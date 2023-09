Delen via E-mail

Voetbalster Marit Auée (21) was zes jaar toen ze met haar klasgenoten een bijzondere weddenschap afsloot. Vrijdag, wanneer de Oranjeleeuwinnen aantreden tegen België, kan de oud-speelster van CSV Apeldoorn en PEC Zwolle die winnen.

Ineens stond haar naam erbij. Tussen die van Lieke Martens, Danielle van de Donk, Jackie Groenen en al die andere Nederlandse voetbaltalenten. Marit Auée - geboren in Zutphen, maar opgegroeid in Dieren - was opgeroepen voor de interlands tegen België (vrijdag) en Engeland (dinsdag). Voor het eerst. "Geweldig natuurlijk."

Auée, bezig aan haar tweede seizoen bij FC Twente, nadat ze in 2022 overkwam van PEC Zwolle, kreeg het te horen van haar trainer Joran Pot. Of ze verrast was? Ze knikt. "Jazeker. Ik heb weliswaar alle nationale jeugdelftallen doorlopen, maar ik had geen idee waar ik stond ten opzichte van die andere meiden."

Pleintjes

Al hield ze er wel rekening mee, ooit. Vijftien jaar geleden, om precies te zijn. Auée begint over haar tijd in Dieren, waar ze veelvuldig op straat en op pleintjes voetbalde. Samen met haar klasgenoten, met wie ze later samenspeelde bij de amateurs van Gazelle Nieuwland. "Toen zei ik het al: ooit sta ik in het Nederlands elftal."

Marit Auee kwam de laatste jaren uit voor Jong Oranje. Foto: Ron Baltus

Auée sloot, overtuigd dat ze was, meteen een weddenschap af. Met als inzet twee zelfgemaakte taarten. "Dat was de afspraak: als ik voor mijn 21e Oranje zou halen, ging ik die voor ze bakken." Glunderend: "Je begrijpt: inmiddels heb ik al contact met die jongens gehad." Uiteraard ging het over die weddenschap, maar ze waren ook trots. Net als haar ouders, die doorgaans weinig met voetbal hebben. "Maar ze komen wel kijken."

Wennen

Vraag is: laat bondscoach Andries Jonker haar debuteren? Of kiest hij ervoor de talentvolle verdediger, de laatste jaren uitkomend voor Jong Oranje, eerst te laten wennen. Aan de kleedkamer, de trainingen. Aan de spelers die kort geleden nog haar idolen waren in plaats van haar ploeggenoten.

Auée haalt haar schouders op. "Geen idee." Daarover is (nog) niet gesproken. Maar gezien het belang en de sterkte van de tegenstander lijkt het aannemelijk dat Jonker haar eerder vrijdag laat debuteren tegen België dan dinsdag tegen Engeland, misschien wel de beste ploeg van de wereld.

Het maakt Auée weinig uit. Ze is al blij dat ze erbij zit. Helemaal in deze fase, waarin Jonker langzaam bouwt aan een nieuw elftal. Omdat steeds meer speelsters tegen het einde van hun carrière lopen (lees: Sherida Spitse) of inmiddels al bij Oranje zijn gestopt (Stefanie van der Gragt).

Aanpassen

Dat biedt dus mogelijkheden. Tegelijkertijd moet Auée geduldig zijn. Maar mocht de kans komen, dan zal ze er staan, zegt ze. Op de backpositie dan wel centraal achterin, de plek waar ze bij landskampioen FC Twente zo goed gedijt. Weer een lach. "Doorgaans kan ik me makkelijk aanpassen aan een nieuw niveau. Zoals ik ook makkelijk een plekje kan vinden in een groep. Ik moet niet te veel nadenken, gewoon mijn ding doen. Daarom hebben ze me geselecteerd."

Marit Auee is snel een belangrijke schakel bij FC Twente geworden. Foto: Thomas Bakker

Dan volgt ongetwijfeld snel het belletje naar haar (jeugd)vrienden. Dat met enige zelfspot kan worden gezien als de kers op de taart van haar voetbalcarrière, die als uit het boekje verloopt: heel geleidelijk. Waarbij de piek in het buitenland moet liggen. Weer die knik. Want Auée heeft het weliswaar prima naar haar zin bij FC Twente, waar ze geniet van de mooie momenten. Maar ze wil zich blijven ontwikkelen, om ooit die stap te maken.

Droom

Dat is ook haar droom, zegt Auée, die Bewegingswetenschappen studeert aan de Rijksuniversiteit Groningen. "Je wil altijd hogerop, beter worden." Maar dat is iets voor later. Eerst haar debuut. En die taarten. "Ik ben dan wel de 21 gepasseerd, waardoor ik ze eigenlijk niet meer hoef te bakken. Maar dat maakt mij niet uit. Ik ga dat gewoon doen. Daarvoor vind ik het te leuk."