Na zijn scheiding staat Peter* (60) letterlijk met twee vuilniszakken op straat. Het is een donkere periode. Hij slaapt in zijn auto op parkeerplekken en later in een caravan. Nu heeft hij tijdelijke woonruimte dankzij de gemeente Rotterdam, maar zijn angst om weer op straat te belanden, blijft. 'Ik heb een jaar om iets te vinden, anders sta ik weer buiten.'

Dit artikel is afkomstig uit het AD Rotterdams Dagblad. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Het is 2018. Peter (niet zijn echte naam) is even stil als hij eraan terugdenkt. Na een huwelijk van bijna negentien jaar scheidde hij van zijn vrouw, ze waren uit elkaar gegroeid. Peter bleef met een schuld van 20.000 euro achter. "We hadden veel op doorlopend krediet gekocht", verzucht hij. "We gingen op vakantie, kochten wat we nodig hadden. Het was allemaal zo makkelijk."

Na de breuk neemt Peter alle schulden op zich: hij heeft immers inkomsten uit zijn baan, zijn ex slechts een uitkering. Alleen heeft hij geen plek meer om te wonen. Zijn ex blijft in hun huurwoning in Ridderkerk. "Ik ben altijd erg op mezelf geweest", zegt Peter. "Vrienden of kennissen heb ik niet. Ik sliep de eerste twee nachten in een hotel. Maar dat blijf je niet doen. Ik kocht een slaapzak bij de Action en kussens voor in mijn rug zodat ik in mijn auto kon slapen, je moet toch wat?"

Geen pretje

Het is een donkere periode. Hij slaapt op parkeerplekken en verruilt later zijn auto voor een caravan waarin hij nóg een jaar woonde. Zijn caravan staat op onopvallende plekken, zoals achter de Rotterdamse Keileweg. "Dat was echt geen pretje", zegt hij. "Je wilt niet weten wat daar 's nachts gebeurt. En daar lag ik dan, doodstil in het donker, met de ramen dicht. En maar hopen dat ze mij niet opmerken. Ik dacht soms: hoe heeft het zover kunnen komen? "

Niemand weet hoe Peter leeft en dat houdt hij graag zo. Ook op zijn werk ('in hulpmiddelen voor de zorg') vertelt hij nooit over zijn privéleven. "Ik ben er niet trots op. Hoe denk je dat zij naar mij kijken als ze dit wisten? Als mijn collega's naar huis gingen, ging ik ook naar huis. Alleen stond mijn huis al voor de deur."

Uiteindelijk krijgt Peter via de gemeente een coach en vanaf dat moment gaat het beter. Zij helpt met het regelen van een postadres om een zorgverzekering aan te vragen. Nu woont hij tijdelijk in een kleine studio in het complex de Sonneburgh van Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam. Het complex omvat dertig woonruimtes speciaal voor mensen die dreigen dak- of thuisloos te raken, een initiatief van de gemeente Rotterdam. De bedoeling is dat mensen sneller doorstromen naar een eigen woning en niet op straat belanden.

Peters woonruimte is eenvoudig, met alleen een bed, tafel, twee stoelen, een kleine keuken en douche. Als 'tegenprestatie' moet hij wekelijks op twee woningen van Woonnet reageren. "Ik heb een jaar om iets te vinden. En anders? Ja, dan sta ik weer op straat. Met een klein huisje zoals dit zou ik al zo blij zijn."

Zijn schulden heeft hij afbetaald. "Ik heb daar jaren over gedaan. Ondanks alles bleef ik altijd werken. Ik had nauwelijks kosten toen ik in mijn auto leefde en kon sparen. Maar ik heb me veel moeten ontzeggen. Een ding weet ik zeker: ik zorg dat het nooit meer zover komt."

Vijfduizend 'bankslapers' bekend in Rotterdam

Bij de gemeente Rotterdam zijn ongeveer vijfduizend 'bankslapers', zoals Peter, bekend. Dit zijn mensen die hun huis verloren en tijdelijk in de woning van familie of vrienden verblijven, of ze slapen in een auto of tuinhuisje.

Uit onderzoek blijkt dat bankslapers vaak pas na twee jaar aankloppen bij de gemeente voor hulp. Ze zijn niet ingeschreven in het BRP (Basisregistratie Personen) en hebben vaak schulden opgebouwd. Meer hulp is dan nodig: bijvoorbeeld vanuit het wijkteam of de schuldhulpverlening.

Om te voorkomen dat bankslapers dakloos raken en op straat belanden, ontwikkelde de gemeente Rotterdam een speciaal actieplan. Dit omvat onder meer dan honderd tijdelijke woonplekken, waaronder in de Sonneburgh. Ook wordt gekeken naar andere tijdelijke oplossingen, zoals het delen van woningen. Via het welzijnswerk wordt meer ingezet op preventie.