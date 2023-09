Overhangende takken, geluidsoverlast of een bouwwerk over de erfgrens. Een geschil met je buren is geen pretje. Toch komen burenconflicten regelmatig voor - vorig jaar kregen buurtbemiddelaars zo'n 20.000 meldingen binnen. Hoe kun je vier veel voorkomende klachten het beste aanpakken? Rechter Erik Koster geeft antwoord.

Een goede verstandhouding voorkomt vaak al een heleboel ellende, weet Koster. Als rechter en mediator heeft hij al heel wat burengeschillen voorbij zien komen: van overlast van honden tot erfgrenskwesties. En zijn ervaring leert: wanneer de communicatie van beide kanten goed en respectvol is, is een oplossing vaak al dichterbij. "Rechtsregels helpen ons om bij geschillen beslissingen te nemen, maar het staat iedereen vrij om in de schaduw van het recht een praktische oplossing te vinden."

Met elkaar in contact treden is dus belangrijk. "Het liefst al voordat er irritaties ontstaan, want het wordt toch vaak naar als je je buren nooit hebt aangesproken en dan aan de deur komt met je klacht." Blijf in elk geval altijd netjes en rustig en laat ruimte voor een ander om tot een zo goed mogelijke oplossing te komen. Dan zie je dat buren vaak wel wat water bij de wijn willen doen."

Als praten geen zin heeft

Merk je dat onderling praten geen zin heeft, dan komt een buurtbemiddelaar of mediator in beeld. Schakel die liever tijdig in voordat een geschil (verder) uit de hand loopt. Beide partijen moeten met zo'n bemiddelaar instemmen. Ook een wijkagent of boa kan in sommige situaties uitkomst bieden. Zodra er een gezaghebbende uitspraak nodig is, is er ook nog de rechter. De rechtbank Overijssel is begonnen met de proef De Overijsselse Overlegrechter om goedkoop, eenvoudig en snel tot een oplossing te komen voor onder meer burengeschillen. Soortgelijke pilots draaien ook in Rotterdam en Den Haag.

Rechter Erik Koster is zo'n bemiddelaar en daarmee een soort Rijdende Rechter, maar dan zonder camera's. "Elke zaak is uniek, dat maakt het werk zo leuk. Het recht geeft duidelijk de kaders van het speelveld aan, en daarbinnen zijn kwesties vaak niet zo zwart-wit." Zijn tip: informeer voordat je naar een rechter stapt eerst hoe het conflict juridisch in elkaar zit. Anders steek je misschien voor niets alle kosten en moeite in zo'n traject.

Vier typische burenklachten - en wat je eraan kunt doen

1. Overlast van bomen

Stel, je buurman heeft een prachtige boom maar de takken hangen deels in jouw tuin en geven veel rotzooi. Mag je wat uitsteekt dan zomaar snoeien? "In de wet staat dat je eerst aan je buren moet vragen om zelf de takken weg te halen. Als dat niet gebeurt, mag je dat in principe zelf doen. Het is natuurlijk wel de vraag of de relatie met je buurman dan nog goed blijft", zegt Koster. Bovendien moet je altijd kijken of snoeien de boom geen kwaad doet. Ga dus vooral het gesprek aan en geef aan wat voor overlast je ervaart.

Een boom moet in principe minimaal 2 meter van de erfgrens staan, al zijn er uitzonderingen. Als hij niet boven de heg uitkomt of als de gemeente het toestaat, mag hij blijven staan. Koster: "Bij bomen speelt vaak ook een verjaringstermijn een rol. Als hij er al twintig jaar of langer staat, dan kan de andere partij beroep doen op verjaring. Dat is wettelijk bepaald."

Buren Geschil Foto: Edo Draaijer

2. Erfgrenskwesties

Buren kunnen ook over de erfgrens met elkaar in de clinch liggen. Staat dat schuurtje nou een stukje op de grond van de ander of niet? Ook hier geldt een verjaringstermijn: als een situatie al twintig jaar bestaat zonder klachten, kun je niets meer aan doen. Voor bouwwerken die korter geleden zijn neergezet, zijn de regels duidelijk: erfgrens is erfgrens. "Het kan dus heel goed zijn dat je iets bouwt dat voldoet aan alle bouwvoorschriften, maar wel 10 centimeter over de erfgrens gaat. Dan moet het misschien toch weer afgebroken worden."

Maar vaak is het niet zo zwart-wit, zegt Koster. "Als rechter zou ik niet zomaar bevelen een hele schuur af te breken als die slechts een paar centimeter over de erfgrens staat." Vaak kun je tot een alternatieve oplossing komen. "Ik heb weleens een zaak gehad waarbij mensen er na lange tijd achter kwamen dat de erfgrens toch anders liep dan gedacht. Om de zaak te schikken, hebben ze toen een bedrag voor dat stukje grond betaald en dat is geregistreerd bij het kadaster. Dat is ook een oplossing."

3. Geluidsoverlast

Een lawaaiig feestje bij de buren, blaffende honden, klussen na tien uur 's avonds of de buurman die 's nachts met zijn motor door de wijk racet. Het kan allemaal voor vervelende geluidsoverlast zorgen. Landelijk bestaan er geen vaste beschrijvingen die bepalen wat geluidsoverlast precies is, zoals een bovengrens voor het aantal decibel of tijdstippen waarop geluid als overlast kan worden ervaren. "Wat het wetboek wel zegt, is dat je elkaar geen onrechtmatige hinder toe mag brengen. Wat onrechtmatige hinder is, verschilt weer van geval tot geval", zegt Koster.

Wel kan in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van je gemeente iets over geluidsoverlast staan, maar ook dat geeft lang niet altijd uitsluitsel. Onderlinge afspraken werken het best. Een briefje door de deur bij een feestje, een kwestie van rekening houden met elkaar. "Soms zijn mensen zich niet bewust van de overlast die ze veroorzaken: vriendelijk aanspreken kan daarom al preventief werken. Ik had laatst een zaak waarbij een stel in de buurt veel overlast gaf doordat het 's nachts soms luidruchtig ruzie maakte. Uiteindelijk hebben ze een goed gesprek gehad en met elkaar afgesproken om een buurtbarbecue te houden. Zo maken ze op een andere manier wat beter kennis met elkaar. Dat is natuurlijk niet altijd een optie, maar samen investeren in goede onderlinge verhoudingen kan helpen om irritaties eerder bespreekbaar te maken en escalaties te voorkomen."

4. Kliko's te vroeg/te laat aan straat

Zet je buurman de kliko altijd veel te vroeg aan de straat of blijft hij juist nog dagen nadat de vuilniswagen is geweest het straatbeeld verstoren? Ook hiervoor kun je terugvallen op de APV van je gemeente. Daarin staat vaak precies beschreven wanneer de kliko langs de weg gezet mag worden en wanneer deze uiterlijk naar binnen moet. Wijs je buur eerst vriendelijk op die regels en maak duidelijk waarom je er last van hebt.

Helpt dat niet, dan kan bij grote ergernis een wijkagent of boa uitkomst bieden. "Ik zou daar niet direct mee beginnen", zegt Koster. "Dan maak je jezelf weer afhankelijk van de overheid. Door capaciteitsproblemen kun je bovendien weleens teleurgesteld worden. Het is nooit positief voor de verhoudingen met je buren om meteen het openbaar gezag erop af te sturen. Probeer er eerst samen uit te komen, zo nodig met hulp van een buurtbemiddelaar of mediator."