Het overkomt ons allemaal: we kunnen niet op iemands naam komen of zijn vergeten waar we onze sleutels hebben gelaten. Wie denkt steeds vergeetachtiger te worden, vreest soms meteen het ergste: word ik dement? Biomedisch wetenschapper Liesbeth Aerts vertelt wanneer vergeetachtigheid onschuldig is en wanneer het zorgwekkend wordt: 'De eerste symptomen zijn vaak heel subtiel en bij iedereen anders.'

Wie een dagje ouder wordt, kan beamen dat niet alles even soepel gaat als op achttienjarige leeftijd. Fysieke activiteiten gaan wat trager of je wordt wat sneller moe, maar ook mentaal is er 'slijtage'. Dat is normaal en hoort bij het ouder worden, aldus verschillende internationale alzheimer- en dementie-organisaties. Wat is dan het verschil met dementie? Met andere woorden, wanneer is vergeetachtig zijn niet meer onschuldig?

Problemen in het dagelijks leven

Dementie is géén normaal ouderdomsverschijnsel, maar de uiting van een ziekte. De diagnose wordt gesteld wanneer een arts of specialist een achteruitgang in mentale vaardigheden vaststelt.De achteruitgang is in zo'n hoedanigheid dat de persoon in kwestie moeite heeft met dagelijkse activiteiten, zoals zich zelfstandig aankleden of verzorgen, eten koken, of naar de winkel gaan. Je kan dementie niet voorkomen, maar door gezond te leven kan je wel je risico deels beperken. In Nederland hebben 290.000 mensen dementie, stelt Alzheimer Nederland.

Onderzoekers weten al jaren dat lang voordat de eerste symptomen van dementie zich voordoen, er al schade terug te vinden is in het hersenweefsel van (toekomstige) patiënten. De onderliggende ziekte is dus vaak al aanwezig voordat er een vuiltje aan de lucht is. Bovendien zijn de eerste symptomen vaak zo subtiel dat het lang duurt voordat men beseft dat er meer aan de hand zou kunnen zijn. Er gaan vaak zelfs jaren voorbij voordat iemand uiteindelijk de diagnose van dementie krijgt.

Soms blijkt uit geheugen- en cognitieve testen dat er wel degelijk een achteruitgang is in mentale capaciteiten die niet volledig toegeschreven kan worden aan het normale ouderdomsproces. Maar die problemen zijn zo mild dat de persoon in kwestie er in de praktijk weinig problemen door ervaart. Artsen spreken dan van een milde cognitieve stoornis (beter bekend onder de Engelse naam 'mild cognitive impairment'). Hoewel dit vaak gezien wordt als het voorstadium van dementie, is het zeker niet zo dat iedereen met een milde cognitieve stoornis ook daadwerkelijk dement zal worden.

10 tekenen dat er meer aan de hand is

Er zijn verschillende vormen van dementie met elk meer typische en atypische symptomen. Bovendien heeft ieder individu zijn of haar unieke ervaring. Er is dus geen algemene definitie van hoe de eerste fase van dementie eruit ziet, maar deze tien symptomen komen het meest voor.

1. Ernstige geheugenproblemen

Heel normaal

Af en toe niet op een naam kunnen komen of vergeten wanneer die afspraak ook alweer was, is heel normaal. Zeker als je je het een paar uur later wel weer kan herinneren.



Verdacht

Eén van de typische vroege symptomen van bijvoorbeeld de ziekte van Alzheimer is het vergeten van nieuwe informatie. Wie dement wordt, kan niet meer zonder een kalender of ander hulpmiddel om afspraken of data te onthouden, want hij of zij kan simpelweg die nieuwe informatie niet meer opslaan in zijn of haar geheugen. Andere voortekenen zijn het vergeten van belangrijke data of gebeurtenissen, en steeds opnieuw dezelfde vraag stellen.

2. Moeilijkheden met plannen en het oplossen van problemen

Heel normaal

Wie af en toe een rekenfout maakt of een rekening over het hoofd ziet, hoeft zich niet meteen zorgen te maken. Ook is het niet abnormaal dat je het moeilijker vindt om van alles tegelijkertijd te doen als je wat ouder wordt.



Verdacht

Complexe plannen uitvoeren, bijvoorbeeld met veel cijfers, gaat moeizaam en vergt veel meer concentratie dan vroeger. Typische voorbeelden zijn vastlopen of fouten maken bij het koken of bakken van een recept dat je in het verleden vaker (met succes) maakte. Het is ook verdacht als je het overzicht over je financiën en rekeningen niet meer kan behouden wanneer je dit vroeger probleemloos kon.

3. Moeite met vertrouwde taken

Heel normaal

Eens hulp nodig hebben bij ingewikkelde instellingen van bijvoorbeeld een navigatie of een ander huishoudapparaat is geen reden tot paniek.



Verdacht

Als iemand moeite heeft om een boodschappenlijstje op te stellen of de spelregels van zijn of haar favoriete spelletje vergeet, kan dit een indicatie zijn van beginnende problemen. Ook de weg vergeten naar een plaats waar je al jaren komt, is niet normaal.

4. Gedesoriënteerd zijn

Heel normaal

Vergeten welke dag van de week het is, maar er later weer achter komen: dat overkomt iedereen weleens.



Verdacht

Wie dement is, kan soms gedesoriënteerd raken in de tijd en in de ruimte. Hij of zij weet bijvoorbeeld niet meer welk seizoen het is of of iets gisteren gebeurde of vorige week. Ook vergeten waar men is en/of hoe men daar gekomen is, kan een vroeg teken van dementie zijn.

5. Visuele informatie verkeerd interpreteren

Heel normaal

Cataract of staar kan de oorzaak zijn van vertroebeld zicht bij wie ouder wordt, maar dat heeft niets te maken met dementie.



Verdacht

Soms kan beginnende dementie zich uiten in problemen met zicht. Het gaat dan om het moeilijk kunnen inschatten van afstand, kleur of contrast. Dit kan het moeilijk maken om te lezen en zeker om auto te rijden.

6. Taalproblemen

Heel normaal

Je hoeft je geen zorgen te maken als je even niet op het juiste woord kan komen, maar er later weer achter komt.



Verdacht

Wie dement is of wordt, kan problemen ondervinden om een (een-op-een) gesprek te volgen of een gesprek aan te knopen. Hij of zij valt in herhaling binnen hetzelfde gesprek of houdt abrupt op met praten. Het kan ook zijn dat iemand met (beginnende) dementie het juiste woord niet kan vinden voor normale zaken. In plaats daarvan gaat hij of zij een verkeerd woord of een beschrijving gebruiken, bijvoorbeeld 'hand-klok' in plaats van horloge.

7. Spullen kwijtraken en ze niet meer kunnen terugvinden

Heel normaal

Je sleutel of portemonnee kwijt zijn, maar in je gedachten kunnen nagaan waar het voorwerp zou kunnen zijn, is heel normaal.



Verdacht

Personen met dementie leggen soms voorwerpen op een ongebruikelijke plek, bijvoorbeeld sleutels in de koelkast. Wanneer ze iets kwijt zijn, zijn ze bovendien niet meer in staat om na te gaan waar ze geweest zijn of waar ze iets voor het laatst hebben gezien om het voorwerp terug te vinden. Daarom gebeurt het soms dat mensen met dementie (vaak in een meer gevorderd stadium) anderen gaan beschuldigen van stelen.

8. Slecht kunnen inschatten of beoordelen

Heel normaal

We nemen allemaal wel eens slechte beslissingen, zoals een doktersbezoek uitstellen wanneer we ons niet goed voelen of niet op tijd de olie van onze auto verversen. In dit geval gaat het meer om uitstelgedrag dan een verkeerde beoordeling van de situatie.



Verdacht

Een teken van dementie kan zijn dat iemand minder goed de risico's of gevolgen van zijn of haar acties kan inschatten. Dit uit zich in de omgang met geld, bijvoorbeeld in buitensporige uitgaven doen. Op het gebied van lichaamsverzorging gebeurt het dat mensen met dementie veel te warme kleren aandoen op een hete dag, hun haren niet langer kammen, et cetera.

9. Minder initiatief nemen

Heel normaal

Het is niet abnormaal dat wie ouder wordt ook sneller moe is en af en toe gewoon geen zin heeft in sociale verplichtingen.

Verdacht

Door de moeilijkheden om iets te onthouden of een gesprek te volgen, kan iemand met beginnende dementie meer teruggetrokken worden. Ze verliezen mogelijk interesse in hun eerdere hobby's of passies. Het wordt bijvoorbeeld te moeilijk om de stand in hun favoriete voetbalwedstrijd te blijven volgen.

10. Veranderingen in humeur en in persoonlijkheid

Heel normaal

Van tijd tot tijd slechtgezind zijn als er iets tegenzit of erg vasthouden aan je eigen routine en manier van doen, daar hoef je je geen vragen bij te stellen.



Verdacht

Wanneer iemand zich verward, depressief, angstig of onrustig voelt zonder duidelijke aanleiding, kan dit een voorteken zijn van een onderliggend probleem.

Wat moet je doen?

"Wanneer je één of verschillende tekenen van dementie opmerkt bij jezelf of bij iemand in je omgeving, kan dat heel confronterend zijn. Dat beseffen ook de mensen van verschillende lokale en internationale dementie-organisaties. Het lijkt soms eenvoudiger om bezorgdheden weg te wuiven dan erover te praten, zeker als je je zorgen maakt om een ander. Je bent misschien bang om hem of haar ongerust of boos te maken. Toch is het belangrijk om je ongerustheid te bespreken met de huisarts, zodat die kan onderzoeken wat de oorzaak is van de problemen en eventueel gepaste hulp kan voorstellen."