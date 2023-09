De inhaalslag van faillissementen na de coronasteun is gaande. Zwakkere broeders vallen om. Aan de andere kant kunnen wel levensvatbare bedrijven die om personeel zitten te springen hier van profiteren. Welk faillissement volgt?

Vaak voorspeld, maar lang uitgebleven. Een faillissementsgolf zou onvermijdelijk zijn als er een einde zou komen aan de steun aan bedrijven tijdens de coronacrisis. Het begint er nu toch op te lijken. "Ik heb wel het idee dat er de laatste weken iets aan de hand is", zegt Christian Slegers, curator en advocaat bij Aben & Slag Advocaten in Helmond.

Hij legt een link met de terugbetalingen aan de Belastingdienst. Tijdens de coronacrisis uitgestelde omzet- en loonbelasting moest vanaf 1 oktober 2022 worden terugbetaald, in maandelijkse termijnen over een periode van in principe vijf jaar. Lang was de fiscus coulant. Maar twee maanden geleden kregen tienduizenden ondernemers een brief van de Belastingdienst in de bus. De tijd van terugbetalen is toch echt gekomen.

Hardere opstelling

Voor bedrijven die toch al te maken hebben met kostenstijgingen van bijvoorbeeld energie, personeel en huur valt het niet mee om elke maand zo'n extra bedrag aan de fiscus af te dragen. "Je moet het wel kunnen verdienen. Dat breekt ze nu op", stelt curator Slegers. Hij meent dat ook de houding van schuldeisers verandert. "Je merkt dat bij crediteuren de rek er uit is. Ze kiezen een hardere opstelling."

Het zijn met name de zwakkere broeders die nu het loodje leggen, is de algemene gedachte. "In coronatijd konden veel bedrijven blijven bestaan door uitstel van belastingbetaling. Je ziet dat die belastingschuld een steeds zwaardere steen om de nek wordt", constateert bedrijfsadviseur Rick van Hout van HKB in Veldhoven.

Kunstmatig in leven gehouden

"We hebben bepaalde bedrijven door coronasteun kunstmatig in leven gehouden. Nu zien we een correctie", is de visie van directeur Marc Cootjans van Rabobank Regio Eindhoven. "Dat is zelfs heel goed. We hebben een zeer krappe arbeidsmarkt. Mensen die hun baan kwijtraken zullen met open armen worden ontvangen door bedrijven die wel levensvatbaar zijn."

Bedrijfsadviseur Van Hout denkt er hetzelfde over. "We hebben een tijd met te weinig faillissementen gehad. Daardoor zijn te veel mensen in banen gebleven, tegen te hoge salarissen. Daardoor is krapte op de arbeidsmarkt ontstaan. Daarvoor is deze ontwikkeling goed. Ook biedt dit kansen voor nieuwe bedrijven."

Hoe zwaar wordt de klap? Waar vallen de volgende slachtoffers?

Accountant Jack Biemans van Van de Ven Vermetten Accountants in Sint-Oedenrode merkt dat de horeca een kwetsbare sector blijft. "Horecabedrijven hebben veel moeite de opgebouwde belastingschuld te moeten terugbetalen, naast de reguliere belastingen." Ook terugbetaling van coronasteun voor de vaste lasten en de loonbetalingen - ook maandelijks over een periode van vijf jaar - speelt volgens hem nog een rol. "Een aantal klanten komt echt in de problemen."

Kettingreactie in bouw

Volgens de Eindhovense advocaat Ben Arends zijn de verschillen per sector groot. Bezorgd is hij over bouw en vastgoed. "Na de projectontwikkelaars zien aannemers dat het stil begint te vallen. Vervolgens merken de onderaannemers dat. Die ketting begint zich langzaam maar zeker te ontwikkelen."

FNV-bestuurder Dennis Vereggen (bouwen en wonen) herkent ook de eerste tekenen van problemen in de sector. "We horen van hout- en bouwmaterialenhandels dat het minder gaat. We hebben uitnodigingen gekregen van een aantal bedrijven om een sociaal plan voor een reorganisatie af te spreken."

De metaalindustrie dan? Bestuurder Peter Reniers van FNV Metaal ziet niet meer dan 'een enkele reorganisatie' in de sector. De Valkenswaardse metaalgroothandel MCB spreekt wel van een 'laag activiteitenniveau' in de maakindustrie. "De achterstanden als gevolg van de naweeën van corona en tekorten aan materialen zijn ingehaald. Normaal gesproken zouden de nieuwe orders in september moeten aantrekken, maar dat blijft een beetje uit", meldt directeur Bram Schildkamp.

Historisch laag

Of we een ware faillissementsgolf krijgen, blijft de vraag. Eerdere voorspellingen voor dit jaar wezen op zo'n 4000 faillissementen, tegenover het historisch kleine aantal van ruim 2100 in 2021 en 2022. Een aantal van 4000 is vergelijkbaar met de jaren voor corona en ver verwijderd van het aantal van 10.000 in 2013. "Extreem wordt het niet", verwacht de Helmondse curator Slegers. Al komt er volgens hem nog wel wat aan. "Ik verwacht dat het een pittig najaar wordt."