In China verdwijnt de een na de andere topfunctionaris om onduidelijke redenen van het toneel. Het laatste slachtoffer: minister van defensie Li Shangfu. De onduidelijkheid over zijn lot voedt speculaties over een politieke zuivering binnen de Chinese partijtop.

De Chinese president Xi Jinping lijkt niemand te vertrouwen, zelfs zijn eigen beschermelingen zijn niet veilig. Minister van defensie Li Shangfu is de recentste topfunctionaris die verdween. Li is voor het laatst op 29 augustus in het openbaar verschenen, toen hij een toespraak hield op het China-Afrika vredes- en veiligheidsforum in Peking. Als in China topambtenaren wekenlang verdwijnen, kan dat een aanwijzing zijn dat zij zijn opgepakt.

Deze zomer is de Chinese president een campagne begonnen tegen corruptie in het Volksbevrijdingsleger. Twee commandanten van de raketmacht van het leger werden vervangen nadat zij twee maanden niet in het openbaar waren verschenen.

Mogelijk is de naam van minister Li voorgekomen in een onderzoek naar corruptie in de periode 2017 tot en met 2022. In die jaren zou informatie zijn gelekt over legereenheden en militaire projecten. Er zijn geen aanwijzingen dat Li, die al sinds 1982 bij het leger zit, met deze zaak in verband wordt gebracht. De Amerikaanse regering gaat er in ieder geval van uit dat hij is ontslagen, meldt de Financial Times op basis van bronnen.

Werd Qin Gang genekt door een affaire?

Als Li aan de kant wordt gezet, dan is hij de tweede minister in korte tijd. Qin Gang werd in juli met spoed uit zijn functie gezet als minister van buitenlandse zaken. Zijn eigen ministerie liet weten dat Qin 'met gezondheidsproblemen' kampte. Analisten zijn van mening dat hij verdacht wordt van corruptie, of dat zijn affaire met een prominente televisiepresentatrice hem fataal is geworden. Qin was jarenlang een beschermeling van president Xi.

Er zijn dit jaar meer onverwachte veranderingen geweest binnen het ministerie van Buitenlandse Zaken. Woordvoerder Zhao Lijian is om onduidelijke redenen verplaatst naar een minder prominente functie als plaatsvervangend hoofd van het ministerie grens- en oceaanzaken.

Net een thriller van Agatha Christie

Ook buiten de ministeries worden hoge ambtenaren aangepakt. De directeur van de Nationale Administratie voor Religieuze Zaken, Cui Maohu, is opgepakt wegens corruptie. Hij is vorige maand uit de Communistische Partij gezet, een teken dat Cui volledig uit de gratie is geraakt. De diverse afzettingen, verdwijningen en arrestaties van topfunctionarissen hebben tot speculaties geleid over een politieke zuivering binnen de Chinese partijtop.

De Amerikaanse ambassadeur in Japan, Rahm Emanuel, gooit olie op het vuur. 'Xi's regering is net als Agatha Christies roman: And Then There Were None. Eerst verdwijnt minister van buitenlandse zaken Qin Gang, dan de commandanten van de raketmacht van het leger, en nu is minister van defensie Li Shangfu al twee weken niet in het openbaar gezien. Wie gaat deze werkloosheid-wedstrijd winnen? Chinese jongeren of het kabinet van Xi?', schrijft Emanuel op X, voorheen Twitter.

Politieke terreur

Volgens politieke analisten gebruikt president Xi politieke terreur om stevig in het zadel te blijven. "Xi zaait bewust angst, zodat we nooit zeker weten wie er de volgende keer zal worden gezuiverd. Hierdoor durft niemand zich tegen Xi te verzetten", zegt Wen-Hsuan Tsai van de Nationale Chengchi Universiteit in Taipei. Kortom: wie angst zaait, zal invloed oogsten.

De Taiwanese politicoloog vergelijkt Xi's persoonlijkheid met die van de voormalige Chinese leider Mao Zedong. "Je mag dan een vriend van hem zijn, een lid van zijn factie en al heel lang loyaal aan hem zijn, maar hij vertrouwt je niet", zo verwoordt Tsai de gedachtegang van beide leiders.

"Xi heeft nooit geaarzeld om machtige, en zelfs aan hem loyale, functionarissen te verwijderen als hij zich bedreigd voelt. Voor Xi is macht het hoogste goed", meent ook Nis Grünberg, analist van het Mercator Instituut voor Chinastudies. "Maar het ziet er zeker niet goed uit voor Xi's regering dat er zoveel hoge functionarissen verdwijnen."

President Xi is begin dit jaar aan zijn derde ambtstermijn begonnen. Het is voor het eerst sinds Mao Zedong dat een Chinese leider langer dan tien jaar aan de macht is.