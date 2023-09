Dit artikel is afkomstig uit het AD Utrechts Nieuwsblad. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Place2BU is een inclusieve woongemeenschap in de Utrechtse wijk Leidsche Rijn, bedoeld voor jongeren, statushouders en mensen afkomstig uit de maatschappelijke opvang. Maar het ideaal van vredig samenleven wordt wreed verstoord door een mannelijke bewoner die zich structureel misdraagt. Drankmisbruik, vechtpartijen, bedreiging, intimidatie en het stalken van vrouwelijke medebewoners: woningbouwvereniging Woonin beschikt over een lange lijst met klachten.

Woonin sleept de horrorhuurder voor de rechter. In een kort geding op donderdag eist de corporatie dat de man zijn woning ontruimt en verlaat. Ook vragen ze om een gebiedsverbod. "Ik denk dat ik aardig wat mensen naar de psychiater kan brengen als hij nog langer blijft", zegt een medewerker van Woonin tegen de rechter. De corporatie eist een boete van 1000 euro per overtreding van dat verbod. "Deze nachtmerrie kan niet langer zo doorgaan."

Bij de start van de zitting is het nog onduidelijk of de man aanwezig zal zijn. "Ik denk niet dat hij komt", zegt zijn advocaat tegen de rechter. Zijn cliënt verzet zich niet tegen de geëiste ontruiming; hij heeft inmiddels een nieuwe woonruimte gevonden in Kampen. Wel maakt de advocaat bezwaar tegen de hoogte van de dwangsom. Een bedrag van 25 euro is volgens de raadsman passender, omdat zijn cliënt momenteel platzak is. Binnenkort zou hij wel beginnen aan een baan als orderverzamelaar.