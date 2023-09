Provinciale Staten wil nieuwe biomassacentrales in Noord-Holland onmogelijk maken. Toch zal dat Vattenfall waarschijnlijk niet kunnen stoppen als het energiebedrijf besluit om de plannen voor een biomassacentrale bij Diemen uit de ijskast te halen.

Dit artikel is afkomstig uit Het Parool. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Het provinciebestuur buigt zich binnenkort over een motie om de bouw van biomassacentrales in Noord-Holland te verbieden. Op donderdagavond diende Statenlid Daniël van den Berg (JA21) een motie in die kan rekenen op een zeer grote meerderheid in Provinciale Staten, zo bleek meteen.

Toen de door Noord-Holland afgegeven bouwvergunning voor een biomassacentrale deze maand werd vernietigd door de Raad van State, namen Partij voor de Dieren, JA21 en SP het initiatief voor een debat. Hoewel Vattenfall deze week besloot de plannen bij Diemen op pauze te zetten, wil Provinciale Staten graag een stokje steken voor nieuwe biomassacentrales door dat vast te leggen in de omgevingsverordening of een nieuwe biomassastrategie.

Symboolpolitiek

Ook provinciebestuurder Rosan Kocken (Duurzaamheid) is tegen de bouw van nieuwe biomassacentrales, maar ze had wel een waarschuwing voor Provinciale Staten. Met nieuwe regels kan de provincie de al jaren geleden door Vattenfall ingediende vergunningaanvraag waarschijnlijk niet afwijzen. "Ik vrees dat dit alleen een symbool is", zei ze over de motie.

"De Omgevingsdienst zal een aanvraag moeten toetsen aan de regels die we daar toen voor hadden", hield Kocken Provinciale Staten voor. Met nieuwe regels kan Noord-Holland alleen nieuwe initiatieven tegenhouden en Kocken benadrukt dat die heel onwaarschijnlijk zijn omdat het kabinet de royale subsidies voor biomassacentrales heeft afgeschaft.

'Nieuw' initiatief

JA21 en Partij voor de Dieren drongen erop aan om juridisch nog eens na te gaan of een eventuele doorstart van de Vattenfallplannen toch neerkomt op een nieuw initiatief. Omdat Vattenfall de plannen lang geleden lanceerde, kan het nog putten op een eerder losgekregen subsidie.

Hoe dan ook willen veel partijen in Provinciale Staten vastleggen dat nieuwe biomassacentrales in Noord-Holland uit den boze zijn. Op Europees niveau geldt biomassa nog altijd als duurzame energie, legde Ines Kostic van Partij voor de Dieren uit. Daarom zou het ook in Nederland en Noord-Holland weer terug op de politieke agenda kunnen komen.