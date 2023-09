Na de School voor Fotografie in Den Haag vertrok Ernst Yperlaan in 1983 naar Londen om assistent-fotograaf te worden bij beroemde fotografen als Denis Waugh, Kenneth Griffiths en Rolph Gobits. "Als je echt iets moois wilde hebben voor een reclamecampagne, ging je naar deze fotografen." Zij maakten ook veel autonoom werk. "In Nederland was het meer gesplitst, je had reclamefotografie en je had kunstfotografie. Dat is heel lang zo gebleven. Nu is er wel meer kruisbestuiving, maar toen nog niet."