkte, zijn er flinke ontslagrondes geweest. Soms tot wel 30 procent van het personeel", vertelt Tang.

De crisis zorgt ervoor dat projecten slechts half worden afgemaakt, zegt hij. Inmiddels staat een vijfde van China's woningen leeg, resulterend in een aantal angstaanjagend aanvoelende spooksteden. Het maakt zijn potentiële klanten zenuwachtig. "Mensen zijn bang dat ze hun huis niet op tijd aangeleverd krijgen, waardoor ze minder snel kopen."

Dat Tangs bedrijf nog staat, is geen vanzelfsprekendheid. In 2020 stelde de Chinese regering strengere eisen aan de schulden die vastgoedbedrijven mochten bezitten. Slecht nieuws voor veel van die bedrijven, die lening op lening stapelden om hun bouwplannen te bekostigen.

Door die maatregelen stortte een groep bedrijven in. Die waren samen goed voor 40 procent van China's huizenverkoop. Vastgoedgigant Evergrande ging dit jaar failliet, concurrent Country Garden bleef ternauwernood buiten schot.

Is dat te wijten aan bedrijven zelf, die verblind door geld gouden bergen zagen? Of zijn het de lokale overheden, die hun landrechten bleven verkopen voor onnodige en onrealistische bouwprojecten? Deels, ziet Frank Pieke, hoogleraar moderne Chinastudies aan de universiteit Leiden. "Maar we moeten niet de rol van de regering in Peking hierbij vergeten", zegt hij. "Die heeft lokale overheden als eerste financieel in de knel gebracht."

Het belangrijkste probleem: lokale overheden mogen hun eigen belasting niet innen, al sinds 1994 niet. "Dus zijn die afhankelijk van de centrale regering, die een smak geld schenkt naar eigen smaak." Waar Xi's voorgangers nog genereus geld verdeelden over de provincies, houdt Xi de hand op de knip - liever steekt hij het geld in het budget van de centrale overheid. "Hij geeft de lokale overheden veel te weinig geld om rond te komen", zegt Pieke. Terwijl die wél verantwoordelijk zijn voor het betalen van sociale zekerheid, zoals pensioenen en armoedebestrijding.

"Om toch rond te komen, moesten lokale overheden hun eigen boontjes doppen", aldus de hoogleraar. Dus verkochten ze hun landrechten graag aan vastgoedbedrijven, die veel geld leenden om zo in no time hele steden uit de grond te stampen. Lokale overheden gingen ook zelf flinke schulden aan voor het betalen van dagelijkse uitgaven en de bouw van massaprojecten. Pieke: "Het werd eigenlijk een carrousel, al die schulden. Geen mens begreep meer hoe het werkte."

Inmiddels zouden lokale overheden net zoveel schulden hebben als 30 procent van China's jaarlijkse bruto binnenlands product. "Maar niemand weet nog precies hoe groot de problemen écht zijn", zegt Pieke.

Probleem 2: De partij boven alles, óók boven de economie

Ook nu de nood hoog is, lijkt de Partij geen zin te hebben om bij te springen. Eind augustus verlaagde Peking de verplichte aanbetaling die huizenkopers moeten neerleggen, om de economie wat lucht te geven. De rente op bestaande hypotheken werd verlaagd. Het zijn voorzichtige maatregelen, die volgens experts bij lange na niet genoeg zijn om de huizenmarkt weer stevig met beide voeten op de grond te krijgen.

Volgens The Wall Street Journal vonden in juni besloten, nerveuze gesprekken plaats tussen economen en Chinese bestuurders van verschillende departementen: van financiën tot wonen en het economische planningsbureau. "Je kon de zenuwen voelen in de kamer", zei een van die economen tegen de krant. "De consensus was dat de overheid sterker moest optreden om groei te stimuleren."

Maar er gebeurde niets na die gesprekken. Het lijkt erop dat Xi weigert zijn handtekening te zetten onder zo'n substantiëler reddingsplan. De Chinese leider is een notoir tegenstander van rigoureuze overheidssteun. Twee jaar geleden waarschuwde hij nog dat China "niet te ver moet gaan met sociale zekerheid, en niet moet afglijden richting een zinloos groeiende welvaartsstaat".

Dat is meer dan alleen een calvinistische houding, zegt Jeremy Friedman. Hij is universitair hoofddocent handel en geopolitiek aan Harvard University en gespecialiseerd in China. "Xi ziet het behouden en vergroten van partijcontrole als hogere prioriteit dan economische groei", zegt hij.

Die partijcontrole geldt ook voor de vrije markt. "Ieder individu werkt voor het systeem en moet zichzelf opofferen voor het land." Steeds meer kiest Xi ervoor om bedrijven te controleren in het kader van de 'nationale veiligheid'. Pieke: "Vooral grote IT- en techbedrijven merken dat. De producten van die bedrijven zouden de geesten van jongeren verzieken, in strijd met de partijideologie."

De op 1 juli geïntroduceerde Chinese spionagewet maakt het nóg makkelijker om wetenschappers, journalisten en zakenmensen te arresteren. Het verleden leert dat dat niet alleen een risico is op papier: vier jaar geleden werd de Nederlandse medisch chemicus Zhang Mingqiang gearresteerd op verdenking van spionage. Hij zit nog steeds vast, onder zeer slechte omstandigheden.

Inmiddels kiezen veel bedrijven eieren voor hun geld. E-commercebedrijf Alibaba ontsloeg vorig jaar 10.000 werknemers. Vastgoedmagnaat Country Garden schrapte 30.000 banen. De aanpak van de privésector is een "politiek spel om ondernemers aan de leiband van de politiek te krijgen", zegt Pieke. "Iedere ondernemer die ik hierover spreek in China, zegt: we wachten met investeren, het vertrouwen is weg. We weten niet wat er kan gebeuren."

Probleem 3: Ook de Chinezen zelf hebben er weinig vertrouwen meer in, en sparen liever

Het doet de moraal onder Chinezen geen goed. Vooral onder jonge, hoogopgeleide Chinezen ziet de toekomst er weinig rooskleurig uit, nu de banen in de private sector zo goed als verdwenen zijn. Het alternatief voor hoogopgeleide Chinezen, een baan als ambtenaar, is slechts voor één op de veertig sollicitanten beschikbaar. Niet voor niets gingen dit jaar foto's viraal van afgestudeerde Chinezen die op hun diploma-uitreiking in toga poseerden alsof ze dood waren: zo weinig zou de toekomst bieden.

Ook de rest van de Chinese samenleving kijkt met scepsis naar de economische toekomst van het land. Na drie jaar zerocovidbeleid, gekenmerkt door lange en onvoorspelbare lockdownperiodes, bleef de verwachte economische heropleving uit.

Het heeft de Chinezen kampioen spaarders gemaakt. "De Chinezen consumeren weinig", zegt professor Friedman. "In de VS is de consumptie goed voor 70 procent van de economie. In China is dat maar 40 procent." Het is belangrijk wat geld achter de hand te hebben, zegt hij. "De lonen zijn lager in China, een sociaal vangnet ontbreekt." Onder Xi is dat sociale zekerheidssysteem alleen nog maar meer uitgekleed. "Mensen maken zich zorgen over hun oude dag, het betalen van de gezondheidszorg", zegt Friedman. "Dus besluiten de meesten veel te sparen."

Er zijn wel voorbeelden dat het anders kan. Drie jaar geleden deelden steden in de provincie Zhejiang elektronische coupons uit die korting gaven op restaurants en cafés. Het gaf de lokale economie een boost. "De Chinese overheid zou kunnen proberen consumptie op te krikken, om zo geld in de economie te pompen", zegt Pieke. "Maar dat past niet bij Xi's filosofie: consumptie, dat vindt hij verspilling. In het communistisch keurslijf is dat nutteloos."

Zelfs als Xi met grotere steunpakketten komt, is het de vraag of het werkt, denkt ook Friedman. "Jarenlang heeft Xi benadrukt: mensen moeten harder werken, ze moeten lijden, zoals dat gebeurde tijdens de Culturele Revolutie. Ze moeten minder consumeren, onder het mantra Chi Ku, wat letterlijk 'ontberingen eten' betekent."

"Je moet niet alles geloven wat Xi zegt", denkt Pieke. "Hij belooft met maatregelen te komen, maar dat is nog niet gebeurd. Uiteindelijk komt de partij toch vóór het redden van de economie."