Sinds het verbod op gebruik van harddrugs in de openbare ruimte, komen er volgens de gemeente nog nauwelijks mensen van buiten de stad naar Utrecht om te gebruiken. De overlastgevende groep drugsverslaafden slinkt bovendien. Toch blijft er een harde kern over tot wie hulpverleners maar moeilijk doordringen. 'We zijn een grote stad, dit hoort er nou eenmaal bij.'

Een grote groep van zo'n 120 drugsverslaafden zorgde maandenlang voor overlast bij het Lucasbolwerk in Utrecht. Een maand geleden werd een zogeheten 'Eropaf-team' in het leven geroepen door de gemeente Utrecht; een team bestaande uit verschillende zorg- en hulporganisaties. In Utrecht werken zij samen om de drugsverslaafden in de stad te begeleiden naar de zorg.

In de maand augustus werd door dat team tachtig keer een zogeheten 'zorgtoeleiding' gedaan. In sommige gevallen betekent dat zij mensen begeleidden naar een opname in een psychiatrische kliniek, een ziekenhuisopname of een detox. De hulp hield ook in dat verslaafden werden aangemeld bij de Stek van de Tussenvoorziening of de nachtopvang, dat ze werden teruggebracht naar een hostel of een plek waar ze beschermd kunnen wonen of dat er een herstelgesprek plaatsvond.

Aanzuigende werking

Sinds de opzet van het team én het verbod om drugs op straat te gebruiken, zijn er verschillende veranderingen te zien in de stad - stelt de gemeente. De groep van 120 verslaafden die voor overlast zorgde op het Lucasbolwerk - tot ergernis van buurtbewoners en ondernemers - lijkt geslonken.

Sinds de invoering van het harddrugsverbod begin augustus zou de 'aanzuigende werking' van de stad afgenomen zijn; volgens de gemeente komen er nagenoeg geen gebruikers meer van buiten de stad naar Utrecht.

"Ook wijst het team dat we hebben opgezet deze mensen op plekken waar wel gebruikt kan worden, zoals in de buitenruimte bij De Stek; we zien dat dit vruchten afwerpt", zegt de woordvoerder van de burgemeester. Dat zegt ook Marcel Vonk van stichting Goud, belangenbehartiger voor daklozen. Volgens hem is de groep die gebruikt bij De Stek gegroeid.

Er werd in de maand augustus 35 keer een bekeuring uitgedeeld op gebruik van harddrugs in de openbare ruimte. Toch lijkt het overlastprobleem nog niet volledig opgelost, en is er sprake van een 'waterbedeffect', beaamt ook de gemeente.

Want zo'n dertig (voornamelijk mannelijke) verslaafden hangen nu rond bij Park Lepelenburg. Hier wordt onderling veel ruzie gemaakt en openlijk drugs gebruikt. "Het gaat hier om een harde kern van 25 à 30 gebruikers die consequent zorg weigert", benadrukt een woordvoerder. "Zij kiezen ervoor om buiten met elkaar te blijven gebruiken in plaats van dit te doen bij de Stek."

Rauwe randjes

Of het probleem rondom deze harde kern ooit wordt opgelost is nog maar de vraag, zegt Vonk van Stichting Goud. "Dit waterbedeffect hadden we voorspeld. Daarnaast: 'je moet afkicken', dat werkt niet bij deze groep. We zijn een grote stad, dit hoort er nou eenmaal bij. Dit zijn rauwe randjes die we met z'n allen moeten accepteren, denk ik. Al zeg ik er wel bij: vroeger hadden we vier gebruiksruimtes in de stad, nu alleen nog maar De Stek - en die wordt binnenkort ook nog eens verbouwd. De oplossing zit hem mogelijk in een nieuwe plek waar mensen vrij kunnen gebruiken."

De komende tijd zal het team van de gemeente blijven meebewegen. "Om te kijken of we deze mensen naar de zorg kunnen begeleiden. Tegelijkertijd is het ook belangrijk dat we op dit soort locaties blijven handhaven", aldus een woordvoerder.

In mei kwam de politie dagelijks naar het Lucasbolwerk om ruzies de kop in te drukken tussen verslaafden. Foto: AD