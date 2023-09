Na lang wikken en wegen besloten Bennie en Ria Olde Damink te verhuizen naar een kleinere woning. Hun nieuwbouwappartement van 70 vierkante meter biedt alles wat zij nodig hebben. Spijt heeft het echtpaar geen seconde. Is 'comfortabele nieuwbouw' voor senioren waar het Oldenzaal van de toekomst naar snakt?

De middagzon verlicht het nieuwe appartementencomplex 'Leemstaete' in Oldenzaal. Na het aanbellen, verschijnt een allervriendelijkste dame in de deuropening. Het is Ria Olde Damink (74). Zij woont met haar man in een appartement op de begane grond en wil de woning gerust even laten zien.

Binnen springt een moderne keuken met schiereiland in het oog. Bennie Olde Damink (79) relaxt wat in de knusse zithoek. Schuifdeuren bieden toegang tot het terras dat - heel belangrijk - nauwelijks onderhoud vergt.

"Dat is prettig. We woonden hiervoor in een huis met een achtertuin van 9 meter breed en 15 meter diep. Daar hadden we het heel druk mee", zegt Olde Damink.

Het echtpaar trok een half jaar geleden in dit gloednieuwe complex in de wijk De Stakenbeek. Het gebouw telt 20 appartementen, grotendeels bewoond door mensen op leeftijd. Bennie: "We hebben hier alles wat we nodig hebben. Het is mooi makkelijk zo."

Olde Damink vond al een jaar of 10 dat het tijd werd om kleiner te wonen. Hij broedde op een verhuizing naar een appartement, zonder overbodige ruimte op de verdiepingsvloer. Zijn vrouw Ria twijfelde.

"Het heeft wel even geduurd voordat ik overstag was. We hadden een superwoning op een fijne plek, dan ga je niet zomaar weg." Die gedachtegang past bij de 'oudere generatie', zegt Ria. "We zien het ook in onze omgeving. Bekenden gaan pas kleiner wonen, als ze richting de tachtig gaan." Eerder ontbreekt het gevoel van noodzaak.

Het nieuwe appartementencomplex Leemstaete. Foto: Reinier van Willigen

Toch ging ook voor Ria de knop om. Zij vond het zonde te investeren in hun huidige woning, als ze het geld ook konden steken in een toekomstbestendig appartement. Koop, welteverstaan.

"Hier zitten we voor 80 euro hypotheek per maand. Daar huur je niks voor", aldus Bennie. Het stel ondervond geen problemen in hun zoektocht naar een geschikt appartement, maar beseft zich terdege hoe lastig starters het hebben in de huidige woningmarkt.

De oplossing, als het aan Ben ligt: "Blijven bouwen voor alle doelgroepen." Hoezeer de Oldenzaler ook hoopt dat de rust op de woningmarkt terug zal keren, vreest hij dat de realiteit weerbarstig is. "Het probleem zal de eerste twintig jaar toenemen. De oplossing is een groot vraagteken."

Twentse aannemer ging in bezwaar tegen eigen plan

Wat moet er met oog op de toekomst gebeuren op de woningmarkt? Dat is inderdaad een complex vraagstuk, dat ook Peter Bouwmeester (60) van bouwbedrijf Ottenhof aan het denken zette. Moet Oldenzaal 'bouwen, bouwen, bouwen'?

Als het aan Bouwmeester ligt wel. Echter moet de stad zich in zijn ogen niet focussen op bouw voor starters, maar is het zinniger om comfortabele woningen voor senioren te realiseren. Wordt doorstroming gestimuleerd, dan ontstaat anno 2040 'vanzelf' ruimte voor starters, is zijn overtuiging.

Bouwmeester noemt de huidige situatie op de woningmarkt zorgwekkend. "We hebben te maken met een extreme stijging van de rente. Kopen wordt onbetaalbaar voor starters, helemaal voor alleenstaanden. Je bent haast verplicht om samen te wonen. Eigenlijk is dat te gek voor woorden", zegt hij in zijn kantoor.

De eigenaar van Ottenhof, een Denekamps aannemersbedrijf dat opereert door heel Twente, kwam tot het idee van aantrekkelijke 'patiobungalows'. Dat zijn seniorenwoningen op de begane grond. Zonder kap, mét binnentuin. "Waarom bouwen we niet voor ouderen? Zij beschikken vaak over de middelen om de financiering van een nieuwe woning rond te krijgen."

Zo komen de patiobungalows eruit te zien. Foto: Ottenhof Artist impression

Kap overbodig

Bouwmeester legt een plattegrond op tafel. Het zijn de bouwplannen voor een stuk grond aan de Kappelhofsweg in Denekamp. Hier moeten zes luxe, gelijkvloerse woningen komen met een oppervlakte van rond de 150 vierkante meter, speciaal voor ouderen. "Veel ouderen beschikken nu over extra kamers op de eerste verdieping. Die ruimte is vaak overbodig. En daarmee is een kap dat ook."

De tekeningen zagen er eerst heel anders uit, aldus Bouwmeester. "Ik heb bezwaar gemaakt tegen mijn oorspronkelijke plan. Daar keek de gemeente wel even gek van op."

De reden voor die opmerkelijke actie: Bouwmeester had uit verschillende hoeken commentaar gekregen op de plannen. De kavels zouden groter zijn dan de meeste senioren wensen. "Mensen gaven aan dat ze wel een tuin willen om lekker met de kleinkinderen te spelen, maar niet van een formaat dat veel onderhoud vergt. De kavels zijn nu kleiner. Dat maakt direct dat de woningen goedkoper verkocht kunnen worden."

Om welke prijsklasse het gaat, houdt hij liever voor zichzelf. De koopsom staat nog niet vast. "Ik wil geen valse verwachtingen scheppen."

Stapsgewijs verbouwen

Bouwmeester vermoedt dat luxe patiobungalows senioren aanmoedigen om toch te verhuizen, zelfs al op jongere leeftijd. "Ouderen houden de vrijheid van een gewoon huis met een tuintje. Vertrekken zij, dan komen er weer woningen vrij voor starters. Zo'n woning hoeven zij niet in één keer aan te pakken, ze kunnen deze ook stapsgewijs naar smaak verbouwen." Het zou volgens Bouwmeester een oplossing kunnen vormen voor een deel van de woningkrapte in Oldenzaal, zeker met oog op de toekomst.

Bouwmeester speelt ook met het idee van woningen met een 'flexibele' kap. De woningen beschikken in de basis over ruimte op de begane grond, maar nemen in oppervlakte toe door een kap te plaatsen. Zo kan een stel zonder kinderen een extra verdieping toevoegen bij gezinsuitbreiding. Een ouder koppel verkoopt de kap als ruimte op de bovenverdieping overbodig wordt. "Als een soort IKEA-huisje."

Ideeën in overvloed, maar plannen als deze vergen vanzelfsprekend bouwgrond. Ruimtegebrek is een uitdaging, aldus Bouwmeester: "Mogelijk moet industrie opgeofferd worden."