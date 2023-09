De Russische oligarch Roman Abramovich blijkt voor bijna een miljard dollar aan moderne kunst te bezitten. Zo was een werk van hem in het Stedelijk Museum te zien, blijkt uit documenten die Trouw heeft ingezien, zonder dat het publiek kon weten dat hij de echte eigenaar was.

Dit artikel is afkomstig uit Trouw. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Dit is 'het grootste overzicht sinds jaren van een van de belangrijkste grondleggers van de abstracte kunst: Kazimir Malevitsj (1879-1935)'. Het Stedelijk Museum prijst zijn nieuwe collectie groots aan in 2013, en het is inderdaad een nogal indrukwekkende verzameling schilderijen die bezoekers er kunnen zien.

Zelfs het doek Suprematist Composition circa 1919-1920, één van Malevitsj' belangrijke avant-gardistische werken, is even in Amsterdam te bekijken. Wie de huidige eigenaar is van het werk? Van wie het Stedelijk het dus heeft mogen lenen? Dat kunnen de bezoekers niet zien. Op het bordje staat alleen 'privécollectie'.

Pas nu, tien jaar later, blijkt uit wiens privécollectie het werk destijds kwam: die van Roman Abramovich. De bekende en enigszins 'verwesterde' oligarch, die in Londen woont en tot voor kort ook eigenaar was van voetbalclub Chelsea, blijkt een gigantische kunstverzameling te hebben waar ook dit werk van de Russische avant-gardist toe behoort.

Het staat allemaal in de Oligarch Files, de gelekte administratie van een financieel dienstverlener op Cyprus waar Abramovich met zijn vele bedrijven klant van was. De gelekte documenten zijn in handen van de Britse krant The Guardian, die ze vervolgens deelde met onder meer Trouw. Daaruit blijkt bovendien dat Abramovich er net voor de Russische inval in Oekraïne voor zorgde dat hij minder zeggenschap kreeg over de kunstwerken, mogelijk omdat hij vreesde voor sancties tegen hem en zijn bezittingen.

Roman Abramovich en zijn toenmalige vrouw Dasha Zjoekova wonen in 2017 de preview van het voorjaarstentoonstellingsseizoen in Moskou. Foto: Getty Images

Heel soms te zien

Suprematist Composition was altijd te zien in het Moma-museum in New York, maar kwam in 1999 weer 'op de markt' toen de erfgenamen van Malevitsj zijn werk wisten terug te vorderen. Zij claimden dat het museum de werken had gekocht van een kunsthandelaar die toen helemaal het recht niet had de werken te verkopen. Vervolgens werd Suprematist Composition in 2000 geveild, waarna het heel soms opdook in musea, zoals het Stedelijk Museum in Amsterdam (in 2013-2014) en het Tate Modern in Londen (in 2014). Het Stedelijk zegt in 2013 wel te hebben geweten wie het werk in bezit had, en liet, zoals gebruikelijk bij bruikleen, de eigenaar bepalen hoe de herkomst werd vermeld. Dat werd in dit geval 'privécollectie'.

'Suprematist Composition' van de Russische schilder Kazimir Malevitsj. Foto: ANP

Illegaal was het bovendien niet. Inmiddels is Abramovich zwaar gesanctioneerd in de Europese Unie en Groot-Brittannië, onder meer omdat hij een hechte relatie zou hebben met president Poetin. Maar 2013 was het wat sancties betreft nog een andere tijd, ver voor de oorlog in Oekraïne en zelfs voor de Russische annexatie van de Krim.

Abramovich is net als veel andere oligarchen rijk geworden na de val van de Muur, in zijn geval door een zeer lucratieve investering in oliebedrijf Sibneft. Begin deze eeuw kocht hij de Londense voetbalclub Chelsea, en breidde hij zijn kunstcollectie uit. Zo bezit hij ook werken van Lucian Freud, Francis Bacon, Salvador Dalí, Pablo Picasso, Jeff Koons, Wassily Kandinsky, Rene Magritte, Damien Hirst en Piet Mondriaan (Composition with Red Blue and Grey). Uit de gelekte documenten valt af te leiden dat zijn verzameling in 2018 meer dan 360 werken telde en bijna een miljard dollar waard was. Kenners roemen de hoge kwaliteit van de collectie, hij lijkt een echte liefhebber.

Net voor de Russische inval

Meestal staat zijn kunst opgeslagen in loodsen, maar af en toe wil hij haar etaleren in een van zijn huizen of superjachten. En heel soms leent hij ze uit aan musea - in Nederland naast het Stedelijk in 2013, ook aan het Frans Halsmuseum en het Van Abbe Museum. Precies door dat uitlenen duiken de werken op in de gelekte gegevens. De kunst is op papier eigendom van één van Abramovich' brievenbusbedrijfjes, Seline Invest. Dat bedrijf regelde zijn zaken via financieel dienstverlener MeritServus in Cyprus, waar de gelekte gegevens van afkomstig zijn.

De kunst lijkt hem veel waard. Tot in elk geval februari 2022 waren de schilderijen ondergebracht in Ermis Trust Settlement, waar het brievenbusbedrijfje Seline Invest onder valt. Hij en zijn inmiddels ex-vrouw Daria Zjoekova waren daar allebei voor precies 50 procent eigenaar van: de kunst was dus net zoveel van hem als van haar. Maar in februari vorig jaar kwamen er steeds meer aanwijzingen dat Rusland een inval in Oekraïne plande. De VS en de EU waarschuwden de Russische elite dat een eventuele inval ook gevolgen voor hen zou kunnen hebben vanwege hun banden met het regime van president Vladimir Poetin.

Enkele weken voor de inval veranderde de eigendomsverhouding ineens met 1 procentpunt: van een 50-50 verdeling naar 51 procent eigenaarschap voor zijn ex Zjoekova. Waarmee, zo zeggen sanctie-experts tegen The Guardian, het vermoedelijk veel moeilijker wordt voor autoriteiten om er beslag op te leggen. Volgens de Britse sanctie-expert Tom Keatinge kwam het veranderen van eigendomsverhoudingen veel voor in de aanloop naar de oorlog, in de hoop bezittingen buiten het bereik van autoriteiten te houden.

In tegenstelling tot Abramovich staat Zjoekova niet op Europese en Britse sanctielijsten. Zij sprak zich ook direct fel uit tegen de Russische inval in Oekraïne. Abramovich reageerde niet op vragen van The Guardian over de veranderde eigendomsverhouding.

Kunst-experts vrezen wel dat dit soort collecties door de sancties volledig uit de openbaarheid verdwijnen. Zo is de laatste twee jaar, voor zover bekend, geen enkel werk uit de collectie van Abramovich nog uitgeleend voor een tentoonstelling, mogelijk uit angst dat het werk in beslag genomen wordt. Oleksander Novikov, het hoofd van het Oekraïense anticorruptie-agentschap, bevestigt tegen The Guardian dat ze het kunstbezit van gesanctioneerde oligarchen inderdaad te pakken willen krijgen, om met de verkoop ervan de wederopbouw van Oekraïne te kunnen financieren.

Wat gebeurde er met de Malevitsjen van het Stedelijk?

In jarenlange procedures hebben erfgenamen van Kazimir Malevitsj sinds begin jaren negentig van musea teruggave geëist van diens werken. Volgens hen hadden de musea de werken gekocht van een kunsthandelaar die helemaal het recht niet had de werken te verkopen. Het Moma in New York schikte en gaf daarbij onder meer Suprematist Composition circa 1919-1920 terug dat eigendom is van Abramovich. Maar ook Amsterdam en zijn Stedelijk Museum schikten in die zaak.

In 2008 gaf het Stedelijk vijf werken terug: Suprematist Composition (Blue Rectangle over Purple Beam) (1916), Suprematism (Painterly Realism of a Football Player) (1915), Desk and Room 1913, Suprematism, 18th Construction (1915); en Mystic Suprematism (Black Cross on Red Oval) (1920-1922). Van slechts één is bekend waar het nu is: Suprematism (Painterly Realism of a Football-Player) werd in 2010 gekocht door The Art Institute of Chicago.

Meeste aandacht heeft het eerste werk gekregen: Suprematist Composition (Blue Rectangle over Purple Beam). Het is twee keer geveild bij Sotheby's en werd in 2018 gekocht door kunsthandelaar Brett Gorvy voor liefst 86 miljoen dollar. Daarmee is dit, voor zover bekend, het kostbaarste werk van Malevitsj - en het kostbaarste Russische kunstwerk überhaupt. Of Gorvy het voor zichzelf kocht of voor een van zijn klanten is nooit duidelijk geworden. Roman Abramovich doet wel zaken met Gorvy, maar over dit werk staat in de Oligarch Files geen informatie. De andere werken hebben volgens kenners ook tientallen miljoenen opgebracht. De vijf schilderijen die het Stedelijk in 2008 bij de schikking teruggaf, zijn daarmee dus nu vermoedelijk zo'n 200 miljoen dollar waard.

Ook het Stedelijk zegt desgevraagd niet altijd te weten wie de huidige eigenaars zijn van werken, omdat kopers op veilingen nogal eens anoniem zijn en de veilingen bovendien niet altijd openbaar zijn. In zijn algemeenheid is het volgens het museum te betreuren als dit soort werken na teruggaves uit het publieke domein verdwijnen.