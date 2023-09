Delen via E-mail

Jongeren tussen de 15 en 24 jaar worden momenteel opvallend vaak getroffen door een longontsteking. De aantallen van de afgelopen weken zijn vergelijkbaar met die in de pieken van griepseizoenen van de laatste jaren.

Dit artikel is afkomstig uit de Gelderlander. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Sinds begin augustus is er al een stijgende trend in het aantal patiënten dat met een longontsteking de huisarts bezocht, stelt onderzoekinstituut Nivel dat wekelijks gegevens van huisartsen verzamelt en de toename opvallend noemt. Ook bij kinderen tussen 5 en veertien jaar is een stijging te zien: twee keer zoveel longontstekingen als normaal.

Introductieweken

Bij de leeftijdsgroep 25-64 jaar zijn er ook meer gevallen: alleen bij 65-plussers en de jongste kinderen (tot vier jaar) zijn de getallen normaal voor de tijd van het jaar. Volgens longarts Jurgen Holters van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen is een mogelijke verklaring dat scholen en universiteiten enkele weken geleden weer begonnen zijn. "Zo'n twee tot drie weken geleden waren bijvoorbeeld de introductieweken: dat is de precies de incubatietijd. Na de schoolvakanties heb je altijd een opvlamming."

De afgelopen week meldden (landelijk) 1 op de bijna 140 mensen zich bij de huisarts met een ontsteking, een kleine 10 procent meer dan twee weken geleden. Bij jongeren was de stijging meer dan 50 procent. De afgelopen week ging 1 op de 5000 jongeren met een longontsteking naar de dokter.

Nog niet zo veel virus

Zeker vergeleken met de afgelopen jaren is dat een groot aantal. Maar dat kan er mee te maken dat 2020, 2021 en 2022 nog coronajaren waren, stelt Holters. Ook vorig jaar was er na de zomervakantie weliswaar ook een stijging te zien bij jongeren, maar waren de aantallen lang niet zo groot. Dat kan komen omdat er toen mogelijk gewoon nog niet zo veel virussen of bacteriën rondgingen, omdat in de coronajaren door alle maatregelen er veel minder mensen met een longontsteking waren.

Longarts Holters zegt in zijn eigen ziekenhuis nog niet veel te merken van de stijging van het aantal longontstekingen. Dat komt mogelijk ook omdat de leeftijdsgroepen die nu extra getroffen worden doorgaans een longontsteking goed aankunnen: met name bij hele jonge kinderen en ouderen leidt zo'n ontsteking veel sneller tot complicaties waarvoor een ziekenhuis moet worden ingeschakeld.

Longontstekingen komen normaal gesproken vooral veel voor in het griepseizoen, omdat mensen door het griepvirus vatbaarder zijn voor bacteriën. Als het afweersysteem al een klap heeft gekregen van de griep, kunnen bepaalde bacteriën sneller toeslaan. In de meeste gevallen is een longontsteking te bestrijden met antibiotica.