Grote consternatie in de wijk Copacabana waar de gegoede burgerij in Rio de Janeiro aan zee woont . Er circuleert een wetsvoorstel in de gemeenteraad van Rio dat het mogelijk maakt om appartementencomplexen te bouwen zonder garages, in verschillende armere delen van de stad, maar ook in Copacabana, dat in Rio synoniem is voor rijk.

Zonder zijn automobiel is de inwoner van Rio een niemand. Dus werd er een demonstratie gehouden, er verschenen protestberichten op sociale media. De boot was aan. De leden van de gemeenteraad moest aan hun verstand gepeuterd worden dat een dergelijk voorstel subiet in de prullenbak diende te verdwijnen.

Hoe bizar, tweette de bekendste stedenbouwkundige van de stad, Washington Fajardo. Als deze mensen in Europa op vakantie zijn, pakken ze blij de metro in Parijs of Londen en maken ze ook nog eens trots een selfie.

In Europa is het openbaar vervoer niet alleen voor mensen die geen auto kunnen betalen, het stelt iedereen in de gelegenheid op een comfortabele en snelle manier door de stad te reizen. Binnensteden worden zo verlost van al dat blik dat vervelende opstoppingen veroorzaakt.

'De wereld is veranderd'

De autoluwe binnenstad is in Rio nog een utopie, maar de wethouder van economische ontwikkeling en innovatie heeft in de gaten dat ook zijn stad met de groene modernisering mee moet gaan. "Niemand kan meer tegen de vervuiling en het drukke verkeer in die delen van de stad waar we de wet willen toepassen", verklaarde hij tegen de krant O Globo. "We hebben daar sfeervolle plekken, smalle straatjes en een stadsleven dat gericht moet zijn op de voetganger, op het openbare vervoer, en op mensen die thuis werken. De wereld is veranderd", daagde hij uit, om er aan toe te voegen dat de maatregel ook past in de strijd tegen klimaatverandering.

Ik ben het met hem eens en heb zelf geen auto. Ik begrijp ook niet waarom mensen zo hechten aan een eigen auto in deze overvolle stad, waar het verkeer ongeveer de hele dag vaststaat. Ik woon in het centrum en ben met de metro veel sneller in Copacabana dan met de auto. Een paar minuten van mijn huis ligt de belangrijke verbindingsweg Rio Branco, waar auto's altijd bumper aan bumper staan.

Voor je veiligheid door rood rijden

Maar 's avonds lopen naar het metrostation is gevaarlijk en dan ben ik dus aangewezen op een taxi of een Uber. De mensen die zo boos zijn, hebben wel een punt dat er nog veel verbeterd moet worden voordat er appartementencomplexen zonder garages gebouwd kunnen worden. Maar, dan heb ik nog een ander argument tegen de eigen auto. Wie, vooral wij vrouwen, gaat er in hemelsnaam 's avonds alleen in de auto de straat op? Het zou mij te gevaarlijk zijn. Ik zou als de dood zijn om bij een rood stoplicht door een gewapende overvaller belaagd te worden. Je moet er dan ook, als je 's nachts in Rio in een taxi zit, niet raar van opkijken dat de chauffeur gewoon door rood rijdt.

Een prettig leefbare stad met minder auto's en meer mensen lopend op straat, is ook mijn toekomstdroom. Omdat er 's avonds weinig mensen op straat lopen, voel je je onveilig en zit je weer liever in een auto, hoewel dat dus ook riskant is. De gemeenteraad zou actief beleid moeten voeren dat mensen ook veilig over straat kunnen lopen in het donker. Toch is het schrappen van garages onder de nieuwe appartementencomplexen van de rijkaards van Copacabana een eerste stap in de strijd tegen de auto en de verstikkende files.