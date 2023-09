Anderhalve week nadat het de belangrijkste virtualrealityprijs ter wereld won, heeft het VR-project Songs for a Passerby van Celine Daemen deze week zijn Nederlandse première in het Muziekgebouw. 'Het heeft een droomlogica: het klopt niet, maar voelt wel heel logisch.'

"Ik ga het nu iets rustiger aan doen", zegt Celine Daemen lachend. Krap een jaar nadat haar 'virtualrealityopera' Eurydice, een afdaling in oneindigheid in première ging op Venice Immersive, presenteerde ze dit jaar opvolger Songs for a Passerby in diezelfde competitie.

Venice Immersive, de VR-tak van het filmfestival van Venetië, is wereldwijd zo'n beetje het belangrijkste podium voor het ontluikende medium - de Oscars van de VR, zogezegd. Met Eurydice greep Daemen vorig jaar naast de prijzen, ondanks alom lovende reacties. Maar dit jaar was het raak: Songs for a Passerby won twee weken geleden de hoofdprijs van de competitie.

Zonder al te veel overdrijving kun je dus zeggen dat het werk, dat deze week in het Muziekgebouw zijn Nederlandse première beleeft, de beste VR ter wereld is (al is het in de wereld van 'immersieve media', met invloeden uit uiteenlopende disciplines als games, theater, film en architectuur, nog meer dan bij traditionele filmcompetities appels met peren vergelijken - en met watermeloenen, kersen en broccoli).

Eurydice was al een ambitieuze productie, en Songs for a Passerby toont dat Daemen en haar team (met VR-artdirector Aron Fels voorop) in alle aspecten een stap verder hebben gezet. "We noemen de twee ervaringen inmiddels zusjes", zegt Daemen in Venetië, een paar dagen voordat ze bekroond zal worden. "Ze hebben hetzelfde vloeroppervlak, ongeveer dezelfde duur, ze bewegen rond dezelfde thema's, onze handtekening zit er duidelijk in. Maar dit is het jongere zusje, dat profiteert van de ruzies die haar oudere zus al met de ouders heeft bevochten."

Tijdloos vormgegeven

Het fundament van de twee ervaringen is zeer vergelijkbaar: met een VR-headset op wordt de gebruiker op een oppervlak van in werkelijkheid slechts een paar vierkante meter op een schijnbaar veel langere wandeling geleid. Bij Eurydice voerde die wandeling omlaag, achter de titelfiguur aan, de onderwereld in. In Songs for a Passerby loop je juist omhoog, vanaf straatniveau langzaam steeds verder bergop in een tijdloos vormgegeven stadje.

"Ik wilde niet zo'n maker zijn die een succesje herhaalt", benadrukt Daemen. "Op een bepaalde manier zijn we ook bevrijd van Eurydice - het is echt een nieuw ding met een nieuwe logica, een nieuwe taal, een nieuwe poëzie."

Die poëzie draait in Songs for a Passerby om het voorbijgaan van tijd, om het gevoel dat je als mens tegelijk midden in het leven staat en daar ook een beetje toeschouwer van bent. "Voor mij voelde dat als iets heel lijfelijks en concreets", zegt Daemen. "Je staat midden in het leven, maar dat leven raast maar aan je voorbij. En tegelijk zweven we er als mensen ook altijd een beetje boven, in het domein van de geest. In beide werelden, in ons lijf en in de geest, zijn we thuis en toch ook niet. Die tussenruimte hebben we proberen te vatten."

Tijdens je wandeling langs uiteenlopende scènes kom je steeds nadrukkelijker jezelf tegen - doordat je wordt gefilmd terwijl je rondloopt. "We wisten al snel dat we de fysieke aanwezigheid van de toeschouwer er onderdeel van wilden maken, waarvoor we met Kinectcamera's zijn gaan werken", zegt Daemen. Die apparaten werden oorspronkelijk ontwikkeld om gameconsole's als de Xbox te besturen zonder controller of joystick, en leveren een wat rafelig beeld op.

Dat was ook bepalend voor de esthetiek van Songs for a Passerby. "Niet dat we beginnen bij de techniek", zegt Daemen, "maar een groot deel van de vormgeving is wel ontstaan doordat we heel lang met die Kinects zijn gaan pielen. Het is een interessant dansje dat Aron en ik met die techniek doen."

VR-opera

Dat proces van zoeken en uitproberen geldt ook voor het speelse gebruik van ruimte. "Dat je in de verte een metro ziet gaan, en dan een hoek om loopt en middenin die metro staat, dat is natuurlijk eigenlijk ongelofelijk raar, maar het werkt toch. Het heeft een droomlogica: het klopt niet, maar voelt wel heel logisch."

In die dromerigheid speelt ook de muziek een grote rol - net als Eurydice is Songs for a Passerby een VR-opera, met een libretto van Olivier Herter en muziek van Asa Horvitz. "Mensen denken bij opera al snel aan grote gebaren, maar wij gaan voor subtiel, repetitief en meditatief", zegt Daemen.

Toch houdt ze graag vast aan het etiket 'opera', vanwege de emotionele betrokkenheid die ermee samenhangt. "Luisteren naar een aria is iets heel anders dan kijken naar een monoloog. Bij een aria komt de emotie direct via m'n buik ergens bij me binnen; bij een monoloog neemt het meer omwegen, via mijn begrip, mijn hoofd, mijn empathie."

Juist dat maakt het werk met immersieve media als VR voor Daemen zo aantrekkelijk. "Dat je er middenin kan staan en je eigen weg mag zoeken, en dat jij zelf hetgene bent dat je gaat bekijken. Niet alleen op de fysieke manier van: je hebt een camera op je snufferd en je ziet jezelf, maar ook in wat je beleeft en wat je tegenkomt. Of je angstig bent of juist nieuwsgierig als je een hoekje om loopt; wat je voelt als je bij een stervend paard staat. Het gaat over jou."

Songs for a Passerby, van 20 t/m 30 september te zien in Muziekgebouw aan 't IJ, is uitverkocht.

