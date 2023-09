Producers van elektronische muziek kunnen straks meer geld in het laatje verwachten via auteursrechtenorganisaties. Het Amsterdamse bedrijf DJ Monitor rolt deze weken software uit in tientallen nachtclubs in de stad, de rest van Nederland en in Europa. 'Nieuwe muziek is essentieel voor de dancescene.'

Een stoere bink kijkt vanuit een zwart-witwereld mee in de vergaderkamer van DJ Monitor, op de eerste verdieping van een pand aan de Keizersgracht. Leren jas, donker haar in de gel, hij leunt nonchalant op zijn arm en glimlacht bescheiden, koeltjes.

Het is een foto van Yuri Dokter, begin jaren negentig, toen hij als danceartiest Da Juice furore maakte. Hij had zelfs een platencontract met een Amerikaans label en plots een deal voor een film: Cool World (1992), met Brad Pitt en Kim Basinger. Alleen het geld dat hij daarvoor zou moeten krijgen, kwam maar niet. "Het bleef ergens hangen", zegt Dokter. Toen al werd het eerste zaadje geplant voor wat later, in 2005, DJ Monitor zou worden - een bedrijf dat aan de basis stond van een revolutie in de dance-industrie.

De verdeling van auteursrechtgelden is al sinds de opkomst van elektronische muziek en undergroundclubs een pijnpunt. Voor alle gespeelde nummers wordt geld afgedragen via licentietarieven, dat uiteindelijk via auteursrechtenorganisaties zoals Buma/Stemra bij de makers terechtkomt. Alleen werkte dat systeem voor de dance-industrie niet.

Tracklist ligt niet vast

Bij popconcerten is het simpel: de artiesten leveren een setlist aan met de nummers die ze hebben gespeeld. Hetzelfde geldt voor radiostations, die eenvoudig de gedraaide nummers met auteursrechtenorganisaties kunnen delen. Maar in nachtclubs en bij dance-evenementen ligt dat ingewikkelder. Dj's draaien tijdens een set veel meer platen - en om het nog moeilijker te maken: die tracklist ligt vooraf niet vast, want dance-artiesten spelen tijdens een optreden in op het publiek.

Lang verhaal kort: dance-evenementen en clubs betaalden wel voor muziekgebruik, maar dat geld kwam vervolgens nooit terecht bij de producers van de muziek die daar werd gedraaid. Dokter: "Wij zeggen altijd: dat geld kwam in Nederland terecht bij de John Ewbanks en Marco Borsato's."

Dokter ontwikkelde in 2005 daarom met DJ Monitor speciale apparatuur en software, Music Recognition Technology (MRT), om geautomatiseerd vast te leggen welke nummers door dj's worden gedraaid. Een algoritme analyseert de muziek, waarbij wordt gekeken naar bijvoorbeeld klankkleuren en amplitudes. Aan de hand van een paar seconden, 'een audiovingerafdruk', kan zo worden vastgesteld om welke track het gaat. Ruim 90 procent van de tracks uit gemonitorde dj-sets wordt nu door de technologie herkend.

Database van 110 miljoen nummers

De achterliggende database beslaat inmiddels 110 miljoen nummers. Die wordt steeds uitgebreider, want er wordt ontzettend veel elektronische muziek uitgebracht. "We werken daarvoor samen met muzieklabels, platenmaatschappijen, distributeurs en rechtenorganisaties", zegt directeur groei & strategie Dick Leijen. "En je moet een heel kwaliteitssysteem opbouwen om te kunnen checken of een artiest zo'n nummer wel echt heeft gemaakt."

Sinds 2007 wordt het systeem van DJ Monitor al ingezet op festivals als Lowlands, DGTL en Awakenings. Wereldwijd gebruiken rechtenorganisaties, net als Buma/Stemra in Nederland, de data om de juiste artiesten te vergoeden voor het gebruik van hun muziek op die festivals.

Maar MRT was nog niet geïntegreerd in Nederlandse nachtclubs - terwijl juist daar week in, week uit elektronische muziek wordt gespeeld. Het probleem: het gebruik ervan was voor clubs veel te duur.

Samenwerking met Pioneer

Daar heeft DJ Monitor nu een oplossing voor, doordat ze de handen ineenslaan met het Japanse bedrijf achter de populaire Pioneer DJ-apparatuur. De MRT van het Amsterdamse bedrijf wordt geïntegreerd in de apparatuur en gecombineerd met de data die al door Pioneer DJ worden verzameld. Door de combinatie van die gegevens is er minder rekenkracht nodig én verbetert de kwaliteit. Bijna alle nachtclubs en festivals maken al gebruik van apparatuur van Pioneer, waardoor de techniek veel toegankelijker wordt.

De komende weken rolt DJ Monitor de techniek uit in verschillende Amsterdamse clubs, zodat tijdens Amsterdam Dance Event, halverwege oktober, een groot deel van de evenementen kan worden vastgelegd. Aan de pilot doen onder meer de Melkweg, Paradiso, Shelter, Lofi, Club Air en Radio Radio mee. Eind dit jaar moeten vijftig Nederlandse clubs de MRT gebruiken. De techniek wordt momenteel ook verder uitgerold in het Verenigd Koninkrijk en Australië; andere landen zullen 'snel' volgen.

Producers kunnen door de brede inzet van de MRT-techniek meer geld in het laatje verwachten als hun muziek in gemonitorde clubs wordt gedraaid. Dokter: "In Engeland, waar de techniek al wat langer wordt gebruikt, heeft dit al een groot verschil gemaakt. Volgens auteursrechtenorganisatie PRS for Music krijgen nu ongeveer vijfhonderd producers maandelijks een bedrag uitgekeerd waarvan ze kunnen rondkomen, terwijl ze dit eerder niet kregen. Zij kunnen nu gewoon leven van hun muziek, hoe tof is dat? Straks gebeurt dat hopelijk ook bij Nederlandse artiesten op grotere schaal."

Uitrol in clubs

De uitrol in clubs is vooral voor makers van nichemuziek goed nieuws, want juist hun platen worden daar gedraaid. Die zijn minder vaak te horen op festivals, waar dus al langer wordt gemonitord. "Dat ook die nichemakers nu binnen het bereik van rechtenorganisaties vallen en een vergoeding krijgen voor het gebruik van hun muziek is essentieel", zegt mededirecteur Leijen. "Zonder hun tracks, zonder die nieuwe muziek, bestaat de dancescene niet."

Het veiligstellen en verbeteren van dat 'hele ecosysteem' is volgens de twee pioniers belangrijk. De meeste producers van elektronische muziek doen dit als hobby, naast een andere baan. Leijen: "Terwijl voor ieder beroep geldt: je wordt er beter in naarmate je iets langer doet. Met een financiële vergoeding krijgen producers meer ruimte om muziek te maken, waardoor ze het hopelijk ook langer blijven doen."

Voor die producers heeft Dokter trouwens nog een advies: registreer je muziek officieel en sluit je aan bij een rechtenorganisatie. "Als je dat niet doet, kun je fluiten naar je centjes."

Get played, get paid

Vroeger was het zo dat de geïnde auteursrechtgelden per marktaandeel onder uitgevers werd verdeeld. Daardoor kregen vooral grote uitgevers als Universal en Sony grote bedragen op hun rekening gestort. Sinds 2007 wordt gekeken naar welke muziek daadwerkelijk wordt afgespeeld en gebruikt. Get played, get paid, zoals het motto van DJ Monitor luidt.

Organisaties dragen bij elk evenement een deel van de inkomsten af. In Nederland werkt Buma/Stemra met drie marges: 3, 5 of 7 procent. Het percentage dat een evenement moet afdragen is afhankelijk van de hoeveelheid gespeelde tracks die bij Buma/Stemra zijn geregistreerd. Vrijwel nooit vallen dance-evenementen in de laagste categorie.

Stel: een festival verkoopt 20.000 kaarten voor 60 euro per stuk. Dan dragen ze bij een percentage van 5 procent zo'n 60.000 euro af. Er zijn zes stages, waar gedurende de dag in totaal 1200 nummers worden gedraaid. Dan levert een gedraaide track 50 euro op. Op evenementen als Sensation, waar relatief weinig dj's voor een enorm publiek staan, ligt dat bedrag veel hoger. In clubs zal de vergoeding per track over het algemeen lager liggen, maar er zijn nu eenmaal tientallen clubs per land, waar iedere week nachtenlang muziek wordt gedraaid.