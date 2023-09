Het Franse EU-parlementslid Karima Delli zint op strengere maatregelen voor SUV-rijders. De auto's zijn al langer het doelwit van klimaatactivisten vanwege de vervuiling die ze uitstoten en ook van verkeersveiligheidsinstanties, omdat ze een gevaar zouden vormen voor kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals voetgangers en fietsers.

De voertuigen verbruiken volgens het parlementslid Delli niet alleen meer brandstof, ze nemen ook meer ruimte in beslag, zo meldt het nieuwsplatform Politico. Ook zouden aanrijdingen met een SUV tot veel ergere verwondingen leiden dan met lichte personenauto's. Dit valt te lezen in het ontwerpverslag van Delli. Ze begeleidt het Europees Parlement bij de hervorming van de EU-rijbewijsregels. De Europese Commissie kwam afgelopen voorjaar met een voorstel om de Europese richtlijn voor rijbewijzen te moderniseren. Het is nu aan het Europees Parlement en de EU-lidstaten om te onderhandelen over de definitieve Europese regels.

SUV vanaf 1.800 kilo apart rijbewijs

Een van de voorstellen die Delli doet is een speciaal rijbewijs voor de zwaarste personenauto's. Het B-rijbewijs dat momenteel nodig is om auto's en bestelwagens te besturen, is volgens haar niet geheel geschikt voor de zwaarste personenauto's. In plaats daarvan wil de groene politica een B+ rijbewijs voor auto's en bestelwagens die meer dan 1.800 kilo wegen. Bestuurders zouden dit pas moeten kunnen krijgen na een proeftijd van twee jaar met een normaal rijbewijs B. De minimumleeftijd voor het halen van een SUV-rijbewijs zou 21 jaar moeten zijn, zo is haar voorstel.

Beginnende bestuurders maximaal 90 kilometer per uur

Daarmee zouden bestuurders van populaire zware SUV's zoals de Audi Q7, de Volvo XC90, de Mercedes G-Klasse en de BMW X5 dus een aangepast rijbewijs moeten halen. Maar omdat het hier niet om een bepaalde carrosserievorm gaat, zou ook het merendeel van de bestuurders van een elektrische auto over dat speciale rijbewijs moeten beschikken. De grens van 1,8 ton sluit echter meer dan driekwart van de EV's uit, terwijl Europa toch sterk voor elektrificatie van het Europese wagenpark zegt te zijn.

Daar blijft het echter niet bij als het aan de politica ligt van de partij Europe Écologie Les Verts. Ze pleit namelijk ook voor een maximumsnelheid van 90 kilometer per uur voor beginnende bestuurders en een EU-breed ingevoerd puntenrijbewijs. Verder mag er nergens in Europa harder dan 130 kilometer per uur gereden mogen worden. De mogelijke extra maatregelen zouden komen bovenop eerder aangekondigde wijzigingen voor EU-rijbewijzen.

SUV onder vuur

Terwijl inmiddels meer dan de helft van alle nieuw verkochte auto's in de Europese Unie een SUV is, liggen deze modellen al langer onder vuur. Door critici worden ze vaak beschouwd als asociale auto's die er door hun extra gewicht en hoogte voor zorgen dat bij een ongeval de slachtoffers meestal in de andere auto's zitten. De SUV's zijn bovendien in veel steden niet welkom vanwege hun omvang en gewicht en omdat ze gevaarlijker zouden zijn voor kwetsbare weggebruikers, zoals fietsers. Ook zijn ze vaak doelwit van activisten van een milieubeweging zoals Tyre Extinguishers, die regelmatig de banden van SUV's laat leeglopen. Zij zien de SUV vooral als ramp voor het klimaat door hun brandstofslurpende motoren.